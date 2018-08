Shaun Slicker - một cựu cầu thủ bóng bầu dục, ông bố một con - là bệnh nhân trẻ nhất của nước Anh mắc bệnh Parkinson, khi mới 23 tuổi. Parkinson là bệnh ảnh hưởng đến việc não điều khiển các cử động cơ thể. Trường hợp của Shaun Slicker đã trở thành câu hỏi học búa cho các bác sĩ suốt 4 năm qua. Theo DailyMail, Slicker lần đầu tiên nhận ra cơn run ở chân trái vào 4 năm trước, và tự nhủ đó chỉ là một cơn khó chịu thần kinh. Anh bỏ qua những triệu chứng này, cho đến khi nó trở nên dai dẳng và cả một cánh tay bắt đầu run. Sau 3 năm trải qua các cuộc kiểm tra, bác sĩ hé lộ anh đã bị bệnh Parkinson khởi phát sớm. Mặc dù quan niệm phổ biến cho rằng bệnh Parkinson chỉ xuất hiện ở người già, thì trung bình, mỗi năm vẫn có khoảng 20 người trong số 10.000 ca bệnh được phát hiện là dưới 40 tuổi. Thậm chí, có trường hợp trẻ 7 tuổi đã bị mắc căn bệnh này. Có bằng chứng cho thấy với những bệnh nhân dưới 50 tuổi, tuổi thọ bị rút ngắn đi đáng kể. Họ cũng bị nhiều biến chứng trong quá trình điều trị hơn nhóm người già. Với Shaun, phải từ bỏ bóng bầu dục và công việc là những thay đổi khó khăn nhất. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi lớn nhất của anh là không thể bế cậu con trai - mới 5 tháng tuổi - một cách an toàn. Parkinson là căn bệnh phá hủy thần kinh nhanh chóng, ảnh hưởng đến các cử động như đi lại, nói năng hay viết. Bệnh xảy ra do việc mất một số tế bào thần kinh trên não. Những tế bào này có vai trò tạo ra một hóa chất, cho phép gửi thông điệp đến các phần của não để phối hợp cử động. Triệu chứng bệnh thường bắt đầu chậm, diễn biến từ từ và không theo trình tự đặc biệt nào. Hiện tại, cũng không có cách nào chữa được. Tiến sĩ Kieran Breen, từ Hiệp hội bệnh Parkinson, cho biết "một người trẻ có thể chỉ gặp những triệu chứng bệnh thoảng qua trong nhiều năm, trước khi cần uống thuốc thực sự. Giữ cho cơ thể ổn định, ăn uống tốt và có cái nhìn lạc quan có thể giúp họ có cuộc sống năng động và đầy đủ hơn". T. An