Thiếu nữ mặc cảm vì ngực lép. Ảnh minh họa: Ngoisao.

Năm nay em sắp thi đại học rồi. Trong khi những bạn gái cùng tuổi em đứa nào cũng phổng phao với bộ ngực đầy đặn thì em "xẹp lép như con tép". Xin cho hỏi, em có bị bệnh gì không hay là do em chưa phát triển hết. Có cách nào làm cho ngực lớn hơn không? - (Thuthuy9x...).

Trả lời:

Thông tin em cung cấp quá ít nên tôi không thể giải đáp chính xác vấn đề em đang gặp phải. Tôi cần biết cơ thể em đã xuất hiện những dấu hiệu dậy thì chưa, chẳng hạn như: Chu kỳ kinh nguyệt, mọc lông mu, lông nách...Bởi nếu có những dấu hiệu đó thì chứng tỏ em đã dậy thì rồi. Còn không có tức là em thuộc diện dậy thì trễ hoặc gặp vấn đề về phát triển giới tính. Lời khuyên cho em là nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám và tư vấn phương pháp can thiệp thích hợp.

Trong trường hợp em đã dậy thì rồi mà ngực lép thì có thể do nhiều nguyên nhân như: di truyền (mẹ và bà ngoại ngực nhỏ), hoặc do em quá gầy nên ngực sẽ không lớn... Do đó em có thể khắc phục bằng cách ăn những loại thực phẩm nhiều dinh dưỡng giúp tăng cân, thực phẩm bổ sung estrogen (như sữa đậu nành), tập những bài thể dục làm nở ngực, mát xa ngực hằng ngày...