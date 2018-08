- Em 33 tuổi, có 1 con trai 4 tuổi, 6 tháng trước khi kiểm tra vú, khi bóp vào nắm vú thì thấy có chất dịch màu sẫm chảy ra với liều lượng rất ít khoảng như giọt nước, có khi có khi không, nhất là sau khi có kinh thì bóp có chất dịch chảy ra nhưng gần đến ngày có kinh thì không thấy nữa, xin bác sĩ cho biết có nguy hiểm không, và chất dịch đó là gì được không. (Huynh Vu Trâm Anh, 33 tuổi, Tramanh78@yahoo.Com)

- Tiến sĩ Bác sĩ Trần Văn Thiệp, Trưởng bộ môn Ung thư Đại học Y dược TP HCM, Trưởng Khoa ngoại 3 Bệnh viện Ung bướu TP HCM: Chị Trâm Anh thân mến, trường hợp của chị là tình huống tiết dịch núm vú có màu sậm không biết có phải giống như màu máu hay không? Đây là một triệu chứng có thể xảy ra ở một trường hợp bướu gai trong ống sữa lành tính, hoặc một trường hợp bướu ác chị cần khám ở một bệnh viện chuyên khoa về ung bướu để làm các xét nghiệm về siêu âm, dịch tế bào để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị cụ thể. Mong chị được chẩn đoán sớm và bình phục.

- Mẹ chồng em cách đây 5 năm đã cắt một bên vú phải do bị ung thu giai đoạn đầu và phát hiện sớm, hàng năm mỗi 6 tháng bà đều đi xét nghiệm và kết quả rất tốt, vậy hiện nay mẹ em đã qua giai đoạn nguy hiểm chưa? Bà năm nay 70 tuổi tình trạng sức khỏe tốt. Em xin hỏi thêm là con gái em sau này có nguy cơ cao về ung thư vú không ạ? Và có biện pháp gì để phòng ngừa cho bé sau này không? (Chuot Con, 30 tuổi, Volanhuong0303@yahoo.Com)

- Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng: Chúc mừng bạn. Mẹ chồng bạn được điều trị như thế là rất tốt, phương pháp điều trị phù hợp. Tuy bạn không nói rõ giai đoạn bệnh, nhưng điều trị được 5 năm, đến nay ổn định ở người trên 70 tuổi coi như đã qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, mẹ chồng bạn vẫn phải tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị trực tiếp, không được ỷ y. Con gái bạn là cháu nội của bà thì nguy cơ ung thư vú không đáng lo nhiều bằng con gái của bà. Dẫu là con gái ruột thì nguy cơ bị ung thư vú cũng chỉ hơi cao hơn bình thường một chút, đừng quá lo ngại. Vấn đề quan trọng là bất cứ phụ nữ nào khoảng 30 tuổi trở lên đều nên lưu tâm tự khám tuyến vú, kiểm tra bộ ngực bằng siêu âm, trên 40 tuổi thì có thể tư vấn bác sĩ để chụp nhũ ảnh. Nên nhắc thêm là các thiếu nữ nên tự khám tuyến vú từ tuổi dậy thì để biết rõ ngực mình.

Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng. Ảnh: Thiên Chương

- Tôi năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình được 1 năm chưa có con. Tôi có một điều rất lo là ngực của tôi nó không giống của người ta. Chồng tôi thường nói đùa ràng: sau này có con làm sao mà nó bú được? Bởi vì đầu vú của tôi nó không nhô ra mà lại thụt sâu vào trong. Nó chỉ nhô ra trong 1 số trường hợp đặc biệt như bị kích thích, lạnh... Tôi không có đi khám ngực lần nào cả, vì tôi nghĩ "trước giờ nó vẫn vậy mà". Mãi đến thời gian gần đây tôi mới biết là của mình không giống ai cả. Tôi rất lo lắng (Trần Thị Anh Thư, 27 tuổi, Athudtnt.Thanhtri@gmail.Com)

- BS Hùng: Nỗi lo lắng của bạn cũng là sự nặng lòng của không ít bạn gái mà không dám thổ lộ với ai. Đó là chứng thụt núm vú bẩm sinh, có thể ở một hoặc hai bên từ nhỏ, không phải bệnh mà chỉ là một xáo trộn bẩm sinh. Điều phiền phức là nó gây khó khăn khi cho con bú. Bạn nên tư vấn bác sĩ về việc này. Các bạn gái nên lưu ý triệu chứng thụt núm vú mới phát sinh (không phải bẩm sinh), có thể là do bị viêm vú hay do ung thư vú.

- Năm 2003 tôi được chẩn đoán u sợi tuyến khi thì thay đổi sợi bọc. Tôi có đi làm sinh thiết tại BV Ung bướu (2003), Bv Hòa hảo (2004) BV Từ Dũ (2008) và thử bằng phuơng pháp "Bắn súng -FNA" tại BV Hùng Vương (2009). Kết luận là lành tính và sau lần xét nghiệm 2008, u vú phải biến mất. Kích thước khối u bên trái tăng liên tục từ 7x13m (2003) đến nay là 16x7mm. Thỉnh thoảng tôi thấy đau nhói ở vú trái. Tôi rất hoang mang. (Huỳnh Thị Hạnh, 37 tuổi, Huynhthihanh@yahoo.Com)

- TS - BS Thiệp: Chào chị Hạnh, theo lời kể, trường hợp của chị có thể là tình huống bướu sợi - tuyến ở vú trên nền tuyến vú thay đổi sợi bọc. Đây là một trường hợp bệnh lành tính thường hay gặp ở lứa tuổi của chị. Khi kích thước bướu nhỏ hơn 2 cm thì chỉ cần theo dõi, không cần điều trị phẫu thuật. Triệu chứng đau ít ở tuyến vú do thay đổi sợi bọc như chị vừa kể nếu không kéo dài trên 5 ngày mỗi tháng và không ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc thì cũng chỉ cần theo dõi định kỳ 3 hoặc 6 tháng một lần. Chị nên đến khám ở các bệnh viện chuyên khoa ung bướu để được hướng dẫn cụ thể. Chúc chị yên tâm điều trị.

- Em năm nay 34 tuổi, cách đây em phát hiện vú mình bị đau, sờ vào thì thấy có cục cứng, nó rất khó chịu, vưa nhứt, lại vừa có cảm giác nóng rác. Em đã khám ở bệnh viện ung bướu thì bác sĩ bảo là em bị thay đổi sợi bọc tuyến vú. Không biết bệnh này có nguy hiểm không? Và có thể chữa khỏi không? Nếu mắc bệnh này thì có sinh con được không? Có phải bệnh nay cũng có mối liên quan với ung thư phải không? (Trần Thị Thanh Uyên, 34 tuổi, Thanhuyen@ckcauto.Com)

- BS Hùng: Nếu bác sĩ ở bệnh viện ung bướu đã chẩn đoán là thay đổi sợi bọc tuyến vú thì mừng cho bạn. Đây không phải là bệnh nguy hiểm, mà chỉ là một xáo trộn lành tính, thường gặp ở phụ nữ. Cục cứng, khó chịu, đau nhức, nóng rát trong ngực bạn có thể làm bạn lo, nhưng bác sĩ chuyên khoa thì ít nghĩ đến ung thư, vì ung thư vú thường xuất hiện dưới dạng một cục cứng hầu như không đau, rất im lìm khiến phụ nữ lại rất ỷ y. Bệnh sợi bọc tuyến vú có nhiều cấp độ, từ rất nhẹ không cần điều trị đến những triệu chứng gây phiền toái như là viêm đau thì phải cần bác sĩ chuyên khoa chăm sóc. Có thể nói bệnh sợi bọc không có liên quan với ung thư. Nhưng đôi khi bác sĩ chuyên khoa phải xét nghiệm chính xác để không lầm lẫn với ung thư. Xin chúc mừng bạn.

