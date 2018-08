Mẹo mặc đồ để bé không bị lạnh trong mùa đông

Nếu gia đình bạn có xe riêng hoặc thuê xe tự lái để về quê trong mùa đông giá rét này, bạn có thể khiến con mình gặp nguy hiểm mà không biết. Các chuyên gia cho biết, nếu bạn đặt trẻ ngồi vào trong xe trong khi vẫn mặc những chiếc áo khoác dày cộp, bạn có thể làm tăng nguy cơ chấn thương cho trẻ.

Bởi vì trẻ mặc áo khoác khiến dây an toàn không được thắt chặt, chiếc áo khoác đã tạo ra một khoảng cách giữa cơ thể trẻ và dây đeo an toàn. Bạn có thể cảm thấy dây đã chặt nhưng thực sự nó quá lỏng để an toàn. Video dưới đây sẽ cho bạn biết cái dây bị lỏng như thế nào: