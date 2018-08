Tổng kết dự án "Chăm sóc chấn thương trước nhập viện" do Sở Y tế Khánh Hòa phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh và Tổ chức Counterpart International (Mỹ) triển khai, ba năm qua đã có 270 lái xe ôm và 200 tài xế taxi được trang bị kỹ năng sơ cứu và tham gia ứng cứu nạn nhân trên đường.

Các đội xe ôm được dự án trang bị túi sơ cấp cứu cá nhân, thuốc, dụng cụ y tế, mũ bảo hiểm, áo đồng phục, bảng tên và được bảo dưỡng xe định kỳ. Đội xe taxi được trang bị tấm che nắng, túi sơ cấp cứu, thuốc, danh thiếp.

Các bác tài xe ôm tham gia đội sơ cứu cấp cứu trước khi nhập viện, tại Khánh Hòa. Ảnh: Tường Vi

Hơn 10.000 trường hợp người bị nạn tại Nha Trang được đội ngũ cứu hộ nghiệp dư này chăm sóc chấn thương trước khi chuyển viện. Trong đó riêng đội xe ôm, taxi an toàn ở 6 huyện, thị Nha Trang đã sơ cứu khoảng 5.500 trường hợp bị tai nạn giao thông, chuyển cấp cứu chừng 3.000 ca. Những trường hợp nạn nhân khác như: bỏng, điện giật, chó cắn… được sơ cứu tại chỗ khoảng 2.000.

Trung bình một thành viên của đội xe ôm an toàn, taxi an toàn thực hiện sơ cấp cứu và vận chuyển 4-5 trường hợp tai nạn. "So với mục tiêu ban đầu giảm thiểu tỷ lệ tử vong và thương tật thông qua hệ thống chăm sóc chấn thương trước nhập viện, dự án đánh giá là thành công", đại diện Hội chữ thập đỏ Khánh Hòa cho biết.

Theo cuộc điều tra liên trường của Đại học Y tế cộng đồng về chấn thương ở Việt Nam, mỗi ngày ở nước ta có khoảng 11.000 người bị thương cần được điều trị y tế. 55% nạn nhân thương tích không được sơ cứu ngay sau khi tai nạn xảy ra. Trong khi đó nếu được sơ cấp cứu ban đầu kịp thời và đúng cách, người bị nạn có nhiều cơ may giảm thiểu được rủi ro về tính mạng cũng như hồi phục tốt.

Đây là lần đầu tiên trên cả nước, các bác tài xe ôm được cơ quan chuyên môn y tế tổ chức đào tạo, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho người bị thương trên đường, trước khi nhập viện.

