Dấu hiệu bạn đã lấy được chồng tốt

Ảnh: romanceways

Theo Aaron và April Jacob, cặp vợ chồng đồng thời là người sáng lập Nurturing Marriage, website hướng dẫn cách gìn giữ hôn nhân, không gì khiến người vợ đau khổ hơn các hành vi xấu xí của các ông chồng:

1. Chỉ trích

Các ông chồng hãy nhìn lại bản thân mình và đừng mắc kẹt trong mớ bòng bong chỉ trích vợ. Hãy tìm xem những điều tốt ở vợ, hãy khen ngợi cô ấy về tất cả những việc cô ấy làm đúng. Sau đó, bạn sẽ nói với cô ấy về những gì bạn không thích ở cô ấy, giúp cô ấy thay đổi và dành cho ấy những đánh giá chân thành. Chắc chắn cô ấy sẽ cảm động.

2. Quản lý, gia trưởng

Chắc chắn không phải lúc nào bạn cũng đúng. Còn vợ bạn đã là một người trưởng thành, cô ấy hẳn sẽ biết chọn quyết định nào tốt cho mình. Vì vậy, bạn hãy dừng lại cảm giác cần phải kiểm soát nơi cô ấy đến, việc cô ấy làm, số tiền cô ấy tiêu... Thay vì căng thẳng làm sao để quản lý vợ, hãy coi nhau là đôi bạn đồng hành, khuyến khích và hỗ trợ nhau. Hãy để vợ bạn được là chính cô ấy, còn bạn thì tặng thêm cho cô ấy đôi cánh để cô ấy bay.

3. Đối xử như một vật sở hữu

Các ông chồng kính mến, vợ bạn không phải là một món đồ trong túi của bạn. Cô ấy là vợ, là người bạn đời, là nữ hoàng của bạn. Cô ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng của bạn, đặc biệt lúc hai người ở trên giường. Hãy tôn trọng suy nghĩ và cơ thể cô ấy. Hãy kết nối tình cảm và tin tưởng nhau trước khi nghĩ đến sự thân mật thể xác với cô ấy. Tình dục sẽ trở thành thứ đẹp nhất, mãn nguyện nhất trong hôn nhân nếu hai vợ chồng cùng biết tôn trọng nhau.

4. Không dành thời gian cho vợ

Bạn có vợ vì thế bạn là một người đàn ông may mắn. Đừng bỏ quên cô ấy. Đừng quá bận mải đến mức không gọi điện, nhắn tin cho vợ khi về muộn hay không nhận ra khi cô ấy đi vào phòng. Lần tới, nếu nhìn thấy cô ấy, hãy ôm cô ấy và nói rằng bạn yêu cô ấy. Hãy để cô ấy biết rằng bạn luôn nghĩ về cô ấy, trên cả công việc, bạn bè và các thú vui tiêu khiển. Hãy ngồi bên cô ấy, kể cho cô ấy nghe về một ngày đã qua của bạn, về những suy nghĩ, lo lắng, những trải nghiệm thú vị của bạn. Chắc chắn phản ứng của cô ấy mà bạn nhận lại được sẽ khiến bạn vô cùng hạnh phúc.

5. Dùng những từ ngữ thô lỗ

Rõ ràng bạn không còn là một chàng trai mới lớn nữa. Hơn nữa những câu chửi thề cũng đâu có gì hay ho. Hãy uốn lưỡi trước khi nói, cắt giảm thói quen chửi thề, loại bỏ những ngôn từ thô tục và bẩn thỉu ra khỏi từ vựng của riêng bạn. Bạn có thể ngạc nhiên khi sử dụng những từ khác để diễn tả cảm xúc của mình. Vợ bạn xứng đáng được nghe những ngôn từ đẹp đẽ phát ra từ miệng một quý ông thanh lịch. Có thể mua cho mình một cuốn từ điển hoặc chỉ cần sử dụng những từ mới. Vợ bạn sẽ rất hạnh phúc và những người khác sẽ nghĩ rằng bạn thật thông minh.

6. Xem phim ảnh khiêu dâm

Đây là một cách nhanh chóng phá hỏng hôn nhân, cuộc sống và tương lai của bạn. Hãy dừng xem sách báo khiêu dâm và để đôi mắt của bạn khám phá cuộc sống xung quanh những nơi bạn đi qua. Nếu đang nghiện phim ảnh khiêu dâm, bạn nên tìm những sự giúp đỡ chuyên nghiệp, đi gặp các chuyên gia bác sĩ. Bạn cần phải thay đổi cho chính bản thân mình và cho những người bạn yêu quý.

7. Kỳ vọng quá cao ở cô ấy

Hãy đừng so sánh với vợ nhà người ta. Những thứ vợ bạn thực sự muốn nghe không phải là những so sánh cơ thể vợ bạn, kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng nuôi dạy con cái với những chuyên gia. Những so sánh của bạn theo thời gian sẽ đè bẹp lòng tự trọng của cô ấy. Hãy là một người vị tha, kiên nhẫn và linh hoạt. Bạn càng nhấn mạnh các phẩm chất tích cực của cô ấy, cô ấy càng dễ dàng sống theo những lời khen tích cực và trở thành người phụ nữ như bạn bạn mô tả.

8. Bỏ mặc vợ với việc nhà

Có thể bạn là người đóng góp một nửa thu nhập hoặc thậm chí tất cả thu nhập nhưng không có nghĩa bạn nằm dài trên ghế chơi game trong khi vợ bạn nai lưng dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, con cái từ sáng tới tối, ngày đi làm cũng như ngày nghỉ... Bạn có thể thu dọn nhà vệ sinh (mà bạn vẫn sử dụng mỗi ngày), phơi quần áo... Vợ chồng bạn là một đội và cả hai cần phải cùng nhau làm việc thì mới có thể biến ngôi nhà thành tổ ấm.

9. Thường xuyên mất bình tĩnh, nóng giận

Bạn là một người đàn ông trưởng thành. La hét với vợ là không thích hợp, không có hiệu quả và vô ích. Bạn càng không được phép đánh đập cô ấy. Nổi cơn thịnh nộ, ném đồ đạc và đe dọa đều là những biểu hiện của bạo hành. Bạn cần học cách quản lý cảm xúc của mình, hoặc cách phản ứng bình tĩnh với người phụ nữ bạn yêu thương. Khi đó, vợ bạn sẽ cảm thấy ở bên bạn thật an toàn và tràn ngập tình yêu.

10. Nói dối và ngoại tình

Nếu bạn nghĩ vợ không bao giờ biết bạn trốn việc đi chơi với bồ nhí thì bạn đang sai lầm và là gã đàn ông tồi tệ. Kể cả vợ bạn không phát hiện ra thì việc ngoại tình cũng là điều rất sai trái. Đừng vứt bỏ tất cả những điều có ý nghĩa chỉ vì những khoảnh khắc vui vẻ thoáng qua. Hãy trung thực, chân thành, hãy thực hiện những lời bạn đã hứa với cô dâu của mình trong lễ cưới. Cô ấy xứng đáng với điều đó.

"Nếu bạn thấy mình có bất kỳ thói quen xấu xí nào trên, tốt nhất bạn hãy sửa chữa ngay, để cuộc hôn nhân của bạn luôn hạnh phúc như vợ chồng bạn mong muốn".

Kim Anh (Theo FamilyShare)