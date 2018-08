Khi đọc truyện, trí tưởng tượng của các độc giả nhí sẽ được du ngoạn theo cuộc phiêu lưu kỳ bí trong thế giới những người hút mực của cậu bé Odilon: Gặp gỡ ông khách kỳ lạ, “uống” sách bằng ông hút đôi, khám phá Thành phố hút mực, bị Ngã vào cổ tích, giúp bạn mình đang bị Ngộ độc sách và nếm Gia vị lỗi chính tả.

Bộ truyện dẫn độc giả đi vào một thế giới kỳ ảo và khó tưởng tượng. Từ những chuyến đi của một cậu bé, người ta được hóa thân vào một thế giới giả tưởng, thế giới sách và những người hút sách, liên kết với vô vàn truyện ly kỳ mà những đại văn hào đã viết cho thiếu nhi.

Câu chuyện bắt đầu với cuộc gặp giữa Odilon - con trai của một người bán sách, vốn rất ghét đọc sách với một ông khách lạ đang say mê “uống” những quyển sách. Rồi cuộc gặp định mệnh ấy biến Odilon thành một cậu bé hút mực và mê sách như điếu đổ.

Bắt đầu hành trình khám phá thế giới kỳ bí ấy, cậu gặp Carmilla, cô bé hút mực của lòng mình và gặp cả bao rắc rối khác. Đó là khi nơi cư trú của những người hút mực có nguy cơ bị di dời, nghĩa là cậu sẽ không còn gặp được những người bạn hút mực của mình. Đó là khi cùng với Carmilla, cậu bị hút vào câu chuyện cổ tích “Cô bé quàng khăn đỏ”...

Đây không chỉ là một bộ truyện, mà là một chiếc chìa khóa để các độc giả đi vào mỗi cuốn sách một cách sâu sắc và nhuần nhị hơn. Đó là một thông điệp lớn trong câu chuyện nhỏ: bất cứ cuốn sách nào cũng là một sinh thể, sẽ sống trong các em, tạo nên tâm hồn các em và từ đó chảy mãi đến các thế hệ sau.

Bộ truyện Dracusa gồm sáu tập đầu tiên với những tựa đề ngộ nghĩnh: Tập 1: Ông khách kỳ lạ; Tập 2: ống hút đôi; Tập 3: Thành phố hút mực; Tập 4: Ngã vào cổ tích; Tập 5: Ngộ độc sách; Tập 6: Gia vị lỗi chính tả.

Bộ truyện Dracusa lọt vào danh sách “Những cuốn sách thiếu nhi hay nhất” do New York Times bình chọn. Danh sách này đã được tái bản lần thứ ba. Trong đó, tập hai của cuốn sách từng đoạt giải thưởng Sách minh họa dành cho Thiếu nhi xuất sắc năm 2006 - 2009 do New York Times bình chọn.

Minh Thư