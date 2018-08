Cửa kính trạm y tế bị chồng bệnh nhân đập vỡ. Ảnh: Thiên Phước

Ông Trần Văn Nai - chồng bà Thắm - tạm trú tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu) đã bị công an xã lập biên bản vì có hành vi đập phá trạm y tế xã Vĩnh Lạc sau khi vợ ông là bà Đào Thị Thắm tử vong tại đây.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nai cho biết vợ bị mệt do cao huyết áp nên ông đưa bà đến nhà bác sĩ Lê Trí Nhân - Trưởng trạm y tế xã Vĩnh Thịnh - để khám. Bác sĩ Nhân bận tiếp khách nên ông Nai được hướng dẫn đưa vợ lên trạm y tế gần đó điều trị.

Sau khi cán bộ tại trạm cho bà Thắm uống thuốc, huyết áp vẫn không xuống. Một y sĩ điện thoại cho bác sĩ Nhân sang trạm y tế cứu chữa nhưng không kịp, bà Thắm tắt thở. Quá bức xúc, người chồng đập phá khu điều trị làm vỡ cửa kính trạm y tế.

Theo bác sĩ Nhân, nguyên nhân đập phá của ông Nai có thể là do quá đau lòng khi thấy mất đi người thân. Bác sĩ trưởng trạm cho rằng, về chuyên môn, việc điều trị cho bà Thắm không có gì sai nên cái chết của bệnh nhân không có lỗi của trạm y tế.

Cũng tại trạm y tế này, rạng sáng 23/3 sản phụ Lư Thị Lụa (28 tuổi) ở ấp An Lạc đau bụng sinh nhưng nữ hộ sinh từ chối đỡ đẻ mà hướng dẫn Bệnh viện huyện Hòa Bình cách trạm khoảng 25km. Lý do, theo chị Lụa, hộ sinh từ chối tiếp nhận vì sản phụ sinh con thứ 3; trong khi giải trình của trạm là tiền sử sinh nở của sản phụ có vấn đề nên phải chuyển lên tuyến trên cho an toàn.

Vì nhà nghèo, không có tiền lên đẻ ở tuyến trên, trong khi chạy lòng vòng vay mượn tiền thì sản phụ đã đẻ rơi em bé ở cách nhà 300 m.

Thiên Phước