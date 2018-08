Nhà An ở Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh, có cửa hàng tạp hóa nhỏ bán mấy thứ vặt vãnh, trong đó có cả xăng dầu. Đợt lũ vừa rồi nhà bị ngập, tài sản quý giá chỉ có chiếc tivi cũ đã gửi hàng xóm. Còn lại cái giường cũ, lợn, gà đều bị lũ cuốn trôi hết.

Đến khi lũ rút, cả nhà phải trải chiếu nằm dưới đất. Đó cũng là lúc tai họa đổ xuống nhà An.

Tối 25/10, vì không có điện nên nhà phải thắp đèn dầu. Lúc đấy, bà Bùi Thị Hồng Duyệt, 46 tuổi, mẹ An với tay lên trên giá cao lấy chai dầu để đổ thêm vào đèn, không may cầm nhầm can xăng. Do can quá nặng, bà bị tuột tay, xăng văng xuống đổ cả lên người, bắt vào ngọn đèn để gần đó khiến bà bị bỏng.

Quá nóng, bà Duyệt vừa chạy vừa la hét, lấy tay bứt quần áo nhưng được một quãng thì ngất lịm. Gia đình vội đưa bà lên trạm xá, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Quang cấp cứu. Bà bị bỏng trên 75%, nhiều vết bỏng rất sâu.

Hàng ngày An và cô em gái thay nhau trông mẹ. Ảnh: N.P.

Đêm đó, đang đi làm ở tận Bình Dương, An được báo tin mẹ bị bỏng nặng. Ngay sáng hôm sau, cô vội vàng thu dọn đồ đạc, xin phép nghỉ làm để về quê cùng với số tiền hơn 3 triệu đồng được công ty, bạn bè và cô chủ nhà cho.

"Từ lúc nghe tin, em luôn tự nhủ mình phải thật bình tĩnh. Nhưng lúc bước chân vào phòng bệnh nhìn thấy mẹ toàn thân băng bó, đau đớn nằm rên khóc trên giường, em đã òa khóc", An kể lại.

Các bác sĩ cũng khuyên gia đình nên chuyển bệnh nhân lên Hà Nội để có điều kiện chữa tốt hơn. Nhưng vì không có tiền thuê xe cấp cứu chuyển viện, đi xe khách thì bác sĩ không cho vì bệnh nhân có thể tử vong giữa đường, An đành để mẹ nằm điều trị ở bệnh viện huyện.

"Sau 5 năm ngày điều trị, bệnh tình của mẹ em nặng quá nên bệnh viện đã gọi giúp xe chuyển lên Viện Bỏng quốc gia. Cũng vì thương hoàn cảnh của nhà em mà các bác sĩ, y tá trên xe cũng chỉ lấy nửa tiền xe là một triệu rưỡi đồng", An nói, nước mắt chảy dài trên mặt.

"Nhà em nghèo lắm, không có tiền. Đưa mẹ lên đây cũng là liều thôi, chứ cũng chưa biết lấy tiền đâu mà trả cho bệnh viện", An nói.

Nhà có 5 chị em gái, trong đó An là con cả. Dù đã tốt nghiệp Cao đẳng Tài nguyên môi trường Hà Nội, nhưng vì không xin được việc nên cô gái trẻ phải vào tận Bình Dương làm công nhân. Lương tháng cũng chỉ được 2,5 triệu đồng thì gần một nửa phải lo cho em gái đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Hà Tĩnh. Em gái thứ 3 học lớp 9 cũng phải nghỉ học đi bưng bê, lau dọn cho quán cà phê gần nhà, chỉ còn hai em nhỏ đang học lớp 8 và lớp 5.

Bố An năm nay 48 tuổi, nhưng hầu như không làm được việc gì vì bị bệnh gan, lại thêm bệnh thần kinh từ 4 năm nay. Những lúc phát bệnh, bố thường tự nhiên mê sảng, không đâm đầu vào tường đòi chết thì đánh đuổi vợ con, vớ được cái gì trong tay là phang cái đó.

Những lúc như thế, mẹ con An thường phải chạy thật nhanh rồi lựa lúc bố không cầm gì trong tay thì xông vào ôm lấy giữ chặt. Nếu nặng quá thì nhờ hàng xóm đưa bố lên trạm xá.

"Có lần lên cơn bố em đã cắt cổ tự tử. Bố em phát bệnh có lẽ một phần do làm việc quá nặng nhọc, đi đào giếng nhưng ăn uống lại kham khổ. Một phần do bị áp lực phải có con trai trong khi mẹ lại đẻ toàn con gái. Năm 2006, gia đình em lại mất một loạt người thân, đầu tiên là bà nội, bà ngoại sau đó đến anh trai bố do vớt phải mìn khi đi đánh cá, cô em gái bố cũng bị xuất huyết não", An buồn bã kể chuyện.

Lúc đưa mẹ lên xe ra Hà Nội, cả gia đình gom góp và vay mượn hàng xóm được hơn 7 triệu đồng. Số tiền đó không đủ để đóng tiền tạm ứng miện phí. Bữa ăn hằng ngày của cô và em gái cùng lên trông mẹ đều do bạn bè cũ thời đại học giúp đỡ.

Cô gái trẻ rơm rớm nước mắt: "Hôm nào không có cơm các bạn đem vào thì cả ngày em chỉ dám ăn một chiếc bánh mì, còn phải dành tiền chữa bệnh cho mẹ, dù biết số tiền đấy cũng không thấm vào đâu. Nhưng mà em không thấy đói, chỉ lo cho mẹ thôi".

Bác sĩ Trần Đình Hùng, Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia, người trực tiếp điều trị mẹ An cho biết, bà Duyệt bị bỏng 68%, trong đó có tới 30% là vết bỏng sâu (độ 4). Bệnh nhân đang trong giai đoạn nhiễm trùng, nhiễm độc rất nặng, đe dọa tử vong.

"Để cứu được bệnh nhân, chúng tôi phải tiến hành ít nhất 4-5 đợt phẫu thuật nữa, chi phí ít nhất cũng phải đến 200 triệu đồng. Nhưng hoàn cảnh gia đình bệnh nhân lại khó khăn quá", bác sĩ Hùng nói.

Còn cô con gái cả của bệnh nhân thì đau khổ: "Em không biết rồi đây mọi chuyện sẽ thế nào. Mẹ em lại không có bảo hiểm, tình hình này, có lẽ mẹ sẽ nằm viện lâu, em cũng sẽ phải nghỉ làm thôi. Nhưng em chưa biết xoay sở đâu ra số tiền viện phí lên đến trăm triệu kia để chữa trị cho mẹ".

Độc giả hảo tâm có thể liên hệ Lê Thị An, điện thoại: 0982395261 hoặc bệnh nhân Bùi Thị Hồng Duyệt ở khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia Hà Nội. Số tài khoản: 711A 355 24431, chi nhánh Ngân hàng Vietinbank - Hà Tĩnh. Chủ tài khoản: Lê Thị Toàn (em gái của An).

Nam Phương