Bạn trai đòi 'yêu' nhưng không muốn dùng bao cao su

Tôi và bạn gái thường quan hệ tình dục với nhau. Ngay từ đầu cả hai đã thống nhất dùng bao cao su để bảo vệ. Gần đây thỉnh thoảng vì lười đi mua nên tôi tiện dùng túi nilon trùm kín "cậu nhỏ" khi quan hệ giống như bao cao su. Túi nilon có thể thay thế được bao cao su thì sẽ đỡ tốn kém hơn nhiều phải không? (Phantuan)

Trả lời:

Trước hết, tôi xin hoan nghênh ý thức bảo vệ của hai bạn. Bằng việc sử dụng bao cao su, hai bạn đang thực hiện tình dục an toàn, với hai mục tiêu chính là ngừa thai hiệu quả và giúp phòng tránh các bệnh lây quan hệ tình dục.

Như bạn đã thấy, do mục đích sử dụng nói trên, nên bao cao su được sản xuất có một số đặc tính riêng như:

- Độ bền cao, khả năng co giãn và an toàn cho người sử dụng. Nói rõ hơn, bao cao su rất bền, khó rách, đặc biệt khi dùng kèm với chất bôi trơn. Vì làm từ cao su có độ co giãn, đàn hồi tốt nên bao cao su sẽ ôm sát thân “cậu nhỏ", góp phần giữ nguyên khoái cảm khi quan hệ.

- Túi chứa tinh ở đầu và vòng gân ở phía cuối giúp cho hiệu quả “an toàn” của bao cao su được củng cố.

- Bao cao su đủ tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe, không gây kích ứng cho người dung, đảm bảo vệ sinh và tương đối sạch khuẩn không dễ gây các viêm nhiễm vùng kín.

Với phân tích như trên, chắc hẳn bạn cũng thấy bao nilon và bao cao su là rất khác biệt, tuy chúng cùng kiểu cách nhưng khác nhau về tính chất và mức độ an toàn.

Chắc bạn cũng không muốn xảy ra một “tai nạn” đáng tiếc nào chỉ vì ngại tốn kém hoặc "lười" trong chuyện này chứ?

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ

Phòng khám Sức khỏe Nam giới, TP HCM