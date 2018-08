Luôn mồm than vãn vòng một không lớn, nên khi nghe lời mách bùi tai, Hoa (Triều Khúc, Hà Nội) đã ra hàng thuốc tây, mua 10 hộp thuốc tránh thai khẩn cấp để uống dần, mong "núi đôi' thêm nảy nở.

Chi (25 tuổi), bạn cùng phòng với Hoa kể lại, vì thích mặc áo hở cổ, hai dây, nhưng lại tự ti ngực nhỏ, nên khi nghe được thông tin có thể làm ngực lớn mà không tốn tiền thẩm mỹ là Hoa thực hành ngay. Sau hai tuần sử dụng, quả là vòng một có tăng lên thật, ngực săn chắc hơn, nhưng mặt khác cô lại luôn miệng kêu hoa mắt, chóng mặt. Đến kì kinh nguyệt đợi mãi cũng không thấy, lúc có thì lại bị "rong kinh". "Thấy thế mình khuyên cô ấy không dùng nữa, vì như thế là bị phản ứng phụ, khi ngừng dùng thuốc thì ngay lập tức ngực cô ấy lại trở về kích cỡ ban đầu", Chi kể. Không chỉ để tăng kích cỡ vòng một, thuốc tránh thai còn được nhiều bạn gái rỉ tai nhau là một loại tiên dược rẻ tiền để trị mụn trứng cá. Duyên (24 tuổi, Nguyễn Trãi, Hà Nội) tâm sự: "Mặt mình nhiều mụn, dùng nhiều loại thuốc rồi nhưng không đỡ, khi nghe một chị cùng văn phòng nói là uống thuốc tránh thai giảm được nên cũng mua về dùng thử". Ai dè mụn chẳng bay mà Duyên chỉ thấy đau đầu chóng mặt suốt. Cô thừa nhận vì muốn có một làn da nhẵn mịn nên dùng liều, chứ thực sự chưa hiểu lợi hại của thuốc thế nào. Không chỉ các thiếu nữ mà cả đấng mày râu cũng mạnh dạn thử dùng chiêu này. Tuấn Anh (21 tuổi, Quán Thánh, Hà Nội) kể, có lần đến nhà một cậu bạn chơi, nhìn thấy vỉ thuốc tránh thai, cậu tò mò, trêu trọc chuyện bí mật của anh này với bạn gái, nhưng hóa ra lý do thực khiến cậu bạn dùng lại là để trị mấy cái “đèn pin” to đùng trên mặt. Thực tế, việc dùng tùy tiện thuốc tránh thai có thể gây nên những tác dụng khó lường. Bác sĩ phụ khoa Trần Như Nhàn (Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội) giải thích: Việc sử dụng thuốc tránh thai đối với phụ nữ có rất nhiều tác dụng phụ như đã ghi trên hướng dẫn sử dụng như: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, xuất huyết ngoài chu kỳ, tâm trạng bất ổn và núi đôi tăng kích cỡ. "Không thể phù nhận hiện nay nhiều trung tâm trị mụn cũng có thuốc tránh thai trong đơn thuốc, nhưng nếu sử dụng nó để tăng kích cỡ vòng ngực hay trị mụn thì không nên lạm dụng quá, cần có tư vấn về liều lượng rõ ràng của bác sĩ", bác sĩ Nhàn nói. Cũng theo bà, tùy cơ địa từng người, mà sẽ xảy ra những phản ứng phụ khác nhau. "Đặc biệt là nam giới thì không nên liều mình dùng cách này. Bởi trong thuốc tránh thai thường chứa hoóc môn sinh dục nữ estrogen, nếu uống thuốc tránh thai thì hoóc môn nữ sẽ làm mất cân bằng hóc môn nam vốn có trong cơ thể, gây ra những vấn đề suy nhược cơ thể, rối loạn