Dù linh cữu vợ chồng anh Phan Thanh Hùng - chị Lê Thị Mến về nơi yên nghỉ cuối cùng vào chiều tối qua thế nhưng sáng nay, dòng người viếng tang vẫn đổ về thôn Tham Hội 2, xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) chật cứng cả lối đi. Trong khi bà con lối xóm tất bật lo ma chay cho hai vợ chồng trẻ thì cháu Huy (5 tuổi) - con của hai nạn nhân xấu số phải trải qua ca phẫu thuật cố định xương cẳng chân phải và khớp vai ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Trước đó, chiều ngày 18/2, sau khi đi mua phụ tùng xe máy, đưa vợ con đi chơi dịp cuối tuần từ TP Quảng Ngãi trở về nhà, hai vợ chồng anh Hùng - chị Mến đã bị xe tải tông chết trên quốc lộ 1A ở thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh còn Huy cùng vợ chồng người hàng xóm bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Vân (60 tuổi - mẹ anh Hùng) đau đớn trước sự ra đi đột ngột của hai vợ chồng con trai. Ảnh: Trí Tín.

Sáng nay, vật vã trên nền nhà, bà Nguyễn Thị Vân (60 tuổi - mẹ anh Hùng) khổ đau tột cùng, nói: "Con tôi ăn ở hiền lành, phúc đức mà phải tội gì mà phải chịu chết cùng lúc hai vợ chồng oan ức thế này. Thằng Hùng nói cho vợ con vào TP Quảng Ngãi mua đồ phụ tùng về sửa xe máy cho người ta, ai ngờ vợ chồng nó không trở về nhà nữa. Cu Huy mới tròn 5 tuổi, bập bẹ mẫu gíáo, cu Hải vừa lên 10 tuổi mà đã chịu cảnh mất cùng lúc cả cha lẫn mẹ, đau quá con ơi".

"Đi đến đâu, thằng Hùng cũng tự hào vì có vợ đẹp, nấu nướng giỏi giang, có hai con trai bụ bẫm. Vậy mà hai vợ chồng nó chết trẻ khiến ai cũng bất ngờ, thương cảm", anh Lê Văn Phúc, hàng xóm của vợ chồng anh Hùng xót xa nói.

Ông Lê Hội(77 tuổi- cha chị Mến) khóc ngất bên di ảnh của con rể và con gái bị chết oan ức vì tai nạn giao thông khi tuổi hãy còn quá trẻ. Ảnh: Trí Tín.

Đi tới đi lui thẫn thờ, ông Lê Hội (cha chị Mến) nhìn đăm đăm vào di ảnh con gái và con rể như thể chưa tin trước nỗi mất mát quá lớn này. Ông Hội bấu víu hai cánh tay trên vách nhà ông sui gia thảng thốt: "Vợ chồng tôi có 5 người con, trong đó con Mến là đẹp nhất nhà, mọi việc nội trợ bếp núc nó đều giỏi giang. Vậy mà vợ chồng nó đi rồi sao?!".

Bao nhiêu năm mở tiệm sửa xe máy ở xóm nghèo, hình ảnh người thanh niên cần cù, vui tính luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân nơi đây. "Vợ chồng thằng Hùng ăn ở tốt bụng lắm, ai đến sửa xe máy chưa có tiền nhiều khi sửa xong nó cười xòa bảo đi. Đời nghèo nhưng vợ chồng nó sống ở đây ai cũng thương, cũng quí", chị Phan Thị Liên, ở sát vách nhà vợ chồng anh Hùng cho biết.

Từ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, anh Phan Thanh Dũng (chú ruột của hai cháu Hải và Huy) điện thoại về quê nhà thông báo: Cu Huy nằng nặc khóc đòi cha, mẹ khiến cả xóm nghèo không cầm được nước mắt. Để động viên tinh thần bé Huy sau ca phẫu thuật, bà con lối xóm đã cử người đưa bé Hải (anh Trai của Huy) ra ngay Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng với em.

"Cu Hải vừa ra đến bệnh viện, thấy Huy nằm trên giường bệnh liền chạy vù đến ôm em khóc òa. Hai cháu nắm chặt đôi bàn tay bé xíu không chịu rời nhau ra khiến cả gian phòng ai cũng rưng rưng", anh Dũng nghẹn ngào bộc bạch.

Bà con lối xóm ở thôn Tham Hội 2, xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn bàng hoàng trước cái chết đột ngột của vợ chồng trẻ anh Hùng - chị Mến vì tai nạn giao thông. Ảnh: Trí Tín.

Theo anh Dũng, trước mắt, gia đình tập trung chăm lo sức khỏe cho cháu Huy sớm điều trị lành vết thương ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Về lâu dài, khó khăn nhất là lo cho hai cháu con của vợ chồng anh Hùng - chị Mến ăn học đến tuổi trưởng thành.

Trao đổi với Vnexpress.net chiều nay, Thượng tá Phan Văn Nhẫn, Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh cho biết: "Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện đã bắt khẩn cấp tài xế xe tải Bùi Tấn Việt quê ở Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa vì vi phạm các qui định trật tự giao thông đường bộ. Việt đã khai nhận đã uống nhiều rượu trong khi đợi bán mì cho nhà máy mì Tịnh Phong, lúc về do thấm mệt, không làm chủ tay lái đã đánh võng gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai vợ chồng anh Hùng - chị Mến chết thảm và 3 người bị thương nặng".

Độc giả quan tâm liên hệ: Phan Thanh Dũng (chú ruột của hai cháu Hải và Huy) ở thôn Tham Hội 2, xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Số điện thoại: 0977943464. Tên tài khoản: Phan Thanh Dũng. Số tài khoản: 0271000965085. Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi.

Trí Tín