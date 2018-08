Với diện tích 5x10m, sân được trải cỏ nhân tạo và có khung thành mỗi bên. Ngoài ra để tạo điều kiện tốt cho các em tập luyện và thi đấu, trung tâm còn được nhận 40 bộ quần áo, giày, 40 bộ bảo hộ cùng 10 quả bóng đặc biệt nhập khẩu từ Canada, có thể phát ra âm thanh khi di chuyển giúp các em định hướng và chơi bóng dễ dàng hơn.

Đại diện trung tâm Nhật Hồng cho biết, trước đây do trường không có sân bóng nên dù nhiều học sinh rất đam mê nhưng phong trào bóng đá không thể phát triển được. "Cơ sở vật chất đóng vai trò rất quan trọng đối với bóng đá khiếm thị. Không như những trẻ bình thường chỉ cần khoảng sân vừa phải hay mảnh đất trống là các em có thể tụ tập chơi bóng vui vẻ với nhau, trẻ khiếm thị phải có sân chơi riêng để đảm bảo an toàn cho các em khi luyện tập trên sân", vị đại diện chia sẻ.

Thông thường sân bóng cho trẻ khiếm thị dùng bề mặt bê tông mềm hoặc trải cỏ nhân tạo để giảm đau, tránh chấn thương, trầy xước khi bé té ngã. Quả bóng cũng được gắn lục lạc bên trong nhằm tạo ra tiếng vang để các em có thể nghe âm thanh định vị quả bóng đang lăn. Kèm theo đó là bộ bảo hộ gồm giầy, băng bảo vệ đầu, giáp cùi chỏ và giáp đầu gối.

Một góc sân Trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng được trải cỏ nhân tạo để xây dựng sân chơi chuyên biệt cho các em.

"Những hoạt động thể dục thể thao, trong đó có bóng đá đóng vai trò rất quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe, tạo tâm lý thoải mái giúp các em khiếm thị tự tin, tăng khả năng hòa nhập vào cuộc sống. Tuy nhiên hạn chế về cơ sở vật chất là một trong những rào cản lớn nhất và ngoài tầm với của nhà trường. Vì vậy, việc chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp tạo sân chơi cho các em rất đáng hoan nghênh", vị đại diện nhận xét.

Sân bóng chuyên biệt ở trung tâm Nhật Hồng là một trong 5 sân bóng được xây dựng từ chương trình "Cùng góp tay xây dựng sân bóng cho các em khiếm thị" do nhãn hàng OMO cùng đối tác chiến lược Co.opmart thực hiện. Theo đó 5 trường khiếm thị trên phạm vi cả nước sẽ được trang bị sân cỏ, bóng đặc biệt, quần áo thi đấu cùng huấn luyện viên và giáo án hướng dẫn đặc biệt.

Các em khiếm thị tại Trung tâm Nhật Hồng được trang bị đầy đủ quần áo và các dụng cụ bảo hộ để đảm bảo an toàn khi chơi bóng.

Bà Đinh Thị Thục Nghi, đại diện OMO cho biết từng được xem các em học sinh khiếm thị chơi bóng trên sân trường trong một không khí sôi động với những màn trình diễn kỹ thuật không hề thua kém những em sáng mắt.

"Do hạn chế tầm nhìn nên nhiều lúc các em va vào nhau, té ngã xuống nền đất cứng đau lắm. Tuy nhiên, với tinh thần yêu thích thể thao, các em nhanh chóng bật dậy thi đấu thật hăng say. Chúng tôi nghĩ mình cần góp phần tạo một sân chơi đúng chuẩn để giúp các em thoải mái vui chơi một cách an toàn, đảm bảo phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần", bà Nghi nói.

Khi sân bóng được hoàn thiện, các cầu thủ nhí sẽ được huấn luyện trong 5 tháng vào các ngày cuối tuần, mỗi buổi tập kéo dài hai tiếng để nắm được kỹ thuật chơi bóng cá nhân, phối hợp đồng đội… Tuy nhiên, việc tìm huấn luyện viên bóng đá khiếm thị không hề dễ dàng vì bên cạnh những yêu cầu kỹ thuật chuyên biệt, thầy phải hiểu rõ tâm lý các em, chịu khó thị phạm mỗi động tác hàng chục lần để mỗi em "sờ nắn" người thầy thì mới nắm được kỹ thuật.

"Với niềm tin rằng mọi trẻ em đều có quyền vui chơi, chúng tôi hy vọng sân chơi chuyên biệt tại Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng sẽ giúp truyền cảm hứng, xây dựng sự tự tin và tinh thần đồng đội của các em thông qua hoạt động thể thao ngoài trời", bà Nghi nhấn mạnh.

Phương Thảo