- Vợ tôi bị K vú năm 2008 đã phẫu thuật và truyền hoá chất tại BV K Hà Nội. Khi phẫu thuật đã cắt bỏ 1 bên vú phải và 02/12 hạch nách có dấu hiệu +. Từ đó đến nay vẫn đều đặn thăm khám định kỳ 3 tháng một lần tại BV K mà không phải điều trị gì thêm. Các Bác sĩ làm ơn cho hỏi: Tình trạng bệnh của vợ tôi là ở giai đoạn nào? Nguy cơ tái phát có cao không? Để phòng và điều trị hiện nay cần làm gì? (Bui Anh Tuan, 41 tuổi, Tuanba@vietinbank.Vn)

- TS - BS Thiệp: Chào anh Tuấn, trường hợp của vợ anh chúng tôi không thể xác định được giai đoạn bệnh vì thiếu các yếu tố về kích thước của bướu cũng như tình trạng hạch trước khi phẫu thuật. Anh nên đưa vợ đi tái khám tại bệnh viện K để được tư vấn cụ thể. Chúc anh đạt được ý nguyện.

Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Văn Thiệp. Ảnh: Thiên Chương

- Cho tôi hỏi để phát hiện ung thư vú sớm thì ngoài việc tự khám bằng tay phụ nữ có cần chụp nhũ ảnh hay siêu âm vú định kỳ không? Nếu có thì bao lâu 1 lần? Theo như thông tin trong bài viết tôi đọc thì trẻ em gái có kinh trước 12 tuổi dễ có nguy cơ nhưng hiện nay đa số các em đều vậy, vậy thì nhiều người có nguy cơ quá, nghe sợ thật, vậy thông tin này đã được nghiên cứu lâu chưa ? (Trần Thị Nhàn, 41 tuổi, Nhantran210@yahoo.Co)

- Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Nguyên Hà, Trưởng khoa nội 4 Bệnh viện Ung bướu TP HCM: Để phát hiện ung thư vú sớm, ngoài việc quan tâm đến tuyến vú của mình (tự khám) cũng nên đến bác sĩ để khám và chụp nhũ ảnh định kỳ theo hướng dẫn sau đây:

+ Từ 20 - 35 tuổi: từ 1 đến 3 năm một lần.

+ Từ 35 tuổi trở lên mỗi năm một lần.

Có kinh sớm và mãn kinh trễ là yếu tố nguy cơ trung bình thôi, bạn chớ quá lo lắng mà nên thực hiện tầm soát ung thư vú định kỳ và thực hiện theo hướng dẫn làm giảm nguy cơ ung thư vú.

- Thưa bác sĩ, con năm nay 23 tuổi, con đang là sinh viên. Dạo gần đây con thường hay có cảm giác đau vú phía bên trái. Một tuần gần đây, trước khi đi ngủ, con có cảm giác buốt đau từng cơn. Con sợ và lên mạng tìm hiểu thì con được biết ở độ tuổi của con hiếm khi bị ung thư vú. Con mong được lời khuyên của bác sĩ ạ. (Nguyễ Thị Anh Pin, 23 tuổi, Anhpin@hotmail.Com)

- BS Hùng: Con ơi, không có gì phải lo. Con mới 23 tuổi, hầu như không bị bệnh ung thư vú. Triệu chứng đau, cảm giác buốt từng cơn là do một vài xáo trộn có thể từ xáo trộn nội tiết. Vài viên thuốc đỡ đau thông thường, không mặc áo ngực khi ở nhà, vài ngày sau triệu chứng có thể qua đi. Nếu còn lo lắng thì con nên đi khám bác sĩ và làm thêm siêu âm tuyến vú cho chắc. Nói chung, con đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến việc học hành.

- Xin chào bác sĩ. Cháu 28 tuổi, có con nhỏ 14 tháng. Cháu bị 2 nang nước ở ngực phải, một cái kích thước 13x18mm, một cái nhỏ hơn mới phát hiện. Cháu muốn hỏi các nang nước có phát triển về số lượng và kích thước không? Cháu có nguy cơ cao về ung thư vú không? Cháu có thể làm gì để kiểm tra xem tình trạng các nang nước trong ngực mình có bình thường không? Liệu các nang nước này có thể biến thành nang gì khác và gây ung thư không? (Nguyen Thi Minh Hue, 28 tuổi, Lovelily163@yahoo.Com)

- TS - BS Thiệp: Chào chị, trường hợp của chị là một thay đổi lành tính ở tuyến vú. Các nang này có thể thay đổi về kích thước và số lượng theo thời gian, các nang này cũng không có nguy cơ cao trở thành ác tính. Chị có thể đến Bệnh viện Ung bướu để theo dõi định kỳ bằng siêu âm và có hướng xử trí thích hợp. Các nang này thường có diễn tiến lớn lên và căng đau theo chu kỳ kinh nguyệt thì được điều trị bằng thuốc hoặc chọc hút rút dịch. Thông thường các nang này không có khả năng gây ra ung thư vú.

- Tôi trị bệnh ung thư vú, giai đoạn 1, xét nghiệm U do nguyên nhân nội tiết. Tôi đã được mổ bảo tồn lấy khối u, tôi đã qua quá trình hóa trị và đang trong quá trình xạ trị. Tôi sẽ xạ trị trong 7 tuần, sẽ tiêm cắt buồng trứng và uống thuốc nội tiết đều đặn trong 3 năm. Tôi muốn bác sĩ tư vấn giúp: tôi có thể uống các thuốc hỗ trợ phụ nữ trong tuổi tiền mãn kinh như: vitamin E, viên collagen, canxi, viên tỏi... được không? Liệu thuốc có ảnh hưởng đến quá trình điều trị hay làm tăng nguy cơ di căn không? (Thái An, 32 tuổi, Thaian0502@gmail.Com)

- BS Hà: Như vậy là bạn đã điều trị đúng phương pháp (liệu pháp đa mô thức gồm: phẫu, hóa, xạ nội tiết) cho bệnh ung thư vú giai đoạn đầu. Các thuốc bạn nêu trên có thể dùng được (theo hướng dẫn của bác sĩ về thời gian, hàm lượng...) vì hiện nay chưa có nghiên cứu nào chứng minh các thuốc trên làm ảnh hưởng đến việc điều trị ung thư vú hay làm tăng nguy cơ di căn.

Bác sĩ Trần Nguyên Hà. Ảnh: Thiên Chương

- Tôi 30 tuổi, có một cháu gái hơn 2 tuổi, cách đây 6 năm tôi đã mổ u xơ tuyến lành. Sau khi đọc thấy các nguyên nhân dẫn đến ung thư vú, có trường hợp của tôi. Hàng năm công ty tôi vẫn tổ chức khám định kỳ cho CBCNV. Năm nay, sau khi chụp nhũ ảnh, BS phát hiện 1 u nhỏ 3x5mm trên ngực tôi, sau đó tôi có đi khám lại để bác sĩ xem, nhưng vì nó quá nhỏ nên khi kiểm tra bằng tay không phát hiện được. Giờ nếu tôichụp CT thì liệu có xác định được chính xác u lành hay không? (Minh trang, 30 tuổi, Minhtrang101008@yahoo.Com)

- TS - BS Thiệp: Chúng tôi xin xác định lại để chị Minh Trang yên tâm. Với lứa tuổi của chị, một "u xơ tuyến lành" như chị kể là một trường hợp bướu sợi tuyến lành tính không được kể vào trong nhóm nguyên nhân gây ra ung thư vú. Loại bướu này có thể có một ổ hoặc nhiều ổ ở một bên hoặc hai vú. Khi bướu có kích thước nhỏ (dưới 2 cm) và không gây ra triệu chứng khó chịu thì chỉ cần theo dõi mà không cần điều trị. Chị nên siêu âm vú định kỳ để theo dõi diễn tiến của bướu. Trường hợp của chị không cần phải làm CT vì sẽ không giúp ích được gì. Chúc chị yên tâm điều trị.

