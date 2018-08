Những hiểu lầm làm hỏng chuyện chăn gối

Một khảo sát mới cho thấy 59% số phụ nữ được hỏi nói rằng họ thà bỏ sex chứ không ngưng mua sắm nếu bị buộc phải chọn một trong hai.

Không chỉ vậy, với phần lớn chị em, việc nằm thư giãn trên bãi biển xa xôi nào đó còn thích thú hơn nhiều so với những phút giây say đắm bên chồng. 3/4 số phụ nữ được hỏi đồng ý rằng một kỳ nghỉ ở nước ngoài sẽ mang lại cho họ niềm vui lớn hơn bất cứ người đàn ông nào.

Ảnh minh họa: Byrdie AU.

Khảo sát do Daily Telegraph thực hiện tại Anh với 2000 phụ nữ nước này cũng kết luận, phái đẹp ở độ tuổi 40 và 50 hài lòng với đời sống chăn gối hơn so với những cô nàng ở độ tuổi đôi mươi. Và mặc dù những bộ phim về các sắc thái phòng the luôn ăn khách, hầu hết chị em khẳng định họ chẳng quan tâm tới những trải nghiệm yêu đương hoang dại hay các mơ tưởng táo bạo.

Mặc dù kết quả nghiên cứu này có thể gây sốc cho hầu hết nam giới, với phụ nữ nó chẳng có gì lạ, bởi hầu như ai cũng hiểu những điều này.

Bảo Ngọc