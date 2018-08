Khi mùa mưa đến, con đường quê nhỏ hẹp rợp bóng mát vốn thanh bình với vẻ đẹp dịu dàng bỗng trở thành nỗi ám ảnh của cả người già lẫn trẻ nhỏ bởi quá trơn trợt. Thậm chí dù rất cẩn thận thanh niên trong xóm cũng đôi lần té lên té xuống. Vì thế, một con đường được trải bê tông, xanh sạch, an toàn dễ đi lại là mong mỏi chung của người dân nơi đây.

Con đường quê nhỏ hẹp, lầy lội, trơn trợt là nỗi ám ảnh của cả người già lẫn trẻ nhỏ mỗi khi mùa mưa đến.

Ông Bảy, hàng xóm của anh Trương Vĩnh Phúc, chia sẻ: “Mấy lần thấy thằng cháu nội mình mẩy lấm lem bùn đất, mếu máo vì té do trơn trợt, tôi rất mong có con đường xi-măng cho tụi nhỏ. Tụi nhỏ sáng ra đi học mà áo trắng lại vấy bẩn, lấm lem thì tội quá”.

Không chỉ ông Bảy mà nhiều bà con trong ấp cũng đều cười hạnh phúc, hồ hởi với hai chữ “Nào ngờ” khi nói về con đường mà bà con hay trìu mến gọi là “con đường tỷ phú”.

Vận may đến bất ngờ với Anh Trương Vĩnh Phúc, một tỷ đồng của chương trình OMO Tết giúp anh biến ước mơ của người dân thành hiện thực.

Khi biết tin mình trúng giải tỷ phú của chương trình Omo Tết 2013, điều đầu tiên anh nghĩ đến đó là xi-măng hóa con đường để biến niềm mong mỏi bấy lâu của bà con xóm làng thành hiện thực và chia sẻ sự may mắn của mình với mọi người.

Anh cho biết mình quá may mắn khi trúng giải tỷ phú và may mắn hơn nữa khi vợ và gia đình đã cùng đồng thuận với anh trong việc chia sẻ hạnh phúc của mình đến với nhiều người. Với anh, việc làm đường cho xóm làng cũng là cách để anh nhân đôi sự may mắn và niềm hạnh phúc vì mỗi ngày anh đều cảm nhận được niềm vui thật sự của mọi người khi đi trên con đường này.

Con đường bê tông, xanh sạch, khang trang, an toàn kéo dài hơn 300m đã mang đến một màu Xuân tươi vui cho bà con nơi đây.

Không chỉ là làm đường, vợ chồng anh còn trao tặng học bổng và quà Tết cho những em học sinh hiếu học trong xã và những gia đình neo đơn khó khăn. Việc làm của anh Trương Vĩnh Phúc đã thắp lên ngọn lửa ấm áp trong trái tim của mỗi con người ở vùng quê còn nhiều thiếu thốn.

Phương Thảo