Nên sử dụng biện pháp tránh thai nào? / Các biện pháp tránh thai hiệu quả

Năm nay em 29 tuổi, chưa lập gia đình. Chu kỳ kinh nguyệt của em thường dao động 26- 28 ngày. Tháng trước em bị vào ngày 15, dự kiến tháng này sẽ vào ngày 12.

Gần đây em và bạn trai có quan hệ ngoài, không dùng bao cao su. Nhưng anh ấy xuất tinh vào ngay "cô bé". Ngay khi đó em rất sợ nên đã đi rửa và tiểu tiện. Hôm nay là ngày thứ 7 sau quan hệ, em thấy rất mệt mỏi, tự dưng đau bụng và ra máu. Trong khi chu kỳ kinh của em tính thì còn 7 ngày nữa mới có. Lúc đầu máu ra ít, nhưng đến chiều thì ra nhiều, rồi lại ít kèm đau bụng, đau lưng và khó chịu giống kỳ kinh nguyệt. Em vừa không biết rõ là kinh nguyệt hay là máu báo thai (em nghe nói máu báo thai chỉ ra chút ít rải rác, nhưng em lại nghĩ lỡ mà song thai nó ra nhiều thì sao?). Sao lại có sự trùng hợp đến vậy?

Em rất sợ, mong bác sĩ tư vấn giúp em có bị làm sao không. Thật sự em rất lo lắng, vì bây giờ cả hai đứa em chưa có đủ điều kiện tốt để sinh em bé và cũng chưa chuẩn bị tâm lý. (Hà).

Trả lời:

Theo như bạn chia sẻ thì bạn có chu kỳ kinh đều và khá chuẩn. Tuy nhiên, trên thực tế có những tháng do ảnh hưởng của môi trường sống, sinh hoạt mà chu kỳ kinh sẽ ngắn hoặc dài hơn so với bình thường do có tác động khác nhau vào tuyến yên.

Tháng này bạn đã gặp chu kỳ kinh ngắn. Theo tôi, đây có thể là máu kinh vì thông thường máu báo thai không ra nhiều như thế. Tuy nhiên, bạn cũng nên mua que thử về kiểm tra để biết chính xác hơn.

Cũng phải chia sẻ thêm với bạn rằng biện pháp xuất tinh ngoài âm đạo khi quan hệ tình dục có nhiều rủi ro trong việc phòng tránh thai, trong khi bạn lại luôn lo lắng chưa ổn định và chưa chuẩn bị tâm lý. Tốt nhất hai bạn nên sử dụng bao cao su, vừa tốt trong việc tránh thai và tốt cả trong việc phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hy vọng bạn có thêm kiến thức để có những lựa chọn đúng đắn.