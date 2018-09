Khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa An Giang 5 ngày trước, anh Mười nôn ói và co giật dữ dội. Một ngày sau bệnh nhân tử vong do chất độc ngấm sâu vào máu gây tổn thương đa cơ quan.

Sau cái chết bất ngờ này, nhiều người địa phương xôn xao cho rằng anh Mười tự tử hoặc ngộ độc rượu. Kết quả điều tra của công an huyện Chợ Mới công bố sáng nay xác định nạn nhân uống nhầm thuốc trừ sâu vì quá xỉn.

Quỳnh Như