- Cháu năm nay 24 tuổi, mới đây cháu tình cờ phát hiện ngực cháu có cục thịt nhỏ. Cháu đã đi siêu âm vú và được biết kết quả là bị bướu vú dạng sợi. Kích thước khá nhỏ. Nhưng không thấy bác sĩ siêu âm nói gì thêm. Cháu rất lo lắng không biết làm cách nào để hết bướu vú, và liệu có nguy cơ gì dẫn đến ung thư vú không. Xin bác sĩ tư vấn giúp cháu. Và cho cháu biết cách phòng trừ ung thư vú trong trường hợp của cháu như thế nào?! (Tran Han Du, 24 tuổi, Banmaixanh_1316@yahoo.Com)

- BS Hùng: Ở tuổi cháu có cục bướu trong ngực, được chẩn đoán siêu âm là bướu sợi thì rõ là bướu lành. Bác sĩ chuyên khoa gọi là bướu sợi tuyến của vú, không phải là ung thư. Mừng cho cháu.

Bác sĩ chuyên khoa sẽ xem và tư vấn cho cháu cần mổ hay không. Bướu còn nhỏ thì không nhất thiết phải mổ, nếu cần thì cũng chỉ lấy trọn cục bướu, may sẹo cho đẹp thôi.

Cháu lo lắng về phòng trừ ung thư là điều tốt, nhưng không cần phải lo quá. Cháu nên tự khám ngực mình cho đúng cách, đều đặn hàng tháng để hiểu rõ ngực mình, nếu thấy có gì lạ thì nên hỏi bác sĩ. Nên nhớ khoảng 30 tuổi, phụ nữ mới phải lo nhiều nguy cơ ung thư vú.

- Cháu 23 tuổi, rất mong bác sĩ tư vấn giúp. Cháu có một nốt mụn thịt (cháu cũng không biết chắc đó có phải là nốt thịt thừa không nữa vì nó có màu sắc đồng với màu da, không gây đau, chỉ cưng cứng) ngay phía dưới vú bên trái, nằm sát vành ngoài chứ không phải trên bầu vú ạ. BS cho cháu biết như vậy có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Có phải là biểu hiện của ung thư vú không BS? Nếu cháu muốn kiểm tra thì nên thực hiện kiểm tra những gì và chi phí? (Nguyen Hue, 32 tuổi, Huent2012@gmail.Com)

- TS - BS Thiệp: Chào chị, theo lời chị kể đây có thể là một trường hợp tuyến vú phụ, có thể xảy ra ở một số phụ nữ. "Nốt mụn thịt" này có thể thay đổi theo chu kỳ kinh hoặc thai kỳ giống như tuyến vú nhưng thường không gây ảnh hưởng gì đến sức khoẻ và đây không phải là biểu hiện của triệu chứng ung thư vú. Chị nên kiểm tra ở một bác sĩ chuyên khoa về bệnh lý tuyến vú để được hướng dẫn cụ thể và không tốn kém nhiều chi phí.

- Tôi bị ung thư vú giai đoạn 2, có 8/12 hạch dương tính, đã điều trị đủ các liệu trình như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị từ năm 2008. Đến nay vẫn đi khám định kỳ 3 tháng 1 lần và kết quả vẫn ổn định. Tuy nhiên loại ung thư của tôi lại không được điều trị bằng thuốc 5 năm sau như 1 số người vì bác sĩ giải thích loại ung thư của tôi uống cũng không có tác dụng. Tôi không hiểu dạng ung thư của tôi loại gì và tiên lượng bệnh ra sao? (Trần Thanh Thủy, 40 tuổi, Thuyrsc@yahoo.Com.V)

- BS Hà: Bệnh ung thư của bạn là loại không phụ thuộc vào yếu tố nội tiết nên bác sĩ không cho sử dụng liệu pháp nội tiết là chính xác. Để xác định ung thư vú có phụ thuộc vào yếu tố nội tiết hay không thì sau khi mổ, mô bướu được lấy đi làm xét nghiệm (gọi là hóa mô miễn dịch) để tìm thụ thể nội tiết như thụ thể Estrogen và Progesteron (viết tắt là ER và PR). Nếu các thụ thể này âm tính thì không cần sử dụng biện pháp nội tiết hỗ trợ sau mổ.

Bệnh của chị ở giai đoạn 2 (thời kỳ đầu) và đáp ứng điều trị khá tốt. Chị nên tiếp tục theo dõi đều đặn và chú ý tới tuyến vú của mình tại chỗ mổ, tuyến vú còn lại và các triệu chứng toàn thân khác, nếu có dấu hiệu gì bất thường thì cần đến bác sĩ khám ngay.

Toàn cảnh buổi tư vấn trực tuyến về ung thư vú của ba bác sĩ hàng đầu chuyên ngành ung thư. Ảnh: Thiên Chương

- Em 34 tuổi, mới sinh con đầu lòng được gần 9 tháng và đang cho con bú. Năm 2009 em phát hiện có 1 u nhỏ ở ngực trái và có đi siêu âm. Bác sĩ có nói để khi u to lên sẽ mổ tách. Nhưng do thời gian vừa qua có nhiều việc nên em chưa đi khám lại. Hiện nay em thấy u cũng to lên nhưng không đau. Do đang cho con bú nên em chưa đi khám lại vì sợ uống thuốc ảnh hưởng đến em bé. Xin bác sĩ cho lời khuyên (Nguyễn Thị Hồng Loan, 34 tuổi, K90/22 Trần Phú, TP Đà Nẵng)

- BS Hùng: Bạn phải đi khám bác sĩ chuyên khoa để biết rõ căn bệnh của mình. Phụ nữ từ tuổi 30 thì đã phải cảnh giác các khối u trong ngực mình. Trường hợp của bạn đang cho con bú thì dễ lầm lẫn giữa tình trạng tắt ống sữa và một khối u. Ngoài ra, chẩn đoán lành ác cũng khó hơn bình thường, đừng ỷ y vì thấy cục u không đau.

- Kết quả của giải phẫu bệnh là u vú trái: Carcinoom thể ống xâm nhập, độ II; ER: âm tính; PR; âm tính ; và HER-2/NEU ER (+++). Em đã điều trị xong 3 phương pháp: phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Bác sỹ điều trị cho biết là em không dùng được thuốc nội tiết. Bây giờ em muốn hỏi là khi nào và như thế nào thì được dùng thuốc nhắm trúng mục đích. (Bình, 28 tuổi, Thuhala107@yahoo.Com)

- BS Hà: Bệnh của em có thể dùng liệu pháp nhắm trúng đích (liệu pháp sinh học) ngay tiếp theo sau hóa trị và xạ trị. Em có thể trao đổi với bác sĩ để được tư vấn sử dụng vì liệu pháp này khá tốn kém song hiệu quả rất cao trong trường hợp bệnh của em.

- Mẹ tôi 54 tuổi, có khối u trong vú. Tôi đưa mẹ tôi lên khám ở bệnh viện ung bướu TPHCM một lần và tái khám một lần sau 6 tháng. Bác sĩ kết luận khối u lành tính, và dặn tiếp tục tái khám sau 6 tháng, có cho thuốc uống. Vì hoàn cảnh gần một năm không lên tái khám lại. Mẹ tôi ở Cà Mau có ra bệnh viện Cà Mau khám thì bác sĩ chỉ nói là không sao, cũng không dặn tái khám lại. Tình trạng của mẹ tôi có tiếp tục lên bệnh viện ung bướu TP HCM tái khám lại nữa không và thời gian bao lâu một lần. (Lhe, 32 tuổi, Luuhoangem@yahoo.Com)

- TS - BS Thiệp: Chào bạn, trường hợp của mẹ bạn có một khối u lành tính trong vú với lứa tuổi này thì nên được theo dõi đều đặn và làm các phương tiện chẩn đoán thích hợp. Bạn nên đưa mẹ của bạn đến khám định kỳ ở một bệnh viện ung bướu gần nhất để được hướng dẫn cụ thể.

- Dấu hiện lâm sàng để biết được bệnh ung thư vú là gì ạ? Xác suất bị ung thư vú ở lứa tuổi dưới 30 là bao nhiêu ạ? (Trần Thị Thanh Hương, 24 tuổi, 12 ngách 129/2/29 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội)

- BS Hùng: Dưới 30 tuổi hiếm có ung thư vú. Tuy nhiên, tự khám thấy trong ngực mình có một cục u dù nhỏ thì cũng phải khám bác sĩ cho chắc ăn. Dấu hiệu lâm sàng của ung thư vú sớm là một cục u nhỏ, thường không đau trong vú. Các triệu chứng khác gồm: núm vụ bị thụt vào, da vú nhăn nhíu, da vú sần như da cam, hạch nách, chảy máu từ núm vú... là các triệu chứng khá trễ. Triệu chứng sớm của ung thư vú rất mập mờ, trong khi đó thì người vẫn thấy khỏe khiến phụ nữ thường hay ỷ y, cứ chần chừ không khám bác sĩ.

