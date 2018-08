Theo các quan chức tỉnh Fukushima, 42 con gia súc được nuôi ở một nông trại cách nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố 96 km, đã được vận chuyển và bán ở Tokyo cũng như ở các tỉnh khác của Nhật Bản trong những tháng gần đây, dù chúng đã ăn phải lượng thức ăn nhiễm xạ cao. Các quan chức Tokyo cho biết họ đã phát hiện mật độ phóng xạ xezi lên đến 650 becquerel trên mỗi kg thịt bò, trong khi giới hạn cho phép là 500 becquerel, trong thịt của một trong số 13 con bê được bán tới thành phố này. Số thịt nói trên đã được tiêu thụ. 29 con còn lại (trong số 42 con của trang trại trên) hiện vẫn chưa rõ được bán đi đâu và có nhiễm xạ hay không. Trước đó vài ngày, các quan chức nước này cũng thông báo 17 con gia súc bị nhiễm xạ được phát hiện ở Minamisoma (nằm ngoài vùng phong tỏa 20 km quanh nhà máy hạt nhân gặp sự cố) đã được bán và tiêu thụ một phần, trong đó có cả ở Tokyo. Hàm lượng xezi đo được trong một mẫu tìm thấy ở Tokyo là 3.200 becquerel trên mỗi kg, cao gấp 6 lần cho phép. Theo expertscolumn, chính phủ Nhật Bản đã trấn an dư luận về các nguy cơ sức khỏe, đồng thời chỉ ra rằng người dân phải ăn thịt nhiễm xạ hàng ngày trong vòng một năm mới có thể bị ảnh hưởng. 4 tháng sau tai nạn hạt nhân, Nhật Bản vẫn chưa thành lập được trung tâm kiểm soát phóng xạ trong thực phẩm, mà chỉ dựa vào các xét nghiệm do các tỉnh và thành phố thực hiện. T. An