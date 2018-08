Số liệu phân tích hơn một triệu ca sinh ở Scotland trong hơn 2 thập kỷ qua đã phát hiện thấy nguy cơ em bé tử vong khi chào đời ngoài giờ cao gấp 3 lần so với các bé sinh trong ngày làm việc bình thường. Cụ thể, các bé sinh từ khoảng 9h sáng đến 17h chiều các ngày từ thứ hai đến thứ sáu được xếp vào nhóm sinh trong giờ làm việc bình thường, còn lại là các bé sinh ngoài giờ. Theo BBC, tổng cộng 539 trẻ đã chết. Hầu hết các bé tử vong là do thiếu ôxi. Từ kết quả này, nhóm nghiên cứu của Đại học Cambridge và Glassgow cho rằng các nhà chức trách nên đặc biệt lưu ý đến những trường hợp sinh ngoài giờ hành chính, chứ không chỉ nêu khẩu hiệu làm giảm tỷ lệ tử vong khi sinh chung chung. Các bệnh viện cũng nên bổ sung bác sĩ giàu kinh nghiệm cho các ca đỡ đẻ ban đêm và cuối tuần. Janet Scott, trưởng nhóm nghiên cứu tại Tổ chức từ thiện Sands, cho biết phát hiện này thực sự gây sốc: "Phải chăng những em bé này sinh vào giờ khác trong ngày thì cũng đã sống sót. Điều này hoàn toàn không chấp nhận được. Sự sống của một đứa bé không thể được phụ thuộc vào việc chúng có được sinh ra trong giờ hành chính hay không", bà nói. T. An