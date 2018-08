Công trình của họ cho thấy việc tăng cân nhanh ở tuổi sơ sinh dường như đã lập trình cho suốt cuộc đời về sau của trẻ, đẩy chúng vào nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, tiểu đường. Nhóm chuyên gia từ Trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng trẻ em MRC, thuộc Đại học Tổng hợp London, đã tìm thấy những trẻ khỏe mạnh được uống sữa công thức giàu đạm, vitamin... thì có lượng mỡ cơ thể nhiều hơn từ 22 đến 38% ở thời điểm 5-8 tuổi, so với những em bé uống sữa bình thường. Theo các chuyên gia, đó là vì trẻ đã nhận được nhiều calo hơn và tích lũy năng lượng nhiều hơn hẳn ở một giai đoạn quyết định của sự tăng trưởng. Họ cũng dự đoán 20% người lớn bị béo phì có thể bắt nguồn từ việc bị thừa dinh dưỡng trong giai đoạn sơ sinh. Theo ninemsn.com.au, các bà mẹ từng được khuyến cáo hãy cho các bé nhẹ cân uống các loại sữa giàu dưỡng chất nếu chúng không được bú mẹ. Nhưng giờ đây, các nhà khoa học lại dặn họ rằng không nên "vỗ béo" con mình trừ phi chúng bị sinh non. Trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư Atul Singhal, cho biết: "Công trình này ủng hộ quan điểm phổ biến lâu này rằng cho trẻ bú mẹ, vì trẻ sẽ ít khả năng bị thừa dưỡng chất từ sữa mẹ". T. An