- Năm 22 tuổi, tôi chẩn đoán bị bệnh ung thư vú P giai đoạn T1N0M0, sau đó đã phẫu thuật, điều trị hóa chất và uống thuốc điều trị nội tiết Tamoxifen được 4 năm, nay không còn uống nữa vì bác sĩ chẩn đoán bệnh đã được điều trị ổn định. Năm nay 28 tuổi, tôi muốn kết hôn lập gia đình, không biết điều này có ảnh hưởng hoặc tác động gì đến căn bệnh của tôi không? Và sau này nếu sinh con thì liệu có bị ảnh hưởng di truyền bệnh từ tôi không, tỉ lệ di truyền là bao nhiêu phần trăm? (Jojoba, 22 tuổi, Jojoba_333@yahoo.Com)

- BS Hà: Bệnh của em đang ở giai đoạn 1 đã được điều trị đúng phương pháp và ổn định nên em có thể kết hôn lập gia đình bình thường. Tuy nhiên khi muốn mang thai thì em nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn có nên hay không và thời điểm nào là tốt nhất. Ung thư vú ở phụ nữ trẻ tuổi có thể ít nhiều liên quan đến di truyền nên cần khảo sát về gen của mình (BRCA1, BRCA2) thì mới biết rõ về khả năng di truyền như thế nào.

Bác sĩ Trần Văn Thiệp: "Cần giữ nếp sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục đều đặn, không ăn nhiều chất béo, tránh béo phì... để phòng ung thư vú". Ảnh: Thiên Chương

- Tôi năm nay 51 tuổi, không có các yếu tố làm gia tăng nguy cơ ung thư vú như: gia đình không có người bị ung thư vú, có con trước 35 tuổi, có cho con bú, không béo phì... Nhưng tôi đã 2 lần viêm tuyến vú, đã làm các xét nhiệm như: chụp Xquang, siêu âm, xét nghiệm tế bào, các xét nghiệm là lành tính, nhưng tôi vẫn rất lo lắng, vì BS nói tôi có nhiều nang nhỏ. Bác sĩ hãy nói cho tôi biết làm thế nào để không bị viêm nữa và cách phòng tránh ung thư. Xin cám ơn! (Nguyễn Thanh Thủy, 51 tuổi, 119 Hồ Đắc Di)

- TS - BS Thiệp: Chào chị, trường hợp của chị là tình trạng thay đổi sợi bọc ở vú biểu hiện bằng nhiều nang nhỏ và thường gây đau. Đây không phải là một tình trạng viêm nhiễm thông thường của bệnh lý nhiễm trùng mà là do sự thay đổi về nội tiết. Nếu tình trạng đau kéo dài chị nên được điều trị bằng thuốc, nếu các nang lớn lên và gây đau thì được chọc hút rút dịch. Trường hợp của chị không có các yếu tố nguy cơ cao về ung thư vú thì cũng không cần dùng biện pháp phòng tránh gì đặc biệt. Chị chỉ cần giữ nếp sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục đều đặn, không ăn nhiều chất béo, tránh béo phì...

- Mong bác sĩ tư vấn về chế độ ăn uống sau khi điều trị bệnh ung thư vú. Xin cảm ơn, Mai Hoa (Mai Hoa, 39 tuổi, Quận 1, TP HCM)

- BS Hà: Khi chấm dứt một liệu trình điều trị ung thư, bạn nên khởi đầu một kế hoạch mới cho mình như:

+ Chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ chất, hạn chế những thức ăn nhiều dầu mỡ và chất béo, ăn nhiều rau quả tươi...

+ Tập thể dục đều đặn, đi bộ là tốt nhất (mỗi ngày khoảng 15 - 20 phút).

+ Giữ tinh thần lạc quan: tránh làm việc quá sức.

+ Theo dõi bệnh định kỳ đều đặn và tuân thủ những chỉ dẫn của bác sĩ.

- Thưa GS- BS Hùng. Cháu là Hiếu ở Bắc Giang. Hiện cháu có chị gái bị ung thư vú đã mổ và điều trị bằng hóa trị, xạ trị xong được 1 năm rôi, và bây giờ chị gái cháu phải khám định kỳ 3 tháng một lần. Hiện cháu thấy sức khỏe của chị đã tạm ổn và làm việc được việc nhẹ. Nhưng điều cháu băn khoăn, lo nắng là không biết tình hình bệnh sau này sẽ như thế nào, và thông thuờng những bệnh nhân đã qua các ước điều trị như vậy tuổi thọ sẽ kéo dài được bao lâu. Mong nhận hồi âm từ GSBS . Cám ơn GSBS nhiều lắm. (Nguyễn Văn Hiếu, 29 tuổi, Thường Thắng, Hiệp Hòa , Bắc Giang)

- BS Hùng: Tôi rất cảm động vì cháu Hiếu lo cho chị mình và cũng rất vui khi người hỏi ở tận Bắc Giang. Cũng mừng vì chị cháu chịu theo các cách điều trị chính quy. Đã xong phác đồ điều trị 1 năm rồi thì cũng đỡ lo vì các phương pháp điều trị có thể gây phản ứng phụ nhiều. Bây giờ chị cháu nên cố gắng giữ chế độ ăn uống, làm việc bình thường, tiếp tục theo dõi định kỳ như bác sĩ căn dặn.

Cháu không cho biết bệnh tình của chị ở giai đoạn nào thì cũng khó nói rõ kết quả điều trị và tuổi thọ. Tuy nhiên, đã được điều trị đúng cách như thế thì có nhiều hy vọng bệnh ổn định lâu dài.

- Mẹ cháu đang điều trị ung thư vú ở bệnh viện K, hiện tại mẹ cháu đã truyền hóa chất được 4 đợt rồi. Vậy cho cháu hỏi là trong khi truyền hóa chất có phải ăn kiêng và kiêng làm những gì không ạ. Và mẹ cháu bao giờ được mổ có phải xạ trị hay không ạ và nếu xạ trị thì phải xạ trong bao lâu ạ. Và cho cháu xin hỏi thêm là liệu cháu có nguy cơ cao bị ung thư vú không ạ và cháu phải phòng bằng cách nào ạ. Cháu xin cảm ơn (Nguyễn Thị Lý, 24 tuổi, Bà vì - Hà Nội)

- BS Hà: Trong thời gian điều trị hóa chất không nên kiêng cữ mà trái lại cần phải có chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Ở đây mẹ bạn nên hạn chế làm việc nặng và cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Bạn nên trao đổi với bác sĩ trực tiếp điều trị cho mẹ để được biết kế hoạch điều trị cụ thể, vì việc mổ hay không và xạ trị bao lâu còn tùy thuộc vào tình trạng bệnh của bà.

- Cháu chào bác sĩ ! Cháu năm nay 28 tuổi, cháu bị hiện tượng như sau ạ, bên ngực trái của cháu khi ấn vào thấy có một hạch nhỏ (bên ngực kia không có và phải ấn vào mới thấy) , thỉnh thoảng cháu bị đau nhói ở vùng ngực trái giống như là đau tim, nhiều khi đau phải nín thở lại. Ngực trái của cháu lớn hơn bên ngực phải. Mong các bác sĩ tư vấn giúp cháu với ạ. Cháu cảm ơn các bác sĩ ! (Nguyễn Thùy Mai, 28 tuổi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà nội)

- BS Hùng: Vậy là cháu có một khối u ở vú trái. Cháu nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. Về triệu chứng giống như đau tim thì khó nói, cũng nên đến khám bác sĩ chuyên khoa. Ngực trái lớn hơn ngực phải thì không sao cả, nên nhớ thường thì vú phải và vú trái không đều nhau.

