Sống ở Florida, Mỹ, lúc nhỏ, Tempestt Henderson hoàn toàn bình thường. Cô chỉ thích ăn xà phòng sau khi chia tay cậu bạn trai.

"Khi đó, tôi thấy rất thất vọng, cô độc. Một lần, tôi thử nếm xà phòng giặt và bắt đầu thấy nghiện", cô kể.

Sau khi chia tay người yêu, Tempestt Henderson bắt đầu thích ăn xà phòng và bột giặt. Ảnh: Contexto.com.ar.

Theo các bác sĩ, cô mắc một chứng bệnh hiếm gặp gọi là PICA - khiến cho người bệnh thèm ăn những thứ không có chất dinh dưỡng như kim loại, đá, phấn, tiền xu, pin, bàn chải đánh răng... Nguyên nhân gây bệnh thường do sự thiếu hụt một khoáng chất nào đó (điều này cũng có thể giải thích tại sao phụ nữ mang thai thường thèm ăn than khi cần sắt). Tuy nhiên, với trường hợp của Tempestt Henderson thì lý do lại có thể là do stress.

"Khi tắm, tôi thích thoa bánh xà bông xanh lên cơ thể rồi liếm bọt của nó. Với xà phòng giặt cũng vậy, tôi cho chúng vào miệng và ngậm lại, cảm giác rất tuyệt", cô thiếu nữ kể lại.

"Khi ăn xà phòng tôi cảm thấy mình sạch sẽ hơn là dùng nó để tắm hay giặt, và tôi thích cảm giác đó", cô nói thêm.

Theo Thetimesofindia, sau nửa năm "nghiện ngập", cô mới quyết định đến bệnh viện khám. Các bác sĩ đã sử dụng liệu pháp CBT - tác động đến hành vi nhận thức để giúp cô "cai nghiện".

"Tôi đang học nghĩ đến những điều tích cực khi cảm thấy thèm ăn xà phòng", Tempestt thổ lộ.

Cô được khuyến khích đi bộ, tránh những nơi có xà phòng như tiệm giặt là, phòng tắm... để từ bỏ sở thích kỳ quặc.

