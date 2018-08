Những tai nạn khó tin khi chị em 'tự sướng' / Phụ nữ thủ dâm liệu có ảnh hưởng tới khả năng sinh sản

Cô cử nhân ĐH Ngoại thương 24 tuổi cho rằng mình là kẻ hai mặt vì bên ngoài, trước mặt mọi người thì đoan trang, dịu dàng, nhưng khi một mình thì lại có những hành vi tệ hại là xem sex và thủ dâm.

Lan cho biết, cô tự kích thích lần đầu khi 19 tuổi, sau một lần tình cờ xem phim sex. Kể từ đó, bất cứ khi nào có cơ hội ở một mình, cô đều làm việc này. Thậm chí, có lần vì quá mạnh tay khiến vùng kín chảy máu. Cô tin rằng, màng trinh đã bị rách. Điều này khiến cô gái có vẻ ngoài xinh xắn càng đau khổ và mất tự tin.

Hơn một năm trước, có người yêu, Lan không dám để lộ cho nửa kia biết những tâm sự thầm kín của mình. Cô luôn cố gắng giữ khoảng cách và kìm nén những khao khát khi bên anh. Rồi hai người chia tay vì tình cảm nhạt dần, và Lan tiếp tục thói quen thủ dâm, xem phim nóng. Cô lại bước vào vòng luẩn quẩn lo lắng, dằn vặt, sống khép kín.

"Liệu một đứa con gái như em có đáng bị khinh bỉ không. Người nào biết sự thật có dám yêu em? Em thấy mình thật tội lỗi nhưng chẳng thể nào kiểm soát bản thân. Em không biết mình phải làm gì nữa", Lan tâm sự.

Cũng rơi vào tâm trạng đau khổ, hoang mang như Lan, Anh Thư, 25 tuổi, nhân viên văn phòng một công ty bất động sản tại Hà Nội còn lo vô sinh vì thủ dâm.

Thư cho biết, cô bắt đầu biết tự kích thích từ khi còn học cấp 2. Ngày đó, sau vài lần tỉnh giấc giữa đêm vì những âm thanh tế nhị phát ra từ giường bên cạnh của bố mẹ, Thư đã vô cùng tò mò về "chuyện người lớn" và tìm cách để tạo những cảm giác lạ lẫm với cơ thể mình.

Từ đó tới nay, có những khoảng thời gian vì bận học hay tham gia các hoạt động với bạn bè, Thư cũng quên đi chuyện thủ dâm, nhưng mỗi khi buồn, cô đơn, cô lại thực hiện hành vi này. Thư luôn có cảm giác dằn vặt, xấu hổ, và còn sợ việc thủ dâm nhiều có thể khiến cô gặp trục trặc khi lấy chồng hay khó khăn trong việc có con.

Bác sĩ Phan Bích Thủy, chuyên gia về Đào tạo và Dịch vụ Sức khỏe Sinh sản của Tổ chức Concept Foundation cho biết, thủ dâm là dùng tay hoặc dụng cụ hỗ trợ tình dục (sex toys) kích thích vào bộ phận sinh dục hoặc những vùng đặc thù của cơ thể để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Thủ dâm thường do một cá nhân tự kích thích trên cơ thể mình nhưng cũng có thể do bạn tình (khác giới hoặc đồng giới) tiến hành.

Theo bà, nhiều cô gái thực hành thủ dâm có cảm xúc tiêu cực về bản thân do những nguyên nhân rất sâu xa. Vào thế kỷ thứ 19, tình dục bị coi là tệ nạn ngay tại châu Âu và Mỹ. Thời ấy, tại nước Anh và nước Mỹ đã có những chiến dịch được tiến hành nhằm khuyến khích tiết hạnh, loại trừ nạn mãi dâm, ngăn cản thủ dâm, đặc biệt trong giới trẻ. Có những bậc cha mẹ đã trói con vào ban đêm để ngăn cản chúng thủ dâm, có bác sĩ đã cắt bỏ âm vật của các bé gái nhằm không cho chúng tự sờ vào bộ phận mang lại nhiều cảm xúc tình dục đó.

Ở Việt Nam, một đất nước chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đạo Phật và đạo Khổng, tình dục được gắn liền với hôn nhân và bất kỳ một hành vi tình dục nào ngoài hôn nhân kể cả thủ dâm đều bị coi là vô đạo đức. Quan niệm lệch lạc về giới làm cho thủ dâm ở giới nữ càng bị kỳ thị nặng nề hơn. Nếu như nam giới được tương đối tự do trong quan hệ tình dục, bao gồm cả quan hệ ngoài hôn nhân và thủ dâm thì những hành vi tương tự bị coi là hoàn toàn cấm kỵ với nữ giới.

"Ngày nay, nam nữ tương đối bình quyền và quan niệm về tình dục đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng niềm tin trước đây vẫn còn tồn tại. Chính vì vậy, nhiều bạn gái thực hành thủ dâm mà từ trong sâu thẳm vẫn cho đó là một điều sai trái. Sự trái ngược giữa niềm tin và thực hành này đã khiến cho các bạn gái có cảm giác lo lắng, hoang mang, xấu hổ hoặc mất tự tin", bác sĩ Bích Thủy bày tỏ.

Trong khi thực tế, thủ dâm là một hành vi sức khỏe phổ biến, an toàn và tự nhiên. Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, có tới 98% người từng có hành vi này. Theo bác sĩ Bích Thủy, khi cơ thể dần trưởng thành cũng là lúc lượng nội tiết tố sinh dục tăng lên làm cho con người có nhu cầu tình dục và nhu cầu này đòi hỏi được thỏa mãn. Tuy vậy, hầu hết mọi người chưa có hoạt động giao hợp ngay khi có nhu cầu tình dục nên thủ dâm được thực hành một cách rất tự nhiên để thỏa mãn nhu cầu này. Chính bởi vậy thủ dâm thường phổ biến hơn ở lứa tuổi vị thành niên và người chưa có gia đình hoặc người đã có gia đình nhưng không được thỏa mãn nhu cầu chăn gối.

Thủ dâm mang lại khoái cảm, có nhiều người thậm chí đạt tới điểm “cực khoái”, chính vì vậy nó giúp cho con người ta nói chung và bạn gái nói riêng giải tỏa được những ham muốn, giảm căng thẳng và tạo cảm xúc hưng phấn. Vì thủ dâm không phải là giao hợp đường âm đạo, đường hậu môn hay đường miệng nên hành vi này đơn thuần không có nguy cơ có thai và lây nhiễm bệnh hoa liễu hay gây vô sinh. Nó có thể phù hợp cho những đôi chưa muốn giao hợp theo ba con đường có nguy cơ cao như đã nêu trên.

Hơn nữa, mỗi cơ thể có những điểm nhạy cảm rất riêng, không ai giống ai. Và thủ dâm giúp cho mỗi cá thể hoặc bạn tình của người đó khám phá những điểm nhạy cảm trên cơ thể mình hoặc bạn tình và cách kích thích để đạt tới cực khoái. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp cho các đôi có cuộc sống tình dục viên mãn.

"Thủ dâm nếu được thực hành ở trong mức độ kiểm soát được là một hành vi tình dục an toàn và không có hại đến sức khỏe. Tuy vậy, bạn nên rửa tay sạch sẽ và không nên quá thô bạo để tránh đưa những vi khuẩn có hại vào đường sinh dục hoặc làm tổn thương các cơ quan", bác sĩ chia sẻ.

Tuy nhiên, khi cảm thấy bản thân không còn kiểm soát được hành vi này, ví dụ lúc nào cũng muốn thủ dâm hay làm ở những nơi, vào những lúc không phù hợp, là lúc thủ dâm không còn có lợi cho sức khỏe. Lúc này nó có thể làm cho chủ thể không tập trung vào công việc hoặc học tập, gây mệt mỏi. Tuy vậy, chưa có chứng cứ khoa học nào về việc thủ dâm ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe sinh sản, và đời sống tình dục của các bạn gái khi bước vào cuộc sống gia đình.

Theo chuyên gia, mỗi người có thể có những đam mê khác ngoài tình dục, ví dụ chơi thể thao, xem phim, nghe nhạc, đọc sách báo, giao lưu với bạn bè... Khi một bạn gái cho rằng mình thủ dâm quá nhiều hay khó kiểm soát được hành vi thủ dâm thì nên hướng sự quan tâm của mình đến một niềm đam mê khác để giảm bớt nhu cầu của bản thân.

"Vì thủ dâm là một thực hành tình dục lành mạnh và hoàn toàn bình thường khi nó được kiểm soát, bạn gái không nên có cảm giác tự ti hay đổ lỗi cho bản thân khi thực hành hành vi này", bác sĩ nói.

Vương Linh

* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi.