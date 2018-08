Những tai nạn khó tin khi chị em 'tự sướng' / Khóa quần - kẻ thù của 'cậu nhỏ'

Một người bạn của Hưng đã phải nhờ thầy giáo tới giải cứu. Người giáo viên cũng lúng túng không biết làm thế nào nên đành đưa học sinh tới Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau rồi dùng dụng cụ gỡ chiếc khóa quần ra khỏi bộ phận sinh dục của Hưng.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều sự cố có thể xảy ra hàng ngày đối với "cậu nhỏ", của cả trẻ nam lẫn đàn ông trưởng thành.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc (trái) trong một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Namhoc.vn.

Thạc sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trung tâm nam học, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, có rất nhiều tai nạn có thể xảy đến với "của quý" như: bị gãy, bị khóa quần "ăn vào", bị dị vật thít chặt làm sưng to, bị vật nhọn đâm xuyên, bị cắn, bị cắt... "Trường hợp bị tổn thương dương vật do kẹt khóa quần khá phổ biến, có thể gặp ở các nam sinh vội vàng kéo khóa khi đi tiểu hay những người say, không kiểm soát được hành vi của mình", bác sĩ cho biết.

Trong trường hợp này, "cậu nhỏ" có thể bị trầy xước, chảy máu, gây đau. Nếu tình huống này xảy ra với các bé trai, thầy cô, bố mẹ phải bình tĩnh, trấn an trẻ, tuyệt đối không kéo khóa lên hay xuống vì có thể làm tổn thương da, dây hãm nặng thêm. Tiếp đó, nhẹ nhàng dùng kéo cắt phần vải dính vào khóa, chỉ để lại khóa, giải phóng bớt lực xung quanh để không gây đau cho trẻ, rồi đưa các em đến phòng khám, bệnh viện chuyên khoa gần nhất để xử lý. Bác sĩ sẽ gây tê để giảm đau, dùng kìm cộng lực hay kéo chuyên dụng cắt hai phần khóa, giải phóng cho "cậu nhỏ", không để lại hậu quả gì.

Bác sĩ Bắc cho biết, bộ phận sinh dục của nam giới có thể bị chấn thương trong các tai nạn liên quan đến lao động như bị máy tuốt lúa, máy ép mía cuốn vào. "Từng có chàng trai làm nghề đóng gạch, buổi tối chỉ mặc quần đùi vận hành máy, không cẩn thận để 'cậu nhỏ' bị máy cuốn vào, tuốt hết da", ông kể lại.

Ngoài ra, những tai nạn liên quan đến hoạt động tình dục có thể gây tổn thương dương vật. Khi người nam hoạt động tình dục cao độ, áp lực trong "cậu nhỏ" rất cao, nếu gặp tác động không đúng hướng, có thể bị gãy như túi nước căng vỡ khiến máu trào ra ngoài. Tình huống này hay gặp khi các đôi "yêu" sai tư thế, những bạn trẻ tự thủ dâm, tự bẻ. Thậm chí, một số sinh viên còn nghịch dại, tổ chức thi xem ai bẻ kêu to hơn, hoặc buộc cục gạch vào thi kéo hay lấy dây chun buộc vào "của quý" của bạn khi người kia ngủ khiến vùng này bị thít chặt, phù nề lúc cương buổi sáng.

Các trường hợp "cậu nhỏ" bị gãy cần được phát hiện sớm và biết cách xử lý. Khi đó, dương vật thường đau, sưng lên, sau đó tím hoặc xanh. Nam giới phải dừng cuộc "giao ban", túm chặt cậu nhỏ, bóp lại cho đến khi tìm được một miếng băng hay mảnh vải, quấn chặt để cầm máu, giúp nó không bị phù nề và quá trình phẫu thuật sau này dễ dàng. Sau khi băng, nên dùng đá lạnh để chườm qua lớp gạc hay khăn mỏng. Nếu cố thực hiện "giao ban" hoặc không đi cấp cứu, "cậu nhỏ" có thể ngày càng phù nề, máu tụ nhiều, dễ bị cong vẹo sau này.

Tai nạn khác có thể xảy ra với "cậu nhỏ" là khi chủ nhân sử dụng dụng cụ tình dục, dùng vòng bi giúp cương tốt hơn, khi vòng thắt quấn quanh làm máu đến dương vật ít, gây phù nề, không thể tháo vòng ra.

Một số tai nạn giao thông khiến "cậu nhỏ" bị mài sát xuống đường, mất toàn bộ da. Ngoài ra, bác sĩ từng gặp trẻ em bị chó cắn, thanh niên bị lợn sề đớp, thậm chí có người bị bạn tình cắn mất "của quý". "Những ca này nguy hiểm ở chỗ người trong cuộc hay ngại ngùng, không dám đến bệnh viện xử lý, để vài ngày sau bị nhiễm trùng", bác sĩ cho biết.

Nặng nề nhất, theo bác sĩ, có lẽ là tai nạn khiến "của quý" bị cắt. Đây là những cấp cứu khẩn cấp, cần đến cơ sở chuyên khoa có khả năng nối lại để khôi phục. Nếu để muộn hoặc không biết cách sơ cứu, có thể để lại hậu quả nặng nề. Bác sĩ khuyến cáo mảnh đứt rời khi bị cắt cần được bảo quản đúng cách. Ngay sau tai nạn, trong vòng 6 tiếng, cần rửa sạch mảnh đứt rời bằng nước muối sinh lý rồi quấn gạc, dội nước muối sinh lý lên trên, cho vào túi buộc chặt. Tiếp đó, cho túi này vào túi to hơn, đổ đầy nước muối sinh lý, buộc chặt, cuối cùng cho vào thùng đá.

Vương Linh

*Tên một số nhân vật đã được thay đổi