Nằm mệt lả trong Bệnh viện đa khoa Nghệ An vì vừa trải qua phẫu thuật mổ quai hàm, chị Hoài (xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương) chỉ biết khóc khi kể về chuyện nhà mình thời gian gần đây. Như VnExpress.net đã phản ánh, từ mấy năm nay, gia đình anh Nghĩa - chị Hoài được biết đến là gia đình nghèo nhất ở xã Thanh Lâm. Chị bị bệnh tim bẩm sinh và thiểu năng tuần hoàn não, tháng nào cũng phải đi viện; cô con gái đầu Phan Thị Chi (11 tuổi) từ khi sinh ra chỉ nằm một chỗ và nay đang mang thân hình của cô bé 5 tuổi, không biết nói, cười, chỉ nằm ngửa và khóc ngặt nghẽo. Hai đứa con còn lại là Phan Thị Thủy (8 tuổi) và cô con gái thứ 3 Phan Thị Ngọc (3 tuổi) cũng không lành lặn, bé thì bị trâu húc ở vùng mặt, bé bị suy dinh dưỡng và mắc bệnh phổi từ khi mới lọt lòng,… Mọi sinh hoạt trong gia đình nghèo này đều trông cả vào anh Nghĩa và bà nội ngoài 80. Nỗi cơ cực chưa dừng lại ở đó. Giữa tháng 3, khi đang trên đường đi làm đồng thì bệnh tim của chị Hoài tái phát, chị lên cơn đau và được chồng chở đi cấp cứu. Nhưng bị ngã giữa đường, chị Hoài lại phải vào viện mổ vì gãy quai hàm. Ngay sau đó, vợ chồng chị tiếp tục nhận tin 2 con trâu của gia đình đang khỏe mạnh bỗng nhiên lăn đùng ra chết. Toàn bộ hy vọng về việc bán trâu để trả viện phí cho chị tan thành mây khói. Chưa hết, anh Nghĩa lại nhận thêm tin dữ khi cô con gái cả đang nằm liệt giường lên cơn co giật. Bỏ mặc vợ tại bệnh viện một mình, anh tức tốc về quê đưa con đi cấp cứu. Khi cô con gái đầu vừa qua khỏi cơn nguy kịch cũng là lúc bà nội ốm liệt giường vì lo lắng quá nhiều. Những ngày này, anh Nghĩa xoay như chong chóng, sáng có mặt ở bệnh viện để chăm vợ, chiều phải đi gần 100 cây số về quê chăm mẹ già và 3 con nhỏ đang mắc bệnh, bản thân anh lúc nào cũng trong tình trạng kiệt sức. Dù đã lăn lộn, làm thuê bất cứ việc gì, bất kể thời gian nào để kiếm tiền chữa trị cho vợ con và mẹ già, nhưng số tiền anh kiếm được như muối bỏ biển so với món nợ trước đây và khoản đi vay chữa bệnh hiện nay của cả gia đình. Họ đang sống nhờ vào sự cưu mang, đùm bọc qua ngày của bà con, hàng xóm. “Tôi cũng không hiểu kiếp trước có tội gì không mà sao kiếp này lại bị đày đọa như thế nữa, nhiều lúc bí bách tôi muốn chết đi cho xong chuyện, nhưng nghĩ đến vợ đang nằm viện, mẹ già, con nhỏ đang ốm đau nên lại phải cố gắng sống”, anh Nghĩa tâm sự. Anh Phan Thái Dung, cán bộ tư pháp xã Thanh Lâm cho biết, là gia đình cách mạng nhưng anh Nghĩa - chị Hoài nghèo nhất nhì xã, con bị tật nguyền, mẹ già đau ốm liên miên, vợ lại bị tim bẩm sinh thường xuyên phải nhập viện. “Đã nghèo lại còn đen đủi, liên tục chịu những tai họa từ trên trời giáng xuống, gia đình anh Nghĩa - chị Hoài đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm”, anh Dung chia sẻ. Độc giả hảo tâm xin liên hệ: anh Phan Đại Nghĩa, xóm 5 - xã Thanh Lâm - huyện Thanh Chương - Nghệ An. ĐT: 01646.563.089. Số tài khoản: 3615.205.032.375 - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thanh Chương, Nghệ An. Trường Long