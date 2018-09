Sốc khi bạn gái nói lời chia tay sau 3 ngày tỏ tình

Bạn gái mình rất xinh đẹp và có rất nhiều người theo đuổi. Biết thế nhưng mình chỉ muốn được yêu và làm mọi thứ để cô ấy hạnh phúc, hiểu rõ tình cảm của mình. Trong 6 tháng qua mình làm rất nhiều điều, từ tặng quà bất ngờ, mua đồ ăn thức uống, mua thuốc mang đến khi cô ấy ốm. Cô ấy vẫn lạnh nhạt với mình chắc vì đã có người yêu.

Mình bỏ ra 500 nghìn đồng nhờ người vẽ về những kỷ niệm của 2 đứa trong suốt 6 tháng thành một câu chuyện tranh, kèm theo bức thư tình viết tay và clip tỏ tình tặng nàng. Cô ấy đã chụp ảnh bức tranh đăng lên Facebook và bảo cảm động về những gì mình làm khiến mình rất vui. Lúc đó mình suy nghĩ rất nhiều, định buông tay vì nghĩ nhưng cô ấy không chịu. Nàng níu kéo và bảo có thể làm bạn mà yêu thương nhau chứ không làm người yêu vì sợ khổ. Cuối cùng mình đành chấp nhận trong đau đớn.

Kể từ hôm đó mình và cô ấy rất thân thiết với nhau, trêu đùa rất vui vẻ. Được 3 ngày, tự nhiên cô ấy muốn chấm dứt với mình và còn nhờ bạn thân nói lời cay nghiệt để mình từ bỏ cô ấy. Mình thực sự rất sốc và có cảm giác như bị lừa dối. Mình định hỏi cô ấy cho rõ ràng nhưng đang phân vân. Mong chuyên gia cho mình lời khuyên. (Hoàng).

Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt.

Trả lời:

Chào Hoàng,

Đọc xong thư của bạn, tôi chợt liên tưởng đến một video clip âm nhạc mà cách đây hơn một năm, đột ngột trở thành một clip hot trên mạng. Hẳn bạn cũng đã biết khá rõ về clip "Anh không đòi quà".

Có thể bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi tôi nói đến điều đó, nhưng không thể nói khác được bạn ạ. Vì đọc thư của bạn, tôi cảm nhận được bạn nhớ rất rõ đến mức chi tiết từng việc mà bạn đã làm cho cô ấy như mua đồ ăn, thức uống, thậm chí nhớ cả chi tiết món quà “chốt hạ” mà bạn làm tặng cô ấy trị giá đến mức 500 nghìn đồng.

Có khi nào bạn nghĩ rằng, chính việc nhớ quá rõ những gì bạn đã làm cho cô ấy như thế, đã tạo cho cô ấy một sự sợ hãi vì sự tính toán quá chi li, chính xác của bạn không? Có thể cô ấy không cảm nhận được cái tình trong những việc làm ấy, mà chỉ thấy được có vẻ như bạn đang mua chuộc tình cảm của cô ấy.

Mục đích tốt, nhưng cách thể hiện không tốt cũng có thể dẫn đến kết quả không được như mong muốn bạn ạ. Tất nhiên, khi làm những việc như bạn đã kể, mục đích của bạn là thể hiện cho cô ấy hiểu được tình cảm của mình. Nhưng có vẻ như, cách hành động của bạn lại không nói lên được điều đó. Vì thế, cô ấy chỉ có thể thương mà không yêu bạn.

Điều đáng trách của cô ấy (nếu có) đó là cách từ chối tình yêu của bạn. Tôi chưa kết luận gì về việc đúng sai trong hành động của cô ấy vì chưa có đủ thông tin cần thiết. Cô ấy không dứt khoát từ chối tình cảm của bạn nên đã làm cho bạn hiểu lầm, do đó bạn đã sốc khi cuối cùng nhân ra nàng không hề yêu bạn.

Lời khuyên dành cho bạn, hãy cố gắng dứt bỏ hình ảnh cô ấy ra khỏi con tim và khối óc của mình. Đừng trách cô ấy, vì ngay từ đầu nàng đã thông báo là đã có bạn trai. Tất cả những gì bạn làm cho cô ấy là do tự bạn muốn làm chứ không phải do cô ấy yêu cầu. Vì thế đừng lên án, đừng hằn học gì với cô ấy cả. Hãy coi đó như là một sự không may mắn cho bạn khi yêu một người thế thôi.

Nếu bạn giữ được sự bình tĩnh, sự hòa nhã, thân thiện đối với cô ấy như xưa thì trong mắt của nàng, bạn vẫn còn giữ được hình ảnh đẹp của mình. Còn nếu bạn hằn học, tức tối, thậm chí còn kể công về những gì bạn đã làm trong quá khứ thì chính bạn đang tạo thêm duyên cớ để cô ấy thấy rằng không yêu bạn là đúng đấy.

Vậy thì nên giữ hình ảnh đẹp hay tự bôi đen hình ảnh bạn trong mắt cô ấy? Chính bạn là người quyết định cho đáp án này. Chúc bạn chọn lựa được phương án tốt nhất cho chính tình cảm của mình.

Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh