Ảnh: Metro.co.uk.

Mỗi lần đi đường hay xem trên màn ảnh, thấy những cô gái mặc mát mẻ khoe “núi đôi” nảy nở, Thương (sinh viên đại học Ngân hàng) lại tủi thân với bầu ngực kiểu “trứng ốp la” của mình. Cũng vì lý do này, dù có khuôn mặt ưa nhìn và dáng người khá chuẩn, nhưng Thương luôn tự ti trước các bạn trai. Dù đã khắc phục điểm yếu của mình bằng những loại áo nâng ngực, nên hầu như không mấy ai nhận ra. Thế nhưng, cô lo lắng khi yêu và lấy chồng, “nửa kia” sẽ chán khi thấy cô không có được vòng một quyến rũ. Vì lý do này, cô đã từ chối nhiều lời tỏ tình của người khác phái.

Tuy nhiên, khi gặp Quân, một chàng trai hơn cô hai tuổi và khá chững chạc, Thương đã rung động thật sự và không thể chối từ sự chân thành của anh. Dù tình cảm hai người ngày càng lớn và Quân tỏ ra rất trân trọng, chiều chuộng mình nhưng cô vẫn lo lắng tình yêu không bền.

“Tôi thường cố tránh khi thấy anh ấy muốn vuốt ve xuống phần dưới cổ, dù chỉ ở bên ngoài áo. Đôi lần tôi nói xa gần là ngực mình rất nhỏ, thì anh ấy chỉ cười và nói ‘có sao đâu’. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy thiếu tự tin, nhất là mỗi khi thấy người yêu dán mắt vào mấy bức hình các cô người mẫu bốc lửa”, cô tâm sự.

Cũng có “núi đôi” thuộc dạng màn hình phẳng, Tuyết Ngân, kế toán một công ty tư nhân ở Thanh Xuân, Hà Nội, càng nản lòng hơn sau khi mối tình đầu nói lời chia tay để đến với một cô nàng khác - trông hấp dẫn hơn hẳn mình.

Ngân kể, khi yêu nhau, chàng trai kia thường nói với cô rằng chuyện ngực nhỏ hay to không quan trọng và chẳng ảnh hưởng gì tới tình cảm của hai người, nhưng thi thoảng anh ta lại khuyên cô nên thử dùng các loại kem massage hay thuốc nở ngực để tăng kích cỡ vòng một. Rồi gần đây, anh chàng tỏ ra lạnh nhạt dần rồi bất ngờ cắt đứt quan hệ mà không nói rõ lý do. Ngân càng đau khổ hơn khi thấy ngay sau đó anh ta cặp kè với một cô khác.

“Có lẽ sau khi ‘thám hiểm’ thấy núi đôi của em quá nhỏ, anh ta thấy chẳng có chút hấp dẫn hay cảm hứng gì. Em vừa cảm thấy như bị xúc phạm, lại vừa tủi thân”, cô gái 25 tuổi nói.

Gần đây, được vài người bạn mách, Ngân đang có ý định nhờ tới dao kéo để nâng size cho vòng một . “Em muốn được mặc những chiếc áo cổ trễ và khiến đàn ông phải thèm thuồng, dù là đồ giả”, Ngân nói.

Cũng liên quan đến kích cỡ gò bồng đảo nhưng nỗi buồn của chị Thanh (cán bộ dự án cho một tổ chức phi chính phủ ở Hà Nội) lại hơi khác. 30 tuổi, chị Thanh đã lập gia đình và có cô con gái hơn một tuổi. Hồi chưa lấy chồng, dù có bộ ngực không được đầy đặn lắm nhưng chị vẫn tự tin vì nó cân đối với hình dáng của mình và khá săn chắc. Thế nhưng, sau khi sinh con, nhất là từ lúc em bé thôi bú, cặp tuyết lê của chị đã xuống cấp tệ hại, không những nhỏ mà còn nhẽo đi.

Chị Thanh cho biết, mặc dù chồng vẫn tỏ ra rất yêu vợ, và trong “chuyện ấy” cũng luôn nồng nhiệt, nhưng chị vẫn thấy tự ti và ám ảnh về bầu ngực của mình. “Nhiều lúc, nghe ông xã trêu ‘sao mấy hãng TV không mời vợ đi quảng cáo cho loại màn hình tinh thể lỏng nhỉ’ mà mình thấy đau cả lòng. Vẫn biết chồng chỉ đùa thôi nhưng không thể không nghĩ được”, chị Thanh tâm sự.

