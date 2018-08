Ảnh: BBC.

Nhóm nghiên cứu từ Trường Kinh tế Paris đã sử dụng dữ liệu từ Cuộc khảo sát xã hội châu Âu, thực hiện trên 19.000 người tại 24 quốc gia. Họ phát hiện thấy: 3/4 số người được hỏi cho rằng họ rất hay so sánh thu nhập của mình với người khác.

Và những người có xu hướng so sánh ấy cũng thường có mức độ hài lòng thấp hơn, nói cách khác là ít hạnh phúc hơn.

Đặc biệt, việc so sánh thu nhập với người thân và bạn bè thường gây đau lòng gấp đôi so với khi so sánh với đồng nghiệp. Theo các chuyên gia, sở dĩ có sự khác biệt này là do khi so với đồng nghiệp, mọi việc có vẻ công bằng, nhưng với những bạn học cùng trường, có cùng cơ hội trước đây, bạn có thể sẽ nghĩ rằng "họ chắc hẳn làm tốt hơn mình nhiều, và mình thật kém cỏi". Suy nghĩ đó sẽ khiến bạn đau khổ.

Theo BBC, không có sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà trong tình huống này.

Ngoài ra, những người ở các quốc gia nghèo có xu hướng so sánh thu nhập nhiều hơn so với dân cư các nước giàu. Và trong các mỗi quốc gia, người nghèo cũng thường "đứng núi này trông núi nọ" hơn so với những người khá giả.

"Tôi khuyên mọi người đừng nên so sánh, và hãy hạnh phúc với vị trí mà bạn có - nên nhớ việc so sánh mình với người khác không khiến bạn hài lòng hơn", một chuyên gia cho biết.

