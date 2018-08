Văn hóa “Hai… Ba… Dzô” từ lâu đã ăn sâu vào thói quen của đàn ông Việt, đặc biệt là khi chất lượng cuộc sống được cải thiện, quan niệm “Nam vô tửu như kỳ vô phong” càng như chắp thêm cánh. Tuy nhiên, không phải ai cũng quyết say một chuyến. Nam giới thường đấu tranh trong tư tưởng giữa một bên là cuộc vui với bạn bè, đối tác; bên kia là nỗi lo tai nạn xảy ra khi quá chén, thiếu thời gian dành cho gia đình, người thân. Theo các bác sĩ y tế và chuyên gia tâm lý, nam giới nếu uống rượu thì nên uống có chừng mực và tuyệt đối không nên lái xe sau đó.

Các bảng truyền thông “Đã uống rượu, bia thì không lái xe” xuất hiện tại các nút giao thông, nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Theo các chuyên gia về y tế, nồng độ cồn trong máu có thể gây ngộ độc từ nhẹ đến nặng. Thông thường, nồng độ 0,1% sẽ khiến nam giới say và ngộ độc nhẹ, từ 0,2%-0,4% là say nặng, tăng đến 0,5% có thể gây tử vong do ngộ độc cấp. Nồng độ cồn tỉ lệ thuận với lượng rượu, bia uống vào, nhưng mức độ ngộ độc thì tùy theo từng người. Có người uống rượu nhiều mới say, nhưng có người uống chỉ 1 ly bia là đã xỉn.

Nếu không thể từ chối cuộc vui, Bộ Y tế khuyến cáo, nam giới không nên dùng quá 1 đơn vị rượu/giờ và nữ không quá 0,5 đơn vị rượu/giờ (mỗi đơn vị rượu tương đương với 30ml rượu mạnh 40-43 độ; một ly vang 100ml; một cốc bia hơi, một lon bia hoặc 2/3 chai bia). Bên cạnh đó, nam giới nên chú ý không uống rượu bia khi đói, rượu lạnh; không uống nhiều loại rượu cùng lúc hoặc kết hợp với nước có ga; không hút thuốc khi uống rượu; không sử dụng thuốc giảm đau đầu, an thần sau khi uống rượu. Như vậy, nam giới có thể hạn chế được nguy cơ xuất huyết dạ dày, bị ngộ độc mức cao, hạ huyết áp, xơ gan…

Thời gian qua, việc tự lái xe sau khi uống rượu bia khá phổ biến, một phần là do các phương tiện công cộng (xe bus, taxi) tại Việt Nam còn hạn chế, phần khác là do ý thức kém của người tham gia giao thông. Khi đã uống quá chén, nam giới tuyệt đối không nên lái xe, tránh gây nguy hại cho bản thân và người khác. Luật giao thông đường bộ năm 2008 (sửa đổi năm 2001) cũng đã nghiêm cấm người điều khiển xe chuyên dùng lái xe khi uống rượu bia và hạ mức nồng độ cồn tối đa xuống còn 50mg/100ml máu hoặc 0,25mg/1 lít khí thở đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy thông thường. Đồng thời tăng mức xử phạt lái xe ô tô vi phạm lên 2,5 lần và 2 lần đối với lái xe môtô vi phạm.

Nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) phối hợp với Ban An toàn Giao thông đã phát động chương trình tuyên truyền “Uống có trách nhiệm năm 2014” với chủ đề "Chọn lựa sáng suốt, niềm vui trọn vẹn" và thông điệp “Đã uống rượu, bia thì không lái xe” từ cuối tháng 7/2014.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 7/2014, trên cả nước đã xảy ra 793 vụ tai nạn và 1117 vụ va chạm giao thông, làm 699 người chết và 1497 người bị thương. Tính chung 7 tháng đầu năm, số người chết vì tai nạn giao thông đã lên tới 5388; số người bị thương là 13.760. Trung bình mỗi ngày có 29 vụ tai nạn, 41 vụ va chạm, khiến 25 người chết và 65 người bị thương. Con số này đặc biệt tăng cao trong những ngày nghỉ, lễ, Tết…

Điều đáng chú ý là tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia đang ở mức cao. Số liệu thống kê mới đây của Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho thấy 8% số vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia. Trong khi đó, Bộ Y tế cho biết tỷ lệ nam giới tử vong do tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong người là hơn 36%. Tỷ lệ này khá sát với con số 36,2% mà WHO công bố trước đó vào tháng 5/2014. Một số nghiên cứu khác của WHO trên hơn 18.000 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông cũng cho thấy, 36% người lái xe máy và 66,8% lái xe ô tô có nồng độ cồn vượt quá quy định khi điều khiển phương tiện.

Đồng An