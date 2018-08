Đây cũng là lần đầu tiên công chúng được tận mắt chiêm ngưỡng bên trong nhà máy sản xuất điện thoại di động của Microsoft tại Việt Nam, từ những khu phân xưởng quy mô với dây chuyền sản xuất hiện đại cho đến khu kho vận, văn phòng và nhà ăn.

Ông Risto Meskus - Tổng giám đốc Microsoft Mobile Vietnam xuất hiện trong MV tuyển dụng.

Chương trình tuyển dụng được xây dựng như một MV âm nhạc hoàn chỉnh, chỉn chu về giai điệu, vũ đạo và hình ảnh. Góp mặt trong MV là dàn sao trẻ tài năng: rapper JGKiD (thành viên nhóm Da Lab giành giải thưởng báo chí sáng tạo của WAN-IFRA) và nhóm nhảy S.I.N.E (nhóm vô địch Centaur Dance Showdown International, Battle of the year South Asia). JGKiD và S.I.N.E khuấy động không khí tại nhà máy với các màn nhảy BBoy, Popping hiện đại và sôi động. Đây là sản phẩm âm nhạc do đạo diễn Nguyễn Minh Tiến, người vừa giành giải Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF 2014) dàn dựng.

MV khắc họa công việc và cuộc sống bên trong nhà máy qua con mắt của một nhân viên mới. Ngay ngày đầu tiên đi làm, anh chàng bị choáng ngợp bởi không khí hứng khởi, tràn đầy sức sống ở nơi đây. Điệu nhảy vui tươi của đồng nghiệp nhanh chóng phá tan nỗi sợ hãi mơ hồ của nhân viên mới. Trong suốt 8 tiếng làm việc, anh chàng được thăm phân xưởng của Microsoft, khu nhà kho khổng lồ, khu kho vận với nhịp độ làm việc khẩn trương, nhà bếp thân thiện và trải nghiệm buổi họp chuyên nghiệp nhưng đầy hứng khởi cùng Tổng giám đốc Risto Meskus.

Đời sống của nhân viên thể hiện qua các màn nhảy hiện đại.

MV này nằm trong kế hoạch tuyển dụng lớn nhất từ trước đến nay của Microsoft Mobile Vietnam. Đây là một trong những nhà máy chủ đạo trong chuỗi sản xuất toàn cầu của Microsoft, đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng sản xuất điện thoại di động trên khắp thế giới, trong đó có thương hiệu Lumia. Nhà máy tại Bắc Ninh hiện có trên 10.000 nhân viên, trong đó có nhiều kỹ sư tay nghề cao.

Khu phân xưởng quy mô và chuyên biệt.

Tổng giám đốc Risto Meskus nhấn mạnh, Microsoft Mobile Vietnam là một trong những công ty sở hữu môi trường làm việc chuyên nghiệp, hứng khởi, năng động và kích thích sáng tạo. Công ty chú trọng phát triển con người theo tinh thần Microsoft toàn cầu, tạo ra nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cho mọi nhân viên.

Nhà máy của những giấc mơ