- Chào Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Văn Thiệp! Xin Bác sĩ cho em biết dấu hiệu nhận biết ung thư vú giai đoạn đầu ở phụ nữ độ tuổi từ 25-30? Trong trường hợp phụ nữ 25 tuổi chưa chồng con mà núm vú bị lõm vào trong và có đường xẻ rãnh là nguyên nhân do đâu ạ? Liệu nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và việc nuôi con bằng sữa mẹ sau này không? Cách nào làm giảm triệu chứng núm vú như vậy ạ? Chân thành cảm ơn BS! (Mai, 25 tuổi, Hà Nội)

- TS - BS Thiệp: Rất cám ơn câu hỏi của chị Mai. Phụ nữ ở lứa tuổi 25-30 thường ít có nguy cơ ung thư vú. Nguy cơ ung thư vú gia tăng nhiều ở phụ nữ 30 tuổi trở lên và có các yếu tố nguy cơ như: tuổi bắt đầu có kinh sớm, sinh con trễ sau 35 tuổi hoặc mãn kinh trễ sau 55 tuổi và nhất là có người thân như mẹ hoặc chị em ruột bị ung thư vú. Tình huống phát hiện sớm nhất thường không có triệu chứng, không có bướu sờ thấy được mà chỉ phát hiện qua chụp nhũ ảnh hoặc siêu âm, ở những phụ nữ có nguy cơ cao như vừa kể ở trên. Tình huống thường gặp là có khối u trong vú thì cần phải được xác định để chẩn đoán sớm.

Trong trường hợp núm vú bị lõm vào và có xẻ rãnh mà thông thường dân gian gọi là "núm vú miệng đĩa" là do bẩm sinh của mỗi người. Trong trường hợp núm vú bị thụt sâu sẽ dễ bị viêm nhiễm vì khó chăm sóc các chất bã bài tiết từ núm vú và khi có con thì cũng khó cho con bú. Tình huống thụt núm vú nhiều, có thể được phẫu thuật chỉnh sửa trở lại vị trí bình thường. Chị có thể đến khám ở bệnh viện ung bướu để được hướng dẫn điều trị thích hợp. Chúc chị điều trị thành công.

- Thưa bác sĩ, Tôi đang điều trị ung thư bằng hóa chất (6 toa) đang vào toa thứ 1 được khoảng 1 tuần. Tôi xin được hỏi bác sĩ trong thời gian vô hóa chất điều trị, tôi có thể uống thêm thuốc hoặc ăn thức ăn gì để hỗ trợ điều trị được không? Tôi có nghe nói uống trà thảo mộc Tâm Lan, và thuốc viên được chiết xuất từ cây lược vàng, cây trinh nữ hoàng cung và dầu thông đỏ điều trị u xơ, vậy tôi có thể uống thêm được không? Xin cảm ơn Bác sĩ. (Lê Tuyết Nhung, 43 tuổi, Bình Phước)

- BS Hà: Trong thời gian điều trị hóa chất, bạn cần có chế độ ăn căn bằng đủ chất, uống nhiều nước (nước đun sôi để nguội). Bạn cũng có thể dùng thêm một số thực phẩm chức năng để hỗ trợ điều trị nhưng nên cách xa thời điểm vô hóa chất.

- Em có con 16 tháng tuổi đang bú mẹ, nhưng hiện tại sữa của e rất ít, chủ yếu không đủ cho bé bú 1 lần trong ngày. 2 đầu vú em thường xuyên bị rạn nứt và lở loét, lúc bú bé không cắn nhưng do đầu vú em rất ngắn nên bé bú rất khó khăn. Hiện tại ở 2 đầu vú em bị ngứa và có mủ nữa (cứ lớp da non này chưa kịp ra thì bé lại bú và lại bị trầy ra, kèm theo đó là những lớp da bị bong ra sau khi bé bú). Cho em hỏi là liệu em có bị bệnh gì không và như thế thì có ảnh hưởng gì tới con em không? (Nguyễn Hồng Lĩnh, 26 tuổi, Quận 11, TP HCM)

- TS - BS Thiệp: Chào chị Lĩnh, theo lời chị kể, chị đang bị tình trạng viêm loét núm vú do các tổn thương thường xuyên ở đầu núm vú gây ra bội nhiễm làm viêm loét núm vú. Chúng tôi khuyên chị không nên cho cháu tiếp tục bú sữa mẹ vì sữa còn rất ít và cũng không còn chất bổ dưỡng ở thời điểm này. Hơn nữa, tình trạng viêm nhiễm ở núm vú có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu.

- Tôi bị u nang tuyến vú hai bên và đã mổ cách đây khoảng 10 năm. Kết quả sinh thiết lành tính. Tuy nhiên, khoảng ba năm trở lại đây, tình trạng như trên lại xuất hiện ở cả hai bên. BS chỉ theo dõi khám kiểm tra 6 tháng 1 lần, không sử dụng thuốc. Xin BS nói rõ hơn về trường hợp của tôi là thế nào? Cách theo dõi và điều trị cần thiết nào là tốt nhất đối với tôi hiện nay? Tôi nên làm gì? Và trường hợp của tôi có nguy cơ chuyển thành ác tính hay không? Hiện tôi rất lo lắng. Xin cảm ơn BS!. (Nguyễn Bích Thủy, 45 tuổi, Tp Cà Mau.)

- BS Hùng: U nang tuyến vú hai bên là loại xáo trộn thường gặp ở phụ nữ, tùy mức độ nặng nhẹ mà xử lý. Chị được mổ và có sinh thiết lành tính từ 10 năm là điều rất tốt. Chị nói tình trạng trên lại xuất hiện nhưng phải bác sĩ xem mới biết chính xác. Nay bác sĩ chỉ theo dõi và kiểm tra định kỳ chắc là có cơ sở, hầu như không có nguy cơ chuyển thành ác tính. Nhưng ở tuổi này phải luôn được kiểm tra chuyên khoa định kỳ mới tốt. Chị đừng lo lắng quá.

- Em sinh em bé, bị tắc sữa và có làm tiểu phẫu. Giờ thì em thấy ngực có cục cứng bằng trái chanh, thỉnh thoảng hơi nhức nhức chút. Triệu chứng này có nguy cơ ung thư vú không? Em đến đâu để kiểm tra? Kiểm tra bằng siêu âm có phát hiện được ung thư không hay bằng cách nào? (Nhu Mai, 31 tuổi, 90 Nguyen Cong Tru , Q1)

- TS - BS Thiệp: Trường hợp của chị Mai là tình huống bị tắt ống sữa gây ra nang (bọc) sữa trong lúc cho con bú mà chị gọi là "trái chanh". Bọc sữa này có thể tồn tại ngay cả sau khi ngưng cho con bú, thường không có liên hệ đến ung thư vú. Chị có thể đến các bệnh viện chuyên khoa ung bướu để được kiểm tra bằng siêu âm và có hướng xử trí thích hợp. Chúc chị mau bình phục.

Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng: "Tôi muốn nhắc đi nhắc lại là từ 30 tuổi sờ thấy một cục u trong vú thường không đau nên cảnh giác ác tính. Nên nhớ ung thư biết sớm trị lành". Ảnh: Thiên Chương

- Thưa BS tôi thường có cảm giác có khối u ở bên trái và bên phải của hai bầu vú, nhưng có lúc thì không thấy, có lúc nghe buốt buốt, ngoài ra không có triệu chứng gì. Tôi sợ đi khám sẽ ra bệnh nên không dám, thí dụ nếu có bệnh thì thời gian bao lâu mới thành ung thư. Tôi cũng đã hơi lớn tuổi nên muốn để luôn như vậy không khám làm gì cho thêm lo. Như vậy được không BS. Xin cám ơn (Nguyễn Khanh Hoa, 56 tuổi, KP Khánh Hòa, Tân Phước Khánh Tân uyên BD)

- BS Hùng: Tôi thông cảm nỗi lo và sự e thẹn của chị em phụ nữ. Nhưng tôi thấy chị kể bệnh lòng vòng quá. Các điều chị kể đâu có gì rõ mà lo lắng thái quá. Thôi! Chị cố gắng đi khám bác sĩ một lần cho yên tâm, không có bệnh gì thì yên tâm mà sống vui vẻ, nếu có bệnh sớm thì trị tốt. Bệnh đâu có nín chịu được, rồi bệnh sẽ phát tác. Chị không đi khám thì lo hoài.

