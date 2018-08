Có nên ly hôn người chồng phản bội vì tôi ngực nhỏ

Tuyến vú là đặc trưng ở các động vật có vú để nuôi con, nhưng với con người nó còn có vai trò tình dục to lớn. Từ lâu các nhà nghiên cứu đã dự đoán rằng sự tích mỡ ở tuyến vú của phụ nữ là ví lý do này. Nhà nhân chủng học Owen Lovejoy lập luận sự tiến hóa tác động đến cả hai cơ quan sinh dục của nam và nữ, để thúc đẩy liên kết. Trong giả thuyết này, không chỉ ngực phụ nữ, mà còn cả "cậu nhỏ" của đàn ông, vì chúng tương đối lớn với cơ thể họ.

Một giả thuyết trước đây cũng cho rằng, bộ ngực phát triển là một dấu hiệu cho thấy sự trẻ trung, khả năng sinh sản, là một người bạn đời hứa hẹn. Nghiên cứu tìm thấy rằng đàn ông thích ngực lớn, eo nhỏ, mông to, vóc dáng đồng hồ cát. Một nghiên cứu năm 2004 thậm chí còn phát hiện phụ nữ ngực lớn có mức độ hoóc môn estradiol giữa chu kỳ có thể làm tăng khả năng sinh sản.

Tuy nhiên, không phải lúc nào bộ ngực lớn cũng được đàn ông tôn sùng. Trong một nghiên cứu năm 1951 với 191 nền văn hóa khác nhau, nhà nhân chủng học Clellan Ford và nhà động vật học Frank Beach báo cáo rằng ngực là một phần quan trọng trong mỗi cuộc ân ái của đàn ông thuộc 13 nền văn hóa. Trong số này có 9 nền văn hóa thích ngực lớn. Hai nền văn hóa Azande and Ganda ở châu Phi, thích kiểu ngực dài, sệ, dáng quả mướp. Hai nền văn hóa khác là Maasai của châu Phi và Manus ở nam Thái Bình Dương thích kiểu ngực săn chắc, không nhất thiết phải to mới hấp dẫn...

Thậm chí, ngay trong những nơi cùng nền văn hóa, sự quan tâm cũng khác nhau. Một nghiên cứu năm 2011 về sở thích của đàn ông với kích thước bầu ngực, sự đối xứng và kích thước, màu sắc quầng thâm ở Papua New Guine, Samoa và New Zealand đã tìm thấy rằng những người đàn ông từ Papua New Guinea ưa thích bộ ngực với quầng thâm lớn hơn, so với những người đàn ông từ hai hòn đảo khác.

Ảnh: Dangerouslee.

Nghiên cứu mới đây của giáo sư tâm thần học Larry Young, Đại học Emory (Mỹ), cho rằng sự tiến hóa của loài người đã biến một bản năng khi cho con bú trở thành tác nhân để tăng cường mối quan hệ vợ chồng. Và, người đàn ông cũng giống như những đứa trẻ sơ sinh, thích được bú.

Khi người phụ nữ cho con bú, núm vú của họ sẽ được kích thích trong suốt thời gian đó và não họ sẽ sản sinh oxytocin, giúp tăng cường sự tập trung chú ý và tình cảm của người mẹ với đứa con.

Nhưng sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy rằng mối dây liên kết này không chỉ dành độc quyền cho trẻ sơ sinh. Việc kích thích núm vú khi "yêu" cũng tương tự như tác động vào vùng kín. Khi đàn ông chạm vào ngực, oxytoxin sẽ được sản sinh ra trong não phụ nữ tương tự như khi họ cho em bé bú sữa, giúp cô ấy tăng cường sự chú ý vào đối tác. Nói cách khác, người đàn ông có thể tăng độ hấp dẫn của mình trước nữ giới bằng cách việc kích thích vòng một của phụ nữ.

Theo giáo sư Young, cảm giác thích ngực phụ nữ là một hiệu ứng thần kinh hình thành ở nam giới khi họ bước qua tuổi dậy thì. Ông cho biết: "Sự tiến hóa đã xác định đây là cơ chế thần kinh ở đàn ông khiến họ bị vòng một thu hút, bởi vì điều này sẽ giúp họ tạo nên sự liên kết với nữ giới và ngược lại với phụ nữ cũng vậy. Nói cách khác, đàn ông được tiến hóa để thực hiện hành vi này nhằm mô phỏng mối liên kết giữa mẹ và con".

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao sở thích này chỉ xảy ra ở con người mà không có trên những loại động vật có vú cho con bú khác? Giáo sư Young cho rằng nguyên nhân đơn giản là do con người có thể tạo ra mối quan hệ vợ chồng, còn 97% động vật có vú khác thì không. "Thêm vào đó, có thể do con người là động vật đứng thẳng và có khả năng quan hệ tình dục mặt đối mặt, từ đó có thêm cơ hội thực hiện hành vi động chạm vùng ngực hơn. Vì vậy, có lẽ bản chất của tình dục của chúng ta đã cho phép tiếp cận nhiều hơn với bộ ngực", giáo sư Young kết luận.

Bảo Nhiên