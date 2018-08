Các bác sĩ tại Viện phát triển sức khỏe cộng đồng từng điều trị cho không ít những ca tổn thương vì chính những "dụng cụ hỗ trợ" kiểu này.

"Áo mưa khủng" làm nàng tổn thương

Mới 30 tuổi và lập gia đình chưa đến hai năm, Dũng luôn cảm thấy đời sống tình dục của vợ chồng mình cực kỳ sung mãn, hòa hợp. Tuy nhiên, món gì ăn mãi cũng "chán". Để tăng thêm hưng phấn cho mỗi lần ân ái, Dũng tìm đến một địa chỉ chuyên bán đồ chơi người lớn tại khu chợ trời Châu Văn Liêm (quận 5, TP HCM) được quảng cáo trên mạng.

Khi nhìn thấy một món đồ chơi tình dục hỗ trợ đặc biệt được giới thiệu trên mạng, anh không ngần ngại phi xe đến tận nơi mua về. Được cô bán hàng giới thiệu về chiếc bao cao su ngoại cỡ giúp tăng kích cỡ cho "cậu bé", Dũng phấn khởi lắm.

Món đồ chơi bí mật được Dũng hồ hởi mang về khoe vợ rằng "tối nay anh sẽ có quà đặc biệt cho em". Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, cả hai vợ chồng bắt đầu thắp nến, trang hoàng căn phòng ngủ lãng mạn của mình. Khi xúc cảm dâng trào, Dũng mới mang ra chiếc bao cao su "khủng", với kích cỡ lớn hơn loại bình thường khá nhiều. Sau màn dạo đầu suôn sẻ, Dũng chuẩn bị "đồ nghề" để chính thức lâm trận.

Bao ngày quen hơi, bén tiếng nhau, đêm nay đột nhiên thấy "cậu bé" của chồng tăng kích cỡ hơn bình thường vì mang thêm dụng cụ hỗ trợ, vợ Dũng tái xanh mặt. Bao xúc cảm ham muốn tan biến đâu hết, cô nằm thụ động, run rẩy chờ..

Ngay sau đó, cậu nhỏ ngoại cỡ của Dũng khiến "cô bé" của vợ đau tức đến mức co rúm người. Nhưng Dũng không kịp nhận ra sự đau đớn, sợ hãi ấy. Anh vẫn tiếp tục và dường như còn mạnh mẽ hơn thường lệ bởi sự hưng phấn với món đồ chơi mới. Tàn cuộc, vợ Dũng lặng yên không nói. Cô âm thầm chịu đựng nỗi đau cho chồng vui, bởi suy nghĩ rằng đây chỉ là lần "phá cách" duy nhất và Dũng sẽ không tái diễn.

Tưởng rằng vợ hưởng ứng, liên tiếp nhiều ngày sau đó, Dũng lại ghé cửa hàng mua thêm nhiều chiếc bao cao su ngoại cỡ, với hy vọng tăng cường khoái cảm cho cuộc ái ân của mình.

Đau đớn, sợ hãi chịu đựng đến lần thứ 3 liên tiếp, vợ Dũng không còn đủ sức nữa. Cô nhất định từ chối. Khi chồng nài nỉ, cô thậm chí còn dọa sẽ lập tức ra ngủ giường riêng. Dũng thất vọng gặng hỏi lý do, vợ anh đành nói thẳng là cô quá sợ hãi thứ dụng cụ hỗ trợ của chồng. Để chứng minh, cô cho chồng thấy vùng kín bị cọ xát đến tứa máu và tổn thương nặng nề của mình. Giây phút đó, Dũng bàng hoàng nhận ra anh đã sai lầm khi tự làm hại vợ mình rồi vội vàng đưa vợ đến bệnh viện điều trị.

Rước họa vào thân

Được bạn bè giới thiệu, Hải cũng bí mật tìm đến một địa chỉ chuyên kinh doanh dồ chơi người lớn để rinh về cho mình một chiếc bao cao su gai được quảng cáo giúp tăng khoái cảm cho hai vợ chồng khi quan hệ.

