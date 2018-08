Trưa mùng 2, anh Hải là người được mời đến nhà hàng xóm dự tiệc đầu năm. Sau một hồi nâng ly, anh Hải xin về nhà. Thấy anh cứ kiên quyết đòi về, một thanh niên trong bàn ăn đã ngà say lên tiếng xỉa xói. Đầu năm bỗng dưng bị mắng “đồ đàn bà mặc váy”, "đồ sợ vợ" anh Hải cầm chai bia đập vỡ và lao thẳng đến đâm vào bụng thanh niên kia khiến phải đi cấp cứu.

Niềm vui ngày xuân của cả hai gia đình sau vụ việc đã bị thay bằng nỗi lo lắng bởi phải vào bệnh viện. "Biết em ấy say nhưng khi nghe những lời ấy ai mà không tức. Nhất là khi mình cũng đã có rượu”, vào thăm hàng xóm sáng mùng 3, anh Hải nói.

Bia rượu ngày tết chỉ vui khi uống điều độ. Ảnh: Cao Lâm

Không chỉ riêng trường hợp anh Hải, mời nhau chén rượu, chơi ván bài thử vận may đầu xuân vốn nét văn hóa truyền thống của người Việt. Song việc "thương nhau" quá mức hoặc nổi máu đỏ đen bất tử đã niềm vui ngày xuân của nhiều gia đình không trọn vẹn. Chuyện nhà ông Nguyễn Năm ngụ tại quận 12, TP HCM là một minh chứng.

Theo thông lệ, sáng mùng 1 năm nào cũng vậy, ông Năm cùng nhóm bạn cao tuổi đi chúc Tết nhau. Năm nay, thay vì chỉ dọn bánh mứt, do quý khách, các gia chủ dọn tôm khô dưa kiệu và bia rượu để mời. Nể chủ nhà và cũng muốn nâng ly mừng xuân nhưng "dzô dzô" được khoảng 10 nhà thì ông Năm ngã ngang. Tại bệnh viện, bệnh nhân 62 tuổi được các bác sĩ xác định tai biến mạch máu não và nguyên nhân để kích thích tai biến chính là rượu.

Nuôi chồng bị xuất huyết bao tử tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chị Hoa nhà ở quận Gò Vấp (TP HCM) cho biết, ông xã chị nhập viện đêm mùng 1 cũng vì chén chú chén anh đầu xuân.

"Tôi đã mấy lần bảo ngưng nhưng các ông cứ cho rằng xuân chỉ có vài ngày nên ngồi uống tiếp. Tiệc chưa tàn thì chồng tôi đã nôn ra máu tươi. Đến bệnh viện mới biết xuất huyết bao tử vì dạ dày đã loét sẵn nay lại dùng rượu quá mức. Vậy là phải vào bệnh viện và không còn biết tết nhứt gì nữa", chị Hoa kể

Cùng mượn lý do “xả láng” mấy ngày xuân, anh Thanh ở Vĩnh Cữu, Đồng Nai từ giao thừa đến hết mùng 2 ngày nào cũng bí tỉ mới về đến nhà. “Anh ấy bảo chỉ nhậu tí rồi về nhưng ngày nào cũng vậy”, chị Hồng nói.

Không chỉ rượu bia, nạn đỏ đen trong ngày xuân, song cũng khiến nhiều gia đình mất hẳn không khí tết.

Được mấy người bạn rủ sang nhà chơi vài ván bài "cho vui", chơi được vài ván, liên tục bị thua, hăng máu, anh Hòa ở Tân Thới Hiệp, Hóc Môn quyết lấy lại vốn. Tuy nhiên chỉ trong sáng mùng 2, binh xập xám đã lấy của anh Hòa gần 10 triệu đồng mà vợ anh dành dụm để chuẩn bị sinh con.

Cùng "vui" cờ bạc đầu năm, sau một đêm trắng đón giao thừa bằng món Tiến lên, anh Thuận công nhân may nhà ở quận Tân Bình chẳng những vơ hết tiền ăn tết và còn bán cả chiếc xe máy. Không chịu được chuyện chồng làm thất thoát tài sản mà cả hai dành dụm, bà xã Thuận đưa con sang nhà ngoại từ sáng ngày đầu tiên của năm.

Mấy ngày qua, làng quê nghèo thuộc huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai cũng rúng động bởi vụ thanh trừng nhau giữa hai nhóm thanh niên vào đúng ngày mồng 1 Tết chỉ vì đỏ đen. Nguyên nhân vì chung chi không sòng phẳng với nhau trong sòng bài, hai nhóm thanh niên ở hai làng cạnh nhau đã xảy ra cự cãi rồi dẫn đến xô xát. Cuộc ẩu đả, rượt đuổi nhau bằng mã tấu như trong “phim kiếm hiệp” đã khiến hai thanh niên trong một nhóm bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu, các đối tượng còn lại cũng bị công an địa phương bắt giữ để điều tra.

Thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh, Chuyên viên tư vấn trung tâm Nhịp cầu hạnh phúc, cho rằng, trước kia, khi uống rượu, các cụ chỉ dùng một chiếc ly hạt mít hoặc ly mắt trâu bé xíu, đồng thời chỉ "nhắp" từng ngụm nhỏ để tạo hưng phấn vui vẻ cho cuộc trò chuyện tâm tình chứ không ép nhau và uống ừng ực như bây giờ.

Nhất là hiện nay nhiều thanh niên mượn rượu để thể hiện cái sĩ diện của mình, ông Thịnh cho rằng, não trạng này là do ảnh hưởng của phim kiếm hiệp nước ngoài với hình ảnh các anh hùng hào kiệt cầm bát rượu to uống hoài mà không say khiến mọi người nể phục.

Để tránh tình trạng mất vui vì ly rượu mừng, ông Thịnh khuyên: “Việc nhắp vài ngụm rượu, bia trong những buổi tiệc vui là không xấu nhưng cần phải uống có chừng mực, không quá đà làm mất lòng người khác hay phải chuốc lấy bệnh tật, tai nạn đáng tiếc".

Thông kê tại phòng cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy, chỉ trong hai ngày đầu xuân, đã có hàng chục trường hợp bị tai nạn liên quan đến rượu. Tại các bệnh viện 115, Gia Định, cấp cứu Trưng Vương, lượng nạn nhân bị tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu.

Cao Lâm - Thi Trân