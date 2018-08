Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM cho biết, việc thu hồi sản phẩm vừa hoàn tất hôm nay, sau khi Chi cục này chủ động lấy ngẫu nhiên 13 mẫu sản phẩm của các mặt hàng nguy cơ cao để kiểm nghiệm chất DEHP - một chất độc có trong phụ gia thực phẩm.

Kết quả xét nghiệm sau đó phát hiện, ngoài mẫu thạch rau câu hương vị khoai môn hiệu Taro của một công ty ở Bình Dương, thì 3 mẫu sản phẩm kẹo xốp do của Công ty TNHH ở Tân Bình TP HCM bị dính chất DEHP.

Từ kết quả xét nghiệm, công ty đã chấp nhận phong toả 3 lô hàng gồm 2.141 thùng trong kho và thu hồi 100 thùng sản phẩm đã đưa ra thị trường theo yêu cầu của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Kết quả thu hồi, xử lý sẽ thông báo trong một vài ngày tới.

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm TP HCM phối hợp thanh tra Sở Y tế thanh tra đột xuất 4 công ty sản xuất kinh doanh thực phẩm giải khát trên địa bàn thành phố và phát hiện sirô táo đỏ, sirô nho, sirô vải. Đây là các sản phẩm do nhập khẩu từ Đài loan do nhà xuất khẩu là Công ty TNHH Ye Yen Gen sản xuất. Trước đó, mặt hàng này có trong danh sách các sản phẩm và công ty bị cơ quan Y tế Đài loan cảnh báo có dính chấp DEHP.

Sau khi phát hiện, Chi cục đã yêu cầu nhà phân phối tại quận Tân Bình tiến hành thu hồi hơn 1.000 chai sirô từ 46 cửa hàng đang bày bán.

Đại diện Sở Y tế TP HCM cho hay sẽ tiếp tục chỉ đạo việc kiểm soát mở rộng đối với các công ty kinh doanh các mặt hàng giải khát nằm trong danh sách cảnh báo từ mạng cảnh báo an toàn thực phẩm toàn cầu INFOSAN.

DEHP (Bis(2-ethylhexyl) phthalate) là một hợp chất hữu cơ lỏng khi đi vào cơ thể ở một lượng nhất định có thể gây giảm khả năng sinh dục nam, rối loạn dậy thì ở nữ giới và về lâu dài có thể hại đến sức khỏe.

Cuối tháng 5, tại Đài Loan, gần 500 danh mục sản phẩm do 155 nhà sản xuất đồ uống và đồ ăn tại nước này đã bị phát hiện có chứa DEHP. Thông tin được cơ quan y tế Đài Loan thông báo đến các nước có nhập khẩu sản phẩm liên quan trong đó có Việt Nam.