chức năng sinh dục, giảm ham muốn tình dục…". Bên cạnh thuốc tránh thai, giảm cân cũng là ám ảnh làm đẹp của nhiều người. Trâm (22 tuổi, Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định) vì uống dấm để giảm cân mà đã phải đi viện để chữa dạ dày, đường ruột. Không chỉ uống trước khi ăn cơm, nhiều khi cô còn uống lúc đói, hay sáng ngủ dậy. Trâm bộc bạch: “Cũng vì ở cùng phòng với các bạn, bạn nào trông cũng gọn gàng nên sợ thân hình béo quá của mình, chỉ mong gầy bớt đi nhưng không được, đi đâu mọi người cũng nhìn”. Bố mẹ biết chuyện đã cấm Trâm không được làm thế nữa. “Bây giờ thì em chỉ chịu khó ăn ít và tập thể dục thôi, bác sĩ nói, uống dấm sẽ bị bào mòn ruột", cô tâm sự. Bác sĩ Trần Như Nhàn cho biết tại Bệnh viện Bạch Mai, một tỷ lệ khá lớn các ca cấp cứu là những cô gái trẻ bị suy nhược cơ thể do giảm cân, điều đó chứng tỏ làm đẹp là ám ảnh của rất nhiều người, dẫn đến những kiểu tự chữa liều lĩnh. Theo bà, cách tạo dáng tốt nhất là nên giữ cho mình một chế độ ăn phù hợp, và luyện tập thể thao, đừng vì những lời “mách lẻo”, thiếu hiểu biết để khiến cơ thể đau đớn, mệt mỏi. Có cô người đẹp dáng chuẩn rồi thì lại muốn chăm chút đến từng chi tiết nhỏ, như cái nốt ruồi nằm không đúng chỗ cũng phải tẩy đi. Hiên (23 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) là một ví dụ. Từ quê lên phố làm việc, Hiên ở cùng xóm trọ với mấy cô bạn. Một lần đọc báo, mục xem bói nốt ruồi, Hiên nhận thấy cái nốt ruồi bên mép của mình nằm ở vị trí không tốt, có thể "gặp tai họa bất ngờ" nên đã nghe cô bạn bày cách tẩy không mất tiền. “Bạn ấy bảo chỉ cần lấy kim khêu vào chỗ nốt ruồi, rồi cho vào đó một ít xà phòng giặt, chất tẩy ở đó sẽ làm mờ nốt ruồi ngay, sau đó chỉ đợi mấy ngày, khô vảy như một vết xước là xong”. Kinh nghiệm mù mờ, Hiên cho vào chỗ khêu quá nhiều bột giặt, lại để lâu, nên đến bây giờ tuy nốt ruồi không nhìn thấy song thay vào đó là một cái sẹo to đùng. “Sau lần đó, em giận bạn ấy mãi, nhưng cũng chẳng trách được, may rủi mà”. Với Hoài (21 tuổi, sinh viên đại học Công Đoàn), cách trị lông đặc biệt mà cô học lỏm được là lấy nến nóng nhỏ vào chỗ đó để lông rụng dần. Hoài làm theo, liên tục mỗi ngày một chút trên tay, đặc biệt là phần ria mép trên mặt. Hậu quả là phần da ở chỗ đó bị xém, chuyển màu khác với da mặt. Bác sĩ Mai Tuấn Anh, Viện thẩm Mỹ Hà Nội, một người có kinh nghiệm chăm sóc sắc đẹp nhận xét: "Làm đẹp là nhu cầu của mọi thời đại, không phân biệt nam hay nữa giới. Việc tẩy nốt ruồi, tẩy lông, hay chữa mụn trứng cá,… bây giờ không quá khó và giá cả cũng không đắt. Nếu các bạn muốn thay đổi, trước tiên các bạn phải học cách yêu quý cơ thể mình, có như vậy mới không nghĩ đến chuyện làm tổn thương nó bằng những cách liều lĩnh, không có gì đảm bảo". Đồng Phương Thảo