- Tôi phát hiện có vài u cứng nhỏ và đi khám tại BV Ung bướu TP HCM, được BS siêu âm và chụp nhũ ảnh kết luận u mỡ lành tính. BS cho hỏi nguyên nhân gây u mỡ? Làm thế nào phòng trách? Tôi nghe nói bị u ở ngực không nên ăn nhiều đậu hũ và không uống nhiều sữa đậu nành có đúng không? U mỡ có nguy cơ bị ung thư không thưa bác sĩ? (Vũ Thị Hồng, 45 tuổi, Vũng Tàu)

- TS - BS Thiệp: Trường hợp của chị Hồng là bướu mỡ lành tính ở tuyến vú, đây là loại bướu lành ít gặp ở vú nhưng thường gặp nhiều ở những nơi có tích tụ mỡ như: mông, đùi... Bướu mỡ thông thường không có nguy cơ ác tính. Loại bướu này không có cách phòng tránh. Ăn nhiều đậu hũ và uống sữa đậu nành không gây ra bướu ở vú.

- Thưa các bác sĩ: Có phải bệnh ung thư vú thường gặp ở những phụ nữ sau khi sinh con không ạ? Các bác sĩ có thể cho cháu biết triệu chứng của bệnh và cách phòng bệnh là như thế nào không ạ? Những người có tiền sử bị viêm tắc tuyến sữa trong thời gian cho con bú thì cách phòng tránh bệnh này là như thế nào ạ? Cháu xin cảm ơn các bác sĩ! (Nguyễn Thị Thanh Thúy, 29 tuổi, 14/224 đường Hoàng Mai, Hà Nội)

- BS Hà: Nguy cơ ung thư vú thường xảy ra ở người nữ chưa có con hoặc sinh con sau 35 tuổi mà không cho con bú bằng sữa mẹ. Để làm giảm nguy cơ, bạn cần thực hiện ngược lại, nhất là việc cho con bú bằng sữa mẹ ít nhất 12 tháng sau khi sinh. Ở đây, ngoài việc làm giảm nguy cơ ung thư vú, sữa mẹ còn là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ, đồng thời việc cho con bú còn tạo sự gắn kết tình cảm yêu thương giữa mẹ và bé.

Để phòng viêm tắc tuyến sữa, bạn cần đến khám bác sĩ sản phụ khoa để được tư vấn hướng dẫn về cách thức cũng như tư thế... trong suốt quá trình cho con bú.

- Nam giới có bị ung thư vú không vậy ạ? (Hiệp Bình, 20 tuổi, 45 nguyễn trãi)

- BS Hùng: Đàn ông cũng bị ung thư vú. Tính ra khoảng 100 phụ nữ bị ung thư vú thì có 1 người đàn ông bị ung thư ở cơ quan này. Hiếm hơn nhưng ung thư vú ở nam giới sẽ nặng hơn. Phương pháp điều trị cũng tương tự như ở phụ nữ. Tuy nhiên, đàn ông thì không e ngại nhiều vì bị đoạn nhũ (cắt tuyến vú). Triệu chứng gồm: một hột trong vú, đôi khi kèm hạch nách. Cháu Bình mới 20 tuổi mà đã lo lắng là quá sớm vì ung thư vú ở nam thường gặp từ tuổi 40. Nhưng ở tuổi trẻ thì có loại xáo trộn nội tiết gọi là nữ hóa tuyến vú: một bên vú phát triển lần lần to lên như ngực phụ nữ, có thể mổ hoặc điều trị nội tiết, đây là bệnh lành tính.

- Xin các bác sĩ cho em biết khi nào có thể tái tạo trì hoãn vú sau khi điều trị bằng phương pháp hóa trị và xạ trị, K vú ban đầu được chẩn đoán ở giai đoạn 3A. Em xin cảm ơn. (Nhật Quỳnh, 39 tuổi, Tiền giang)

- TS BS Thiệp: Tái tạo vú sau điều trị ung thư vú là một nhu cầu chính đáng cho tất cả các phụ nữ. Tái tạo trì hoãn sau điều trị ung thư vú trước đây thường được thực hiện sau 2-3 năm kể từ khi chấm dứt điều trị hỗ trợ (hoá trị và xạ trị) vì sợ bướu có thể tái phát, khó theo dõi khi có tái tạo vú. Ngày nay, thế giới đã chứng minh được việc tái tạo vú không làm ảnh hưởng đến việc theo dõi, phát hiện tái phát. Nên việc tái tạo vú trì hoãn có thể thực hiện được sớm nhất sau khi chấm dứt điều trị hoá trị hoặc xạ trị tuỳ vào tình trạng sức khoẻ và da tại vùng đoạn nhũ. Chị có thể đến khám tư vấn ở Bệnh viện Ung bướu TP HCM để được hướng dẫn cụ thể. Chúc chị đạt được ước muốn.

- Tôi nghe nói người mặc áo ngực cả ngày cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú , vậy xin hỏi có đúng vậy không? Xin cám ơn (Trần Thị Thanh Hương, 53 tuổi, Tân Kỳ Tân Quý ,Tân Sơn Nhì, Tân Phú)

- BS Hà: Việc mặc áo ngực chật hoặc quá lâu là yếu tố nguy cơ chưa được làm rõ nên cô không cần quá lo lắng.

- Xin hỏi bác sĩ bướu diệp thể ác nhỏ hơn 2cm có phải là ung thư không? (Phan Thị Bích Thảo, 38 tuổi, 115 Lê Hồng Phong - Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk)

- BS Hà: Bướu diệp thể ác là tên gọi của một dạng bệnh lý ung thư vú. Em nên đến bác sĩ khám để được điều trị ngay khi bướu còn nhỏ.

- Chị gái bố tôi (bác tôi) bị ung thư vú, tôi rất lo mình có khả năng bị bệnh này. Xin hỏi bác sĩ hiện giờ có thuốc hay vắc xin nào ngừa loại bệnh này không?Làm thế nào để tôi biết chắc chắn là mình có bị hay không? Cách phòng ngừa bệnh này như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn! (Nguyen Thi Thu Huyen, 25 tuổi, Quyhuyen37@yahô.Com)

- BS Hà: Bạn có tiền sử họ nội bị ung thư vú thì cũng có nguy cơ bị bệnh này nhưng ít rất nhiều so với bên ngoại. Để an tâm, bạn nên để ý đến tuyến vú của mình, khi có dấu hiệu gì bất thường, nên đến khám bác sĩ để được theo dõi và phát hiện sớm nếu có ung thư vú.

- Chào các BS, tôi 36 tuổi, phát hiện ung thư vú năm 33 tuổi, giao đoạn 2A, di căng hạch nách, đã đoạn nhũ, hóa trị, xạ trị, hiện uống Tamoxifen 20mg 5 năm, khám định kỳ 3 tháng tại bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Cho tôi hỏi, nếu tái tạo vú thì sẽ có những ảnh hưởng gì đến sức khỏe và nguy cơ của nó? Bác sĩ điều trị xếp tôi vào nhóm nguy cơ tái phát cao. Cho tôi hỏi với thực phẩm toàn thuốc tăng trưởng, thuốc trừ sâu hiện nay, tôi cần phải ăn uống kiêng cữ gì để tránh tái phát. (Nguyễn Ngọc Mai, 36 tuổi, Q.Tân Binh - TP HCM)

- TS - BS Thiệp: Trường hợp của chị, ung thư vú ở giai đoạn 2A, đã được điều trị hoàn chỉnh (phẫu, hoá, xạ, nội tiết) cách đây 3 năm, việc tái tạo vú sau khi điều trị không có ảnh hưởng đến nguy cơ tái phát cũng như không ảnh hưởng đến việc theo dõi điều trị. Đây là một phẫu thuật lớn cần nhiều thời gian (trung bình 5 giờ đồng hồ) nên tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân sẽ được đánh giá kỹ lưỡng trước khi mổ. Chị nên đến Bệnh viên Ung bướu để được hướng dẫn cụ thể. Việc ăn uống đối với bệnh nhân ung thư vú không có kiêng cữ gì đặc biệt. Chỉ cần ăn nhiều rau quả, bớt mỡ, tránh tăng cân.

