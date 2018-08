Bí quyết hẹn hò với chàng nhút nhát / 10 dấu hiệu báo động cần lưu ý khi hẹn hò

Mặc dù cánh đàn ông hạnh phúc khi tìm được người phụ nữ của cuộc đời mình, họ vui vẻ khi hẹn hò và hài lòng với những đụng chạm cơ thể. Nhưng họ lại sợ phải gánh trách nhiệm và việc gắn bó với người phụ nữ suốt cả đời? Một cuộc khảo sát trên trang Magforwomen đã khám phá ra 9 lý do khiến cánh mày râu sợ hai chữ "trách nhiệm":

1. Sợ mất tự do

Thứ quan trọng nhất của nam giới sau thức ăn, tivi, thể thao, thân thể... là sự tự do. Họ muốn làm mọi thứ bất cứ khi nào mà không bị ai can thiệp. Nếu muốn xem tivi vào 2h sáng, họ sẽ xem. Nếu muốn đi dạo cùng bạn bè, họ sẽ đi ngay cả lúc nửa đêm. Một số đàn ông nghĩ rằng, phụ nữ và trách nhiệm là những nguyên nhân kết thúc tự do của mình. Họ không thể làm những điều bản thân muốn. Còn cứ khăng khăng muốn làm thì đó cũng là lúc họ phải cuốn gói ra khỏi nhà.

Ảnh minh họa: News.

2. Không gian thu hẹp

Giống phụ nữ, nam giới cần có nhiều không gian ở nhà, trong phòng ngủ, nhà tắm hoặc văn phòng... (dù họ không thừa nhận điều đó). Khi nói đến trách nhiệm, nam giới sẽ nhanh chóng nghĩ ngay đến tình trạng bị hạn chế về không gian khi một người phụ nữ bước vào cuộc đời mình. Cô ấy sẽ dùng tất cả phấn màu để làm ngôi nhà anh trở nên u ám, sẽ có đủ loại hoa xung quanh và phòng tắm, mọi ngóc ngách trong nhà sẽ bị xếp đầy sản phẩm nữ tính.

3. "Đóng cánh cửa" trải nghiệm

Một bộ phận nam giới chỉ xem phụ nữ như phương tiện của sự kết thúc. "Tôi lấy vợ là vơ lấy tội", khi đã lập gia đình, đàn ông mất đi cơ hội khám phá chuyện tình dục với phụ nữ khác, vì thế họ lo lắng.

4. Lo lắng về trách nhiệm

Ai cũng phải đối mặt với cuộc sống của mình. Mặc dù có một số đàn ông thường đề cao trách nhiệm khi nói đến hôn nhân hay phụ nữ vào những lúc gặp khó khăn. Nhưng thực tế họ thường cảm thấy căng thẳng với gia đình, công việc và những vấn đề cá nhân khác. Trách nhiệm trong hôn nhân luôn đặt ra cho họ những nghĩa vụ to lớn khiến họ sợ hãi.

5. Bi kịch cảm xúc

Phụ nữ luôn giàu tình cảm và không ngại bày tỏ điều đó. Chị em đã xác định trước những cảm xúc liên quan đến hôn nhân và nghĩ đó là những điều tốt đẹp tiếp sau khi yêu. Một số đàn ông thì lại gặp vấn đề với cảm xúc, họ nhận thấy phụ nữ có quá nhiều cảm xúc và điều này làm phiền họ. Chịu trách nhiệm với một người phụ nữ đồng nghĩa với việc họ phải chịu đựng tất cả cảm xúc đi cùng. Vì thế, nam giới thường có xu hướng xem cảm xúc là bi kịch.

6. Quan hệ thân mật

Một số đàn ông cảm thấy sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ thân mật. Điều này có thể là do trong thực tế họ đã trải qua quãng thời thơ ấu tồi tệ hoặc ám ảnh những cảm xúc khủng khiếp với gia đình. Những ký ức đó làm cho họ nuôi dưỡng một loại sợ hãi trong khi có mối quan hệ thân mật với người khác.

7. Áp lực quá tải

Một lý do tại sao nam giới sợ trách nhiệm là do chính phụ nữ đã đẩy họ đến kết cục này. Bằng cách nào? Đôi khi chị em có xu hướng áp đặt trách nhiệm thái quá lên đàn ông.

8. Những nỗi lo về tầm ảnh hưởng

Hôn nhân đem đến trách nhiệm cũng như chia sẻ những khó khăn mà cả nam và nữ đều phải trải qua. Do đó cả hai cần có sự chia sẻ, sự chăm sóc và quyền bình đẳng về mọi thứ. Nhưng nam giới thì có một chút không thoải mái khi quyền tự do, thời gian và những điều khác của họ bị ảnh hưởng.

9. “Trưởng thành” – vấn đề nan giải đối với nam giới

Một số người đàn ông gặp vấn đề về sự trưởng thành. Họ muốn mình mãi là cậu con trai, chỉ muốn chia sẻ niềm vui và không bao giờ muốn dính líu đến trách nhiệm, sự căng thẳng. Trách nhiệm thường có nghĩa là tất cả đều phải “trưởng thành” và phải đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống. Họ không cảm thấy đây là điều tốt nên luôn e ngại và sợ hãi nó.

Thi Trân