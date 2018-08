Sự việc xảy ra vào hôm 23/3. Rất may, lúc ấy, một người đàn ông có nhà gần đó nhìn thấy đã gọi những người xung quanh tới giúp và loay hoay mất hơn một giờ mọi người mới đưa được cậu bé 13 tuổi này xuống đất.

Khi được đưa vào trạm y tế xã Đội Cấn (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) ở gần đó, Cường đã rơi vào trạng thái hôn mê và được chuyển ngay lên bệnh viện huyện. Tại đây, em được cấp cứu, truyền nước nhưng không có dấu hiệu tiếp nhận nên lại được chuyển tiếp lên bệnh viện tỉnh. Mặc dù hơi tỉnh lại nhưng vì tổn thương quá nhiều, lại sâu, nên ngay đêm đó gia đình đã đưa em đến Viện Bỏng trung ương.

Anh Âu Văn Sĩ, bố cháu Cường cho biết, khi ở bệnh viện địa phương, anh đã nghĩ con không thể sống nữa. Khi đó, người cháu khô quắt, từ vai trở xuống, hai bên cánh tay, chân, bụng đều bị bỏng nặng, có chỗ hở cả xương.

Khi qua khỏi cơn hôn mê, cậu bé nghịch ngợm người dân tộc Cao Lan đã nức nở: "Con biết lỗi rồi, xin bố mẹ cứu con, sau này con lớn con sẽ báo đáp bố mẹ". Ảnh: MT.

Tại Viện Bỏng, cháu được hồi sức cấp cứu và đã dần tỉnh lại. Hiện tại, cháu đã tỉnh táo và vừa được phẫu thuật cắt phần hoại tử và cấy da hôm qua .

Tiến sĩ Nguyễn Hải An, phó chủ nhiệm khoa trẻ em, Viện Bỏng Quốc gia cho biết, ít nhất Cường phải trải qua 3-5 ca phẫu thuật nữa mới có thể bình phục.

Theo bác sĩ An, bỏng điện cao thế rất nguy hiểm, có thể khiến nạn nhân chết ngay lập tức do tim ngừng đập. Nếu có cứu được, thường người bệnh cũng chịu những di chứng rất nặng nề như phải cắt cụt chi, lộ sọ và các nội tạng... Trường hợp cháu Cường khá may mắn vì cháu không phải cắt cụt tay, chân và ảnh hưởng nội tạng nhưng các vết bỏng rất sâu, cần điều trị kéo dài.

Bác sĩ An cho biết, năm nào vào mùa hè khoa cũng tiếp nhận những trường hợp bị bỏng điện. Đó chủ yếu là các cháu ở vùng nông thôn, gặp nạn vào kỳ nghỉ hè, khi thả diều, bắt chim gần khu vực cột điện cao thế. Ông khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần nhắc nhở con em không được đến gần, trèo lên cột điện. Ngoài ra, ở các khu vực này, địa phương nên có hành lang chắn để mọi người không ra vào, và không cho làm nhà xung quanh. Bác sĩ cho hay, nhiều trẻ đã bị tật oan khi lên sân thượng chơi, cất quần áo hay ra ban công hóng gió... chẳng may bị luồng điện cao thế đánh vào.

Vương Linh