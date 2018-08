1. Bạn quan tâm chiếc xe của mình trông như thế nào Xe hơi là phương tiện đưa bạn đi từ nơi này đến nơi khác, nhưng nhiều người không chịu nhìn nhận như vậy. Thay vào đó, họ xem nó là sự phản chiếu bản thân mình, và dành tiền để đổi xe sau mỗi vài năm để gây ấn tượng với người khác, thay vì tận dụng hết giá trị của chiếc xe đó và đầu tư khoản tiền tiết kiệm được. 2. Bạn cảm thấy mình có quyền tiêu xài Nếu bạn tin mình xứng đáng được sống theo cách nào đó, có những thứ gì đó và tiêu một khoản tiền nào đó trước khi kiếm đủ tiền để sống theo cách ấy, lẽ dĩ nhiên là bạn sẽ vay mượn. Khoản nợ chồng chất sẽ ngăn cản bạn tích lũy gia tài cho mình. 3. Bạn thiếu sự đa dạng Câu châm ngôn bất hủ "đừng cho hết trứng vào một giỏ" luôn luôn đúng. Việc đầu tư vào nhiều hình thức sẽ đảm bảo cho tài sản của bạn không bị biến mất đột ngột cùng lúc. 4. Bạn bắt đầu quá muộn màng Điều kỳ diệu của việc đầu tư là có hiệu quả theo thời gian. Nếu bạn lúc nào cũng tâm niệm mình còn thừa thời gian để tiết kiệm và sẽ đầu tư trong vòng một hai năm nữa, thì một ngày nào đó bạn sẽ thức dậy và thấy rằng mình sắp nghỉ hưu đến nơi, trong khi vẫn chưa có xu nào để dự trữ hưu trí. 5. Bạn không làm theo những gì mình thích Mặc dù công việc bạn đang làm không nhất thiết phải là giấc mơ yêu thích từ nhỏ, song bạn cần yêu thích nó. Nếu bạn chọn một công việc không thích, mà chỉ vì tiền, bạn sẽ dành tất cả ngân quỹ mình có chỉ để xả stress vào công việc mà bạn ghét. 6. Bạn không thích học Bạn có thể kết luận rằng một khi đã tốt nghiệp đại học, bạn chẳng cần học hành hay nghiên cứu thêm nữa. Thái độ đó có thể chấp nhận được khi bạn nhận việc đầu tiên, hoặc giữ cho mình khỏi thất nghiệp, nhưng sẽ không bao giờ giúp bạn giàu. Sự sẵn sàng học hỏi để cải tiến công việc và tài chính là điều cần thiết, nếu bạn thực sự muốn giàu có. 7. Bạn mua những thứ mình không dùng Hãy nhìn xung quanh nhà bạn, trong buồng, trong hầm, trong gara và xem có nhiều thứ mà bạn không dùng đến trong năm qua hay không. Nếu có, nhiều khả năng đó là những thứ bạn đã phí tiền mua, mà đáng lý có thể làm giàu cho sổ tiết kiệm của bạn. 8. Bạn không hiểu giá trị Bạn mua các món đồ vì nhiều lý do khác nhau, mà không phải là vì giá trị thật của món đồ đó. Điều này không chỉ dừng lại ở các món đồ đắt tiền nhất, mà kể cả những thứ rẻ tiền. Đáng lý bạn có thể để dành tiền đó đầu tư cho tương lai. 9. Mua nhà quá to Khi mua một căn nhà lớn hơn khả năng chi trả hoặc nhu cầu cần thiết, bạn sẽ kết thúc trong nợ nần, hoặc phải tốn nhiều tiền hơn, gồm cả thuế cao hơn, chi phí bảo dưỡng tốn hơn và rất nhiều thứ phát sinh.

10. Bạn thất bại trong việc nắm lấy các cơ hội Sẽ không ít lần bạn nghe về ai đó đã làm được điều gì to lớn, và tự nhủ "lẽ ra mình có thể nghĩ ra điều ấy". Có rất nhiều cơ hội nếu bạn sẵn sàng và quyết định mở to mắt. Thuận An