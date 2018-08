Bị anh rể quấy rối khi chị gái sinh con / 3 điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ

Chồng tôi có anh trai hơn vài tuổi nhưng chưa có gia đình. Từ lúc lấy nhau về, tôi được cả gia đình yêu quý. Tôi sẽ hạnh phúc trọn vẹn nếu như không xảy ra vấn đề.

Chuyện là tôi làm cho một công ty liên doanh nên thường xuyên đi tiếp khách và có uống rượu. Do uống quá nhiều, tối đó về nhà với tình trạng nửa tỉnh, nửa say. Nhìn trong nhà chỉ thấy anh chồng cũng vừa đi nhậu về, còn gia đình đi vắng hết. Chào anh chồng được một câu, tôi lảo đảo bước vào phòng rồi hụt chân ngã lăn ra đất. Anh trai chồng chạy tới đỡ và đưa tôi lên giường, chẳng biết ma xui thế nào, tôi đã hôn và ôm lấy anh ấy, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi và anh đã quan hệ với nhau. Khi tỉnh rượu anh xin lỗi rối rít và hứa không bao giờ lặp lại. Từ sau ngày đó, tôi cảm thấy trong lòng bất an, tự xỉ vả bản thân nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Tôi có nên nói chuyện với chồng để xin sự tha thứ? (Lưu Ly)



Trong cuộc sống, mọi chuyện thường không thuận buồm xuôi gió, kể cả khi ta tưởng chừng như nắm trong tay tất cả. Vì vậy, khi đối diện với sự cố lúc này điều cần nhất là sự bình tĩnh, tỉnh táo nhận diện mọi vấn đề để cho mình một quyết định sáng suốt nhất mới là quan trọng.

Chuyện đã xảy ra giữa chị và anh chồng, đó là một điều đáng tiếc. Nhưng không vì thế mà mình quá suy sụp làm ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại. Chị đã và đang có một gia đình tương đối êm ấm thuận hòa, vì vậy chị cũng cân nhắc kỹ việc nói hay không sự việc. Giờ đây trong chị chắc có nhiều câu hỏi băn khoăn nếu chồng biết sự thật thì sẽ ra sao, có nên nói với chồng chuyện này?

Không phải bảo chị giấu chuyện nhưng chị nên suy nghĩ cho kỹ có nên nói ra vấn đề này. Bởi có những sự thật sẽ làm cho người ta thấy sự tin tưởng và yêu quý chị hơn, nhưng có những sự thật sẽ làm cho người ta mất mát tất cả mà còn làm tổn thương tới người khác, cụ thể ở đây là chồng của chị. Khi đứng giữa những người yêu quý nhất mà lại xảy ra chuyện tày trời như thế, liệu chồng chị có thể bình tĩnh hay vững vàng được hay không?

Bởi thế, nếu muốn tiếp tục hôn nhân chị phải biết giữ khoảng cách với anh chồng, cam kết chuyện này không bao giờ được lặp lại và quá khứ nên để nó ngủ yên. Trước mắt, chị hãy bàn bạc với chồng xem có nên ở riêng hay không, bởi khi đó chị không còn phải ra vào chạm mặt với anh chồng, giúp chị thấy bớt day dứt và thoải mái hơn. Còn nếu trong thời gian chưa thỏa thuận được về việc đó, chị có thể hạn chế về quá khuya hoặc giảm bớt các cuộc tiệc tùng không cần thiết để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra một lần nữa.

Chúc chị luôn vững vàng trong cuộc sống.

Chuyên viên tư vấn Trịnh Thu Hà

Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm