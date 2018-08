Trước khi đến với nghề thầy cúng, Bùi Văn Vườn vốn là một anh chăn vịt ở thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng. Một thời gian sau, ông ta bỏ nghề chăn vịt, làm hương và có của ăn của để. Khi kinh tế phát triển, Vườn giao việc quản lý xưởng hương cho vợ thứ 2 còn mình đóng cửa chuyên tâm vào việc học làm thầy pháp và chữa bệnh.

Năm 2010, Vườn đầu tư xây dựng điện thờ rộng 60m2 nằm giữa vườn cây cảnh có mái tôn đỏ chót lấy tên là “Tam bảo điện”, ngày ngày nghi ngút khói hương. Từ đó, anh này tự nhận mình có khả năng chữa được nhiều căn bệnh nan y như: xương, khớp, bại liệt..., trong đó có bệnh thần kinh, bằng cách niệm thần chú và ngồi thiền. Vườn cũng rêu rao rằng đã chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân có tiền sử bị tâm thần.

Nhiều người dân mê tín đến điện thờ trong nhà "thầy" Vườn để thiền chữa bệnh. Ảnh: Hải Hưng.

Phương pháp điều trị của Vườn rất kỳ quái. Sau khi bệnh nhân được người nhà đưa tới điện, anh ta bắt họ niệm thần chú và ngồi thiền. Khi họ phát bệnh, Vườn liền chỉ đạo các đệ tử và người nhà tát vào mặt, đánh vào người bệnh nhân để "đuổi ma, trừ tà".

Vườn “phán” bệnh cho nhiều người là bị ma theo, nếu không chữa trị sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Không ít người tin theo đã bán cả thóc lúa, lợn, gà lấy tiền nộp cho “thầy” cúng giải hạn, bắt ma trừ tà.

"Thần y lang băm" này cũng dọa rằng ai có căn số phải đến điện thờ của anh ta để cúng bái sau đó mở phủ nếu không sẽ bị điên hoặc tai nạn chết. Lo sợ trước những tai họa đó, không ít người dân đã vay mượn tiền của người thân, bạn bè để nộp cho thầy cúng. Mỗi người phải nộp 100.000 đồng tiền mở phủ và 700.000 đồng mua một bộ quần áo và khăn để mặc mở phủ. Các con nhang còn phải mua ngựa, tiền vàng, hình nhân thế mạng, tiền ăn uống để theo hầu. Nhiều trẻ em hiếu kỳ cũng đã sao nhãng việc học tập, rủ nhau đi xem bắt ma.

Ông Nguyễn Xuân Nhuận, Bí thư chi bộ thôn Giang Khẩu cho biết: "Gần đây, ông Vườn thường xuyên tổ chức cúng bái và chữa trị cho bệnh nhân tâm thần thâu đêm suốt sáng, không những vậy, mỗi khi mở điện còn cắm cờ vượt ra khỏi phạm vi cho phép. Người dân đã nhiều lần góp ý nhưng Vườn vẫn không thay đổi".

Vô số bát hương, nhang đèn trong điện thờ mà "thầy" Vườn tự tạo trong nhà mình. Ảnh: Hải Hưng.

Xung quanh việc chữa bệnh đã tạo ra những bi kịch như: mất tiền bạc, bệnh tật ngày càng “nặng” hơn, hạnh phúc gia đình tan vỡ.

Cụ thể, anh Vinh trú tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng là chủ xưởng cơ khí to nhất nhì làng. Do bị bệnh liên quan đến đường hô hấp, thời gian gần đây thường xuyên đến điện của ông Vườn, để được ông điều trị bằng việc ngồi thiền. Tuy nhiên, do được thầy “cảm hóa” và cho rằng anh là người căn quả, việc thành tâm đến điện nhà thầy sẽ được giàu sang, bệnh tật chóng khỏi.

Chị Nguyễn Thị Loan - Trạm trưởng trạm y tế xã Đại Thắng - vợ anh Vinh lo lắng cho biết: "Vì tin vào mê tín, và cách chữa bệnh của Vườn, anh Vinh đã thường xuyên bỏ nhà đi khiến kinh tế gia đình sụt giảm, xưởng sản xuất của gia đình bị phá bỏ…".

Một trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Phương làm thợ may, trú tại xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng. Gần đây chị thường xuyên đến nhà "thầy" Vườn ngồi thiền để chữa bệnh, sau một thời gian về nhà phát bệnh hoang tưởng và được người nhà đưa đến bệnh viện Tâm thần chữa trị.

Trước những phản ánh của người dân, đầu tháng 8, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Tiên Lãng gồm phòng y tế, công an huyện và UBND xã Đại Thắng đã có buổi làm việc tại nhà Bùi Văn Vườn. Kết quả cho thấy, Bùi Văn Vườn chưa được đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực y tế và cũng không được cấp giấy phép hoạt động về y tế. Anh này đã bị lập biên bản đình chỉ hoạt động chữa bệnh trái pháp luật.

Theo tiến sỹ Đoàn Minh Tỵ, Trưởng khoa tâm lý Trường Đại Học Hải Phòng, do nhận thức của nhiều người dân tại một số vùng nông thôn còn hạn chế nên dễ bị lợi dụng. Đối với những bệnh lý thông thường thì phương pháp chữa bệnh bằng tâm lý đôi khi cũng mang lại hiệu quả. Nhưng điều trị các bệnh nan y bắt buộc phải có những người có chuyên môn, được đào tạo về y khoa và tại các cơ sở y tế được cơ quan chức năng cấp giấy phép. Mọi hành vi núp bóng tôn giáo, tín ngưỡng để chữa bệnh là hoàn toàn không có cơ sở khoa học và trái pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Trưởng phòng y tế huyện Tiên Lãng, cũng khẳng định, trên thực tế, việc chữa bệnh bằng phương pháp tâm linh không có cơ sở khoa học, không mang lại hiệu quả. Người dân không nên đặt niềm tin vào phương pháp này.

Hải Hưng