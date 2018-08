Trong vô vàn câu hỏi mà các bé đặt ra cho bố mẹ, thì câu “Mẹ (bố) ơi con được sinh ra từ đâu?” gây lúng túng, khó xử nhất. Và phần lớn mọi người đều chọn cách trả lời né tránh. Tuy nhiên, theo Peter Mayle, nhà báo, nhà văn nổi tiếng người Anh chuyên viết các cuốn sách về giáo dục giới tính, thì tốt nhất các bậc phụ huynh hãy trả lời con mình một cách thành thực.

Ông cho rằng trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, việc các bậc phụ huynh trang bị cho con mình đầy đủ các kiến thức về giới tính ngay từ khi còn nhỏ là cách khôn ngoan nhất để chúng có thể tự làm chủ được mình. Điều này không phải là “vẽ đường cho hươu chạy”, mà ông cho rằng khi đã chỉ cho “hươu” tất cả các kiến thức về giới tính cộng với những rủi ro khi “chưa đủ chín chắn mà đã muốn thử nghiệm” thì tự các em sẽ biết làm chủ hành động của mình. Ngược lại, để cho trẻ tự tìm tòi thì rất dễ xảy ra chuyện, vì không ai dám đảm bảo các em có thể biết được hết các thông tin.

Điều đầu tiên các em cần biết là các em bé do một người đàn ông và một người đàn bà sinh ra. Hay nói cách khác, những người tạo ra các em chính là bố và mẹ… Những điểm khác biệt trên cơ thể đã khiến bố mẹ có thể tạo ra các em. C ác em sẽ thấy ngực bố phẳng nhưng ở ngực mẹ lại có hai gò tròn nhô lên (gọi là vú). Bầu vú mẹ giống như một bình sữa - thức ăn duy nhất các em có thể hấp thụ lúc mới được sinh ra (vì lúc đó các em chưa có răng, các em không thể ăn xúc xích, hamburger, khoai tây chiên hay bất cứ món gì khác). Các em sẽ thấy phần giữa cơ thể mẹ phình ra rất to, còn bố thì không. Lý do khiến phần cơ thể này của mẹ - được gọi là hông - phát triển nở nang là để tạo ra đủ chỗ cho em bé. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về điều này ở những phần sau... Và sẽ có một sự khởi đầu cho một em bé…

Tất nhiên, thật không dễ dàng chút nào để người lớn chúng ta giải thích được những điều hết sức tế nhị với con trẻ. Và Peter Mayle đã giúp cho hàng triệu các ông bố, bà mẹ trên thế giới gỡ thế bí này bằng cuốn sách “Mẹ ơi, con được sinh ra từ đâu” với những bức tranh minh họa ngộ nghĩnh của Arthur Robins. Sự thật về việc trẻ em được sinh ra thế nào sẽ được kể một cách dễ hiểu kèm theo hình minh họa rất dễ thương. Cuốn sách có thể làm cho nhiều bậc phụ huynh đỏ mặt, nhưng hàng triệu em bé đã xem qua thì lại không thấy thế, thậm chí rất thích thú.