Đêm đó, dù đi làm về rất mệt, Hải vẫn gạ gẫm vợ để cô đồng ý "hợp tác" cùng mình thử nghiệm. Nhưng chỉ sau vài phút đầu suôn sẻ, Hải bắt đầu thấy trục trặc. Từ cảm giác khó chịu mỗi lần "hoạt động", Hải thấy "cậu nhỏ" ngứa ngáy và đau rát. Sáng hôm sau, những cơn đau vẫn không ngừng lại, dương vật tiếp tục sưng lên, mẩn đỏ khiến anh vô cùng hốt hoảng. Vợ anh, sau khi xem xét tình trạng đã đưa chồng đến bệnh viện vì nghi ngờ anh bị dị ứng chất bôi trơn trong chiếc bao cao su gai không rõ nguồn gốc kia.

Song anh Hải vẫn còn may mắn hơn nhiều so với An, một người bạn cùng công ty. Lập gia đình đã gần chục năm, đời sống gối chăn của vợ chồng An không còn mặn nồng như thuở ban đầu. Áp lực công việc và cuộc mưu sinh sau khi sinh con đã khiến nhiều cuộc yêu của họ bị hẫng hụt, bởi một trong hai không thể nào lên "đỉnh".

Trăn trở tìm cách hâm nóng quan hệ tình dục vợ chồng, An mò mẫm trên các diễn đàn để tìm "bí quyết". Chẳng hiểu được ai tư vấn, anh quyết định đi sắm chiếc bao cao su, loại rung và có mùi táo quyến rũ.

Về nhà, An khoe với vợ đây là mặt hàng hiện đại nhất trên thị trường. Khi hai vợ chồng chuẩn bị, chỉ cần khởi động thiết bị chạy pin bên trong, bao cao su sẽ rung lên, theo các cường độ khác nhau giúp vợ chồng đạt khoái cảm tối đa. Thấy lạ, vợ An cũng nhất trí gật đầu hòa nhịp cùng chồng. Cả cô lẫn An đều không ngờ, thứ hàng trôi nổi này không hề mang lại công dụng như những lời quảng cáo đường mật.

Sau vài phút đầu suôn sẻ, chế độ rung bắt đầu hỗn loạn, không còn tuân theo "chỉ đạo". Những cú lắc mạnh, khiến không chỉ vợ mà ngay cả cậu nhỏ của anh cũng đau rất đến mức không thể chịu nổi vì va chạm quá mạnh. An vội với tay tìm cách tắt nút khởi động, nhưng phải mất một thời gian khá lâu, anh mới loay giải cứu được cho mình.

Khi cuộc vui dở chừng kết thúc, An đau đớn phát hiện ra "cậu nhỏ" bị sưng tấy nghiêm trọng. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết rất may anh không bị "gãy súng" bởi những cú rung lắc mạnh không thể kiểm soát. Nếu thời điểm đó, anh cố tình tiếp tục quan hệ, thì rất có thể đã xảy ra bi kịch.

Bao cao su là là người bạn đồng hành rất đắc lực trong quan hệ tình dục. Tuy nhiên, ham hố lạm dụng những sản phẩm bao cao su độc, dị hoặc to ngoại cỡ mà không tìm hiểu kỹ nguồn gốc, chất lượng và nguy cơ xảy ra tác dụng phụ dễ khiến người dùng mang họa vào thân. Sau những trường hợp tai nạn nhãn tiền kể trên, lời khuyên cho những cặp vợ chồng khi mua "áo mưa" là đến các địa chỉ uy tín và tránh xa những chợ "đồ chơi người lớn" để tránh"rước họa vào thân.

"Áo mưa" kỳ quái thường có cấu trúc không đồng nhất Lý giải về những nguy cơ mà các nạn nhân dùng bao cao su "độc, lạ" gặp phải, bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Viện phát triển sức khỏe cộng đồng cho biết, việc sử dụng những chiếc "áo mưa" kỳ quái tạo cảm giác mạnh, tăng hãnh diện và chứng tỏ sự sành điệu, song lại cực kỳ nguy hiểm cho bản thân người ấy và còn gây cả những tổn thương về thể xác và tinh thần cho bạn tình. Thực tế, những loại bao cao su khủng gắn bi, gai, lông thú, sừng, hoa… có cấu trúc không đồng nhất nên rất dễ bục, rách khi cọ sát. Ngoài ra những nếp gấp, những chỗ ghồ ghề trên các loại bao cao su này rất dễ làm tổn thương da và niêm mạc cơ quan sinh dục của cả hai người, làm gia tăng khả năng viêm nhiễm cũng như lây nhiễm các bệnh xã hội.

Theo Giadinh.net