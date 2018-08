Nhiệt độ thay đổi thất thường là thời điểm thuận lợi làm bộc phát các bệnh ở trẻ, nhất là ở những bé có hệ miễn dịch yếu, dẫn đến tỷ lệ trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp gia tăng. Trong thời gian này, các mẹ nên mặc cho bé áo khoác bên ngoài vì đến buổi trưa khi trời nắng nóng các con có thể cởi bỏ áo khoác.

Một số bênh các bé thường gặp khi giao mùa

Cúm: Trẻ em là nhóm mắc căn bệnh này nhiều do hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện khiến virus cúm dễ dàng gây bệnh. Triệu chứng thường thấy như sốt nhẹ, có thể ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, ho, đau họng, nghẹt mũi, chán ăn, đặc biệt là hắt hơi nhiều và chảy nước mũi trong. Tùy theo sức đề kháng của cơ thể mà thời gian bệnh kéo dài hay rút ngắn, giảm nhẹ hoặc nghiêm trọng hơn. Thậm chí, một số bệnh cúm diễn tiến nhanh và ồ ạt có thể khiến tử vong.

Viêm họng cấp tính: Bệnh thường xảy ra vào mùa đông, gặp cả ở người lớn và trẻ em. Triệu chứng đầu tiên là đau họng khi nuốt, sốt, khàn tiếng, ho do bị kích ứng ở đường hô hấp trên, có thể kèm theo sổ mũi. Nguyên nhân gây bệnh thường thấy do loại vi khuẩn, có nhiều trường hợp do virus. Nếu không được chữa trị hiệu quả, bệnh có thể dẫn đến viêm phổi, viêm khớp, biến chứng tại cơ tim và van tim. Cha mẹ nên quan tâm đúng mức sức khỏe của trẻ, cần thiết phải cho trẻ đi thăm khám bác sĩ chuyên khoa khi có triệu chứng như sốt cao, trẻ li bì, ho nặng tiếng.

Viêm phế quản, biến chứng viêm phổi: Viêm phế quản có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, thường sau khi thay đổi thời tiết hoặc bị viêm họng, viêm mũi do không chữa trị hiệu quả kịp thời hoặc theo diễn tiến của bệnh... Nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh chỉ sổ mũi trong, ho nhẹ nhưng có thể giảm tính hiếu động ở trẻ. Nếu tình trạng này kéo dài, không điều trị đúng, trẻ dễ bị nhiễm trùng lan rộng và sâu hơn vào phế quản phổi, phế nang và nhu mô phổi rất nguy hiểm với các triệu chứng sốt cao, ho khạc, ho đàm đặc, có màu xanh hoặc vàng, nằm li bì.

Vì vậy, cha mẹ không nên xem nhẹ những căn bệnh này và quan tâm đúng mức sức khỏe của trẻ, cần thiết phải cho bé đi thăm khám bác sĩ chuyên khoa khi có triệu chứng như sốt cao, trẻ li bì, ho nặng tiếng.

Một số cách phòng ngừa bệnh:

Giữ ấm cho trẻ khi thời tiết trở lạnh, nhất là khi đưa trẻ đi chơi ngoài trời vào buổi tối hoặc sáng sớm, ở các vị trí quan trọng như bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu.

Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người có biểu hiện bị cúm, viêm đường hô hấp.

Cho trẻ uống nước ấm, tránh ăn những thức ăn lấy trực tiếp từ tủ lạnh, kem, đá.

Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho trẻ nhất là trước khi ăn, sau khi đùa nghịch, đi vệ sinh.

Tăng cường dinh dưỡng với thực đơn cân đối của các nhóm dưỡng chất (tinh bột, chất đạm, chất béo và rau củ quả).

Bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cho trẻ đặc biệt kẽm, selen - đây là những dưỡng chất quan trọng vừa giúp trẻ phát triển hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần cũng như hệ miễn dịch cho trẻ. Hai vi chất kẽm và selen có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ. Các bé với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, còn yếu và non nớt rất dễ bị tấn công bởi các yếu tố bên ngoài vì vậy các mẹ ngoài việc giữ ấm, tránh cho trẻ tiếp xúc với người ốm… cũng cần bổ sung cho trẻ đầy đủ dưỡng chất, vitamin để tăng cường hệ miễn dịch, giảm tình trạng ốm vặt ở trẻ. Mẹ có thể bổ sung kẽm, selen cho các bé thông qua thực phẩm hàng ngày như: hải sản (sò, tôm đồng…), thịt màu đỏ ( thịt lợn, thịt bò..), trứng, sữa đậu nành… Tuy nhiên nếu bữa ăn không đảm bảo đầy đủ thì các mẹ có thể bổ sung thông qua thực phẩm bổ dưỡng.

Phương Thảo