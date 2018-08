Ảnh: Báo Phú Yên.

Đến giờ, sau sau ba ngày được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An tận tình chăm sóc, sức khỏe đã hồi phục, chị Cù Thị Mỹ Châu, 23 tuổi, thôn Định Phong, xã An Nghiệp (huyện Tuy An, Phú Yên) vẫn nhớ như in cái ngày "định mệnh" ấy. Hôm đó, dù đau bụng dữ dội nhưng chị vẫn phải ngồi trên nóc nhà tránh lũ, chờ có điều kiện thì cả nhà đưa đến cơ sở y tế để sinh con.

Gắng sức chịu đựng sang đến ngày 3/11 nước vẫn không rút mà càng lúc càng dâng cao. Đến 13 giờ, không còn sức để chịu đựng cơn đau trở dạ dữ dội, chị bắt đầu gào khóc, kêu cứu và phó thác số phận của mình cho dòng nước. Thương vợ, anh Lê Văn Út liều mình bơi sang nhà hàng xóm mượn một chiếc sõng (thuyền nan nhỏ) rồi cùng bố mẹ đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An để sinh.

Thế nhưng, khi bơi đến đường sắt Bắc-Nam, cách nhà hơn 1 km thì vợ anh đã sinh một bé gái ngay trên sõng. Lúc này mưa đang nặng hạt, dòng nước lũ chảy xiết, sức khỏe của vợ đã kiệt, đứa con gái tím tái. Anh Út cố hết mình tiếp tục đẩy sõng với hy vọng cứu vợ và con gái. Rất may khi anh bơi thêm một đoạn chừng 200m thì gặp lực lượng bộ đội đang làm nhiệm vụ cứu hộ đưa vào bờ.

Chị Nguyễn Thị Vân, nhân viên Trạm Y tế xã An Định đang ứng trực gần đó đã nhanh chóng chạy đến cắt rốn cho em bé, sau đó làm các động tác sưởi ấm cho hai mẹ con. Một số bà con vùng 8 xã An Định còn gọi điện thoại nhờ Bệnh viện Tuy An điều động ô tô đưa hai mẹ con chị Châu vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện nay, sức khỏe của chị Châu và cháu bé đã bình phục. Bé gái nặng 2,9 kg. Chị Châu cho biết, gia đình chị có ý định tìm một cái tên thật ý nghĩa để đặt cho bé gái đầu lòng của mình, như để biết ơn các anh bộ đội và y tá Vân, các thầy thuốc đã cứu sống chị và con gái trong lúc "thập tử nhất sinh".

(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)