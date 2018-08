Suốt 1,5 tiếng sau đó, các bác sĩ đã nỗ lực để cứu chị Julie Welsh, 28 tuổi, sau khi chị lên cơn đau tim vì bị dịch ối thấm vào máu. Tuy nhiên, họ đã không thành công. Julia sinh mổ cấp cứu, sau nhiều tiếng chuyển dạ mà không thành công. Ca mổ ổn thỏa, nhưng chỉ vài phút sau khi cậu bé Isaac chào đời, mẹ của bé đột ngột lên cơn đau tim chết người. Theo The Sun, các bác sĩ cho biết Julie bị tắc mạch dịch màng ối, một tình trạng cực kỳ hiếm gặp, đến mức cứ một triệu phụ nữ mới có 18 người bị như vậy, và 80% trong số này đều tử vong. Hầu hết các bác sĩ chưa từng gặp tình huống này trong nghề nghiệp của họ. Chồng chưa cưới của Julie, Pete Brown, rớt nước mắt khi kể lại giây phút ngay khi con trai anh ra đời: "Julie dường như ổn sau khi sinh, tôi hỏi cô ấy có muốn thấy bé Isaac không, và tôi để cô ấy ôm con một chút, rồi bế Isaac lên. Julia nhìn thằng bé, cười và bình luận về tóc của con. Sau đó cô ấy nhắm mắt lại, vĩnh viễn". Tiến sĩ Robert Hunter cho biết, tình trạng nguy hiểm này là kết quả của "quá trình sinh nở tự nhiên. Không may, nó không thể dự báo được, không có các test hoặc yếu tố nào có thể đoán trước điều đó". T. An