- Chào chương trình Mẹ em năm nay 50 tuổi, cách đây 2 năm bà có u ở bầu vú phải, được bác sĩ chẩn đoán là bị nang nước. Khoảng 8 tháng sau, nang nước tự dưng biến mất mặc dù mẹ em không sử dụng thuốc để điều trị. Sau đó có 1 khối u nhỏ xuất hiện ở bầu vú phải. Nhưng có lần khối u đó bị đau nhức khoảng 3-4 ngày, mẹ em uống thuốc kháng sinh khoảng 2 ngày thì triệu chứng đau mất hẳn và không tái phát lại. Vậy không biết những triệu chứng như vậy có nguy hiểm không (Bích Liên, 30 tuổi, Bình thạnh)

- BS Hùng: Nang nước trong vú thật ra là một cái bọc chứa một ít dịch ứa ra từ mô vú. Nang vú rất lành, có thể ngày một lớn lên gây đau nhức, có thể rất im lìm. Thường thì bác sĩ dùng kim để chọc, hút dịch cho xẹp nang. Nếu nang nhỏ hoặc không đau thì để yên theo dõi. Không có gì lấy làm lạ khi nang vú của mẹ em tự xẹp đi. Không có gì đáng lo. Mặc khác, nang vú có thể bị nhiễm trùng nhẹ và làm đau nhức, dùng kháng sinh điều trị là đúng cách. Chúc mừng mẹ em. Những triệu chứng trên không có gì đáng lo.

- Ba tôi bị hạch cổ, sau khi sinh thiết và khám tại trung tâm ung bướu TP HCM, bác sĩ kết luận bị hạch cổ di căn. Đến nay ba tôi đã hóa trị liều thứ 5 nhưng chưa tìm ra chính xác nguồn gốc ung thư. Tôi thấy nhiều bệnh nhân ung thư di căn trong khi hóa trị một thời gian đều bị chết, quá trình hóa trị làm bệnh nhân vật vã, tốn kém tiền bạc và công sức. Tôi xin hỏi ba tôi có cần thiết vô hóa chất nữa không? Tôi định để ba tôi ở nhà chăm sóc, bồi dưỡng có được không? (Đoàn Văn Bình, 39 tuổi, Đà lạt - Lâm Đồng)

- BS Hà: Ung thư di căn chưa rõ nguồn gốc là nhóm bệnh lý khá phức tạp. Việc chữa trị sẽ tùy thuộc vào đáp ứng điều trị của từng bệnh nhân, có trường hợp thành công cũng có trường hợp thất bại. Ở đây bạn nên trao đổi thẳng thắn với bác sĩ điều trị trực tiếp cho ba bạn để được tư vấn về tình trạng hiện tại cũng như tiên lượng về bệnh của ông.

- Tôi năm nay 32 tuổi, giới tính nam nhưng tôi phát hiện minh bị một khối u ở vùng vú bên phải, năm 2002 đi xét nghiệm tại bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội được các bác sĩ chẩn đoán là u xơ lành tính, các bác sĩ khuyên cứ để như vậy không sao cả. Đến năm 2010 tôi thấy nó càng ngày càng to, tôi đến bệnh viện Ung bướu TP HCM khám, các bác sĩ nói tôi bị nữ hóa tuyến vú, khuyên về uống thuốc tăng cường tiết tố nam. Tôi đã uống thuốc rồi nhưng vẫn không thấy thuyên giảm gì cả. (Đinh Văn Hải, 36 tuổi, Dinhvanhai2205@yahoo.Com)

- BS Hùng: Bạn đừng lo. Theo lời bạn kể, tôi không thấy liên hệ gì đến ung thư. Đây là chứng xáo trộn gặp ở nam giới, gọi là nữ hóa tuyến vú, nghĩa là một bên vú lớn lên từ từ, đến một lúc nào đó thấy giống của phụ nữ. Bệnh viện Ung bướu cho điều trị bằng nội tiết nam là đúng. Nhưng nếu vẫn không thấy thuyên giảm thì bạn nên khám lại để bác sĩ cân nhắc dùng phẫu thuật điều trị.

- Trước kia mẹ em từng bị u xơ tuyến vú và đã điều trị hết. Thời gian gần đây mẹ em bị tiết dịch sữa, qua 1,2 ngày thì hết và không thấy bị lại nữa. Em rất hoang mang và lo lắng cho mẹ, nhưng mẹ em lại ngại đi khám tại các cơ sở y tế. Vậy liệu mẹ em có nhiều khả năng bị ung thư vú không. Việc tiết dịch sữa có thể còn có nguyên nhân nào khác không? (Tra My, 31 tuổi, Tramy_2707@yahoo.Com)

- TS - BS Thiệp: Tiết dịch núm vú có nhiều loại tùy theo tính chất của dịch được tiết ra: dịch giống như sữa, màu vàng trong, đỏ như máu... Nguyên nhân của tiết dịch núm vú có thể do tại vú, tuyến yên (ở não) hoặc là do dùng thuốc. Các nguyên nhân tại vú là do thay đổi sợi bọc, giãn ống sữa, bướu trong ống sữa hoặc có thể ung thư. Tiết dịch núm vú giống như sữa thường là do thay đổi sợi bọc của tuyến vú. Nguyên nhân tiết dịch này cần được xác định qua khám lâm sàng, siêu âm và chọc hút tế bào.

- Tôi xin hỏi mẹ tôi năm nay 58t đang sinh sống ở bên Đức được phát hiện ung thư vú một bên cách đây 18 tháng và không cắt bỏ, đã điều trị bằng PP Trị xạ, truyền hóa chất, Herceptin... Đến nay đã dứt đợt điều trị, được cho về nhà một tháng đến viện kiểm tra lại và uống thuốc. Tôi muốn hỏi bệnh tình của mẹ tôi có chữa khỏi dứt điểm được không, cần sinh hoạt theo một chế độ đặc biệt nào và nếu không chữa dứt điểm được thì nếu tái phát lại thì sẽ sống được thêm bao lâu? Tôi xin chân thành cảm ơn! (Nguyễn Tiến Dũng, 32 tuổi, Hà Nội)

- BS Hà: Trong trường hợp này, mẹ bạn đã được điều trị bằng những phương pháp tiên tiến nhất. Vấn đề tiên lượng còn tùy thuộc vào giai đoạn bệnh của bà, nếu ở giai đoạn sớm thì khả năng chữa khỏi là rất cao. Về chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng không cần kiêng cữ nhiều, bên cạnh đó cần đưa bà đi tái khám định kỳ để theo dõi cũng như tuân thủ các chỉ dẫn của bác sĩ điều trị.

- Tôi năm nay 35 tuổi, đã có một cháu trai 5 tuổi. Tháng 1/2011 tôi đi bắt mạch thì thầy thuốc bảo rằng ngực phải của tôi có một cái u nhỏ bằng đầu ngón út và khuyên tôi nên theo dõi. Từ đó đến nay thì thỉnh thoảng ngực phải của tôi hay nhói đau, đặc biệt là vào những ngày gần hết kỳ kinh. Xin cho hỏi, những đấu hiệu trên có phải là của bệnh ung thư vú không? (Nguyen Ngọc Anh, 35 tuổi, Ngocanhdongxuan@yahoo.Com)

- BS Hùng: Ngực đau vào những ngày gần hết kỳ kinh là chuyện thông thường. Đó là do xáo trộn nội tiết theo kỳ kinh ảnh hưởng lên tuyến vú. Triệu chứng này không liên quan đến ung thư vú. Vả lại, bạn có thể bị ám ảnh do thầy thuốc chẩn đoán. Tôi thật ngạc nhiên là bắt mạch (chắc không phải là bác sĩ) mà biết được có cục u trong vú và còn biết cả kích thước của nó. Bạn nên đi bác sĩ khám và làm siêu âm kiểm tra thì sẽ trút được nỗi lo.

