Nhật Bản vừa tiến hành thu hồi hàng loạt sữa Meiji sau khi phát hiện có vết chất phóng xạ. Ảnh: Bloomberg.

Hiện Meiji tại Việt Nam phân phối 5 dòng sản phẩm: Meiji Mama, Meiji Gold 1, Meiji Gold2, Meiji Gold 3, Meiji Gold 4. Trong đó Meiji Gold 1 và 2 sản xuất đóng gói tại Nhật Bản; Meiji mama và Meiji Gold 3, 4 sản xuất đóng gói ở Australia.

Bà Phạm Thị Diễm Lan, bộ phận chăm sóc khách hàng của Meiji Việt Nam có trụ sở tại TP HCM cho biết, toàn bộ lô hàng của hãng khi xuất đi và nhập về Việt Nam đều được kiểm tra mức an toàn phóng xạ. Mẫu được gửi kiểm nghiệm tại Viện Vệ sinh y tế công cộng TP HCM.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu lô hàng vào tháng 9 của Viện kết luận: "Không phát hiện thấy nhiễm phóng xạ I-131, Cs-137, Cs-134; đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn của Codex (General Standard for Contaminants and Toxin in Food anh Feed)... và theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam".

Trao đổi với báo chí trong một cuộc họp sáng nay, ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm Việt Nam cho biết, hiện Cục chưa nhận được thông tin chính thức cơ quan chức năng của Nhật Bản liên quan đến sữa Meiji Step bị nhiễm xạ. Song với những thông tin mà ông đang có thì hàm lượng phóng xạ trong sữa Maiji Step thấp dưới mức cho phép. Việc thu hồi là do Công ty Meiji Nhật chủ động.

Theo ông Khẩn, Cục đang theo dõi, kiểm tra sữa nhiễm xạ tại Việt Nam và sẽ có khuyến cáo cho người dân. Song ông khuyên phụ huynh không nên mua sữa xách tay cho con uống vì khó kiểm tra được nguồn gốc, xuất xứ của sữa.

Khảo sát của VnExpress.net, sữa Meiji Step đang có bán ở thị trường Việt Nam là hàng xách tay.

Mới đây Công ty sữa Meiji, Nhật Bản thông báo phát hiện vết chất phóng xạ cesium-137 và cesium-134 trong lô sữa Meiji Step sản xuất vào tháng 3. Trước đó, công ty này nhận được phàn nàn từ một khách hàng nên đã tiến hành kiểm tra. Kết quả, hàm lượng chất phóng xạ trong các hộp 850 gam vẫn nằm trong giới hạn cho phép và không có nguy cơ cho sức khỏe. Dù vậy, công ty vẫn tiến hành thu hồi 400.000 hộp sữa Meiji Step, loại sữa công thức dành cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên, được đóng gói trong tháng 4 và phần lớn được đưa đi tiêu thụ vào tháng 5. Những hộp bị nhiễm có hạn sử dụng đến tháng 10/2012. Sản phẩm bị thu hồi được sản xuất tại một nhà máy ở tỉnh Saitama, cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 (nhà máy xảy ra rò rỉ phóng xạ) khoảng 200 km. Theo các chuyên gia liều lượng phóng xạ trong hộp sữa rất rất nhỏ vì thế không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Thi Ngoan - Nam Phương