Cũng vì sự mất tự tin này mà chị ngại gần gũi chồng. Mỗi lần “yêu” chị thường bắt ông xã phải tắt hết đèn, và tránh để chàng đụng chạm vào ngực. “Bản thân mình còn thấy chán, nữa là cánh đàn ông”, chị ngao ngán nói.

Tự ti về bản thân, lo lắng bị “nửa kia” chê khi gần gũi là tâm trạng của nhiều chị em lỡ sở hữu một cặp tuyết lê khiếm tốn. Tuy nhiên, theo bác sĩ sản phụ khoa và các chuyên gia tâm lý thì hình dáng, kích cỡ vòng một không phải là yếu tố quan trọng trong việc khơi gợi ham muốn tình dục hay tình cảm của phái mạnh.

Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Phụ trách khoa sản, tư vấn sức khỏe tình dục, Trung tâm Y khoa Thái Hà, thì con người vốn không ai hoàn hảo và ngực nhỏ chỉ là một nhược điểm nhỏ về hình thể của phụ nữ, cũng như việc da không mịn màng, hay dáng hơi thấp… Nhưng vì “núi đôi” luôn là biểu tượng cho vẻ đẹp nữ tính, lại là bộ phận rất nhạy cảm trong quan hệ lứa đôi, nên chị em thường dành sự quan tâm đặc biệt cho nó.

Bà cho biết, thực tế, đa số nam giới đều bị hấp dẫn bởi các bầu ngực tròn đầy, nở nang hơn, cũng như việc họ luôn thích ngắm nhìn những cô gái đẹp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ chỉ yêu và “muốn” các cô gái có đường cong gợi cảm.

“Tình yêu là sự hòa quyện của hai người về cả tâm hồn và thể xác, vì thế, nếu cả hai đã tìm được sự đồng cảm, chia sẻ sâu sắc với nhau về tình cảm thì cũng sẽ dễ dàng biết cách để cùng thăng hoa trong tình dục. Không người đàn ông nào khi đã yêu thực sự lại từ bỏ người phụ nữ của mình chỉ vì ngực cô ấy lép”, bà Dung nói.

Thực ra, không riêng phụ nữ hay lo lắng về sức hấp dẫn của mình, mà cánh mày râu cũng thường có nhiều e ngại về những nhược điểm như “cậu nhỏ” ngắn, bé, không được thẳng… và sợ bị “đối tác’ chê bai, trong khi, giới nghiên cứu đã chứng minh, tất cả những điều này hầu như không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc “yêu”.

Vì vậy, chuyên gia sức khỏe sinh sản cho rằng, điều quan trọng là các cô gái biết phát huy cái ưu của mình để bù đắp cho cái khuyết. “Một cô gái dù ngực không đẹp nhưng thông minh, tự tin, hiểu biết, biết làm mới mình thì sẽ luôn tạo được sức hút với phái mạnh. Và khi đó, họ sẽ chẳng có lý do gì để ý đến nhược điểm của bạn nữa”, bác sĩ chia sẻ.

Bà cho hay, kích thước, hình dáng bầu ngực đều do yếu tố bẩm sinh, di truyền quyết định, nên hầu như không thể thay đổi được. Tuy nhiên, các bạn gái có thể giữ cho vòng hai săn chắc bằng các bài tập vận động hay massage phù hợp… Hơn thế nữa, chị em cũng không nên lo lắng về việc ngực nhỏ sẽ không đủ sữa cho con sau này vì kích thước vú là do tầng mỡ quyết định, còn việc tạo sữa thì do tuyến sữa bên trong đảm nhiệm và sữa ít hay nhiều phụ thuộc chủ yếu vào chế độ dinh dưỡng và cách cho con bú.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, các cô gái trẻ chưa kết hôn, tốt nhất không nên tìm cách cải thiện kích cỡ bầu ngực bằng phẫu thuật thẩm mỹ hay nhờ đến các loại kem, thuốc nâng ngực tràn lan trên thị trường, vì điều này có thể mang đến những nguy cơ rủi ro cho sức khỏe và ảnh hưởng đến khả năng tiết sữa sau này.