- Tôi ung thư vú đã 3 năm. Lúc phát hiện bác sĩ điều trị chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn đầu. Đã mổ cắt bán phần, vét hạch nách, tia xạ và không phải cắt buồng trứng. Hiện điều trị với phác đồ 5 năm, uống Arimidex mỗi ngày một viên, tiêm Zoladex mỗi tháng một ống. Tôi hiện nay hấp thụ và tiến triển tốt với phác đồ điều trị trên. Tôi muốn hỏi , những người bị bệnh như tôi có cơ hội chữa khỏi bệnh không và cơ hội sống được bao nhiêu năm. (Nguyễn Thị Minh Nghĩa, 38 tuổi, Nghia_6373@yahoo.Com)

- TS - BS Thiệp: Chào chị Nghĩa, trường hợp của chị là ung thư vú giai đoạn sớm (theo lời kể) được điều trị như thế là đầy đủ. Tiên lượng sống còn 5-10 năm ở giai đoạn này trên nhiều bệnh nhân là rất tốt. Tuy nhiên chúng tôi cần phải biết thêm nhiều chi tiết về tình trạng của bướu hạch nách cũng như các xét nghiệm về sinh học mới có thể dự đoán một cách chính xác được.

- Tôi 57t, K vú gđ 4, đã di căn tới nách, thượng đòn và cổ,u >3cm,đau nhiều ở vùng ngực và sau lưng, mặt xưng to và khó thở, ngoài ra không đau nhức ở đâu cả. Hiện nay tôi vẫn ăn ngủ tương đối bình thường. Tôi xin hỏi liệu tôi có hy vọng điều trị được không? Khả năng kéo dài tuổi thọ thêm được bao lâu? Tôi có nghe nói kết hợp giữa đông và tây y sẽ có kết quả điều trị tốt hơn không biết đúng không? Mong được các bác sĩ tư vấn và cho biết phương pháp điều trị để có thể cải thiện cuộc sống được tốt hơn. (Đinh T Tươi, 57 tuổi, 21b/2 Bạch Lâm, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng nai)

- BS Hà: Ung thư vú đã đến giai đoạn 4 là rất khó điều trị khỏi, song việc điều trị cũng mang lại lợi ích cho người bệnh: làm giảm thiểu các triệu chứng gây ra do bệnh lý, kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân, một số trường hợp có thể kéo dài được nhiều năm, thậm chí được hơn 10 năm. Đúng như bạn nói, việc kết hợp Đông và Tây Y dưới sự tư vấn của bác sĩ cũng đem lại lợi ích cộng hưởng tích cực trong điều trị ung thư vú.

- Kính thưa các bác sĩ, từ năm 2006 cháu bắt đầu phát hiện ra ở vú bên trái, ngay dưới núm vú có một u bằng hạt lạc, đến nay kích thước u gần như vẫn vậy, không đau. Cách đây 7 tháng, cháu đã đi khám ở bệnh viện K và được chẩn đoán là viêm tắc tia sữa (nhưng cháu mới sinh con vào cuối năm 2009?). Cháu xin hỏi các bác sĩ là bây giờ cháu nên giải quyết thế nào, phẫu thuật cắt bỏ hay là chỉ cần đi khám định kỳ. (hiện nay cháu vẫn đang cho con bú). (Nguyễn Hồng Nhung, 40 tuổi, Hongnhung.K47@gmail.Com)

- BS Hùng: Tôi không được khám trực tiếp cho chị nhưng nếu đã có chẩn đoán của bệnh viện là tắc tia sữa thì tôi xin góp một số ý kiến. Một ống dẫn sữa bị tắc thì sữa ứ lại ngày một nhiều làm nổi lên một cục hoặc một hạch tròn, sờ thấy mềm mềm, nếu bác sĩ chọc kim vào thì có thể rút ra một chất như sữa sền sệt. Nếu cục u không to lắm, không gây phiền toái thì có thể để yên và tiếp tục cho con bú đến lúc cai sữa. Một thời gian sau cai sữa, cục này có thể tự tan đi. Có người lại băn khoăn và xin bác sĩ mổ lấy đi cũng được.

- 1. Hiện nay mình đã có vacxin ngừa ung thú vú chưa 2. Dấu hiệu nào để nhận biết ung thu vú, nếu phát hiện trễ thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe 3. Cần ăn uống những chất gì để phòng ngừa ung thư vú (Ttduy, 28 tuổi, Westlifenguyen@yahoo.Com.Vn)

- TS - BS Thiệp: Theo chúng tôi được biết thì hiện nay chưa có loại vacxin nào để phòng ngừa ung thư vú. Ung thư vú phát hiện ở giai đoạn sớm nhất thường không có triệu chứng lâm sàng mà được phát hiện qua các phương tiện tầm soát, siêu âm, nhũ ảnh, hình ảnh cộng hưởng từ và thường dành cho các đối tượng có nguy cơ cao. Các tình huống thường gặp của ung thư vú là một khối u trong vú ở phụ nữ trên 30 tuổi cần được khám lâm sàng kỹ và các phương tiện chẩn đoán siêu âm, nhũ ảnh, chọc hút tế bào bằng kim nhỏ để xác định. Nếu phát hiện trễ thường có bướu to, hạch nách rõ có thể có di căn xa ở gan, xương, phổi. Tình huống này ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều và khó điều trị. Hiện nay để phòng ngừa ung thư vú cần giữ nếp sống lành mạnh, vận động cơ thể, tránh béo phì, giảm ăn mỡ, ăn nhiều rau quả... Ngoài ra để có thể giảm nguy cơ ung thư vú xâm lấn thì cũng có thể dùng thuốc như Tamoxifen hoặc Raloxifen dành cho những đối tượng có nguy cơ cao.

- BS Hà: Mọi phụ nữ cần quan tâm hơn đến tuyến vú của mình vì tuyến vú luôn ở trạng thái động trong suốt cuộc đời. Tự quan sát và tự khám tuyến vú đúng phương pháp sẽ giúp phát hiện sớm bệnh lý này và nếu có thì cơ may chữa khỏi trong thời kỳ đầu là rất cao, lên đến hơn 90%. Ngoài ra, một lối sống lành mạnh cũng làm giảm hơn 40% nguy cơ ung thư vú.

BS Hùng: Chắc là chị em phụ nữ phấn khởi khi biết có vacxin phòng ngừa ung thư cổ tử cung nên mơ ước vacxin ngừa ung thư vú. Tôi cũng như chị em, mong có được vacxin này nhưng còn phải chờ lâu. Tôi muốn nhắc đi nhắc lại là từ 30 tuổi sờ thấy một cục u trong vú thường không đau nên cảnh giác ác tính. Nên nhớ ung thư biết sớm trị lành. Nếu phát hiện trễ thì ung thư sẽ lan tràn khắp cơ thể và đe dọa tính mạng. Béo phì làm gia tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Phải ngủ đủ giấc (7-8 giờ một ngày), luyện tập thể dục đều đặn, chế độ ăn ít béo, nhiều rau trái cây, ít thịt cá làm giảm nguy cơ ung thư vú.

Vài lời tâm sự gửi đến chị em phụ nữ: ung thư vú sớm trị rất tốt (giai đoạn 1 khối bướu khoảng 1cm) trị khỏi 90%. Có thể điều trị bảo tồn tuyến vú, hoặc tái tạo tuyến vú, nghĩa là giữ được dáng hoa. Hiện nay, thầy thuốc chuyên khoa của chúng ta có tay nghề rất vững, phương tiện chẩn đoán rất tốt, các phương pháp điều trị hiện đại. Chị em nên vững lòng tin. Nên nhớ ung thư biết sớm thì lành. Chắc là chị em phụ nữ phấn khởi khi biết có vacxin phòng ngừa ung thư cổ tử cung nên mơ ước vacxin ngừa ung thư vú. Do thời gian có hạn nên tôi chưa giải đáp hết các băn khoăn của chị em. Hẹn gặp các bạn vào dịp khác.

Đời Sống