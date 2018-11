Xu hướng mới này được các nhà nghiên cứu gọi là "mối quan hệ gây giống", và theo họ, cũng vì các vụ kết hôn không tình yêu như vậy mà số vụ ly hôn ngày càng gia tăng, DailyMail cho biết. Trong nhiều trường hợp, nếu cặp vợ chồng "lấy nhầm" này khó có con, một người bạn đời trong "mối quan hệ gây giống" sẽ nhẫn tâm từ bỏ vợ (hoặc chồng) mình để đi tìm một đối tác khác có khả năng sinh con. Khảo sát của tổ chức Vitabiotics Pregnacare Conception (Anh) trên hơn 3.100 nam và nữ độc thân cho thấy hơn một phần ba trong số họ đặt tiêu chí bạn đời có khả năng sinh nở lên cao hơn các đặc điểm khác. Khoảng 42% số phụ nữ và 30% số nam giới cho biết nếu họ gặp một đối tác lý tưởng nhưng lại có nguy cơ vô sinh, họ sẽ cân nhắc để thiết lập một mối quan hệ mới. Hơn 2/3 số người được hỏi lo lắng về việc không thể có thai tự nhiên, và sợ rằng sẽ là quá muộn nếu phải cần đến các can thiệp y học. Và 3/4 cho biết trục trặc trong việc có con có thể khiến họ bỏ rơi bạn đời vì lo sợ vô sinh. Tiến sĩ Linda Papadopoulos, nhà tâm lý từ Đại học Thủ đô London, cho biết: "Khi tìm kiếm bạn đời, chúng ta có xu hướng dành mối quan tâm đặc biệt cho khả năng làm cha mẹ của họ. 'Mối quan hệ gây giống' có nghĩa là bạn sẽ có nhiều cơ hội mắc sai lầm hơn, bởi vì không ai muốn cảm thấy bị bạn đời coi là phương án cuối cùng". Hơn một nửa số ca sinh nở tại Anh là từ các bà mẹ trên 30 tuổi, so với chỉ hơn 25% trong của hai thập kỷ trước. T. An