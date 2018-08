Cả 3 lô hàng là của Công ty cổ phần dược - công nghệ sinh học Biofocus (Hà Nội), đó là cốm sữa non Smart Colostrum (sản xuất ngày 5/5/2011, hạn dùng 4.5.2013), cốm sữa non Smart Colostrum (sản xuất ngày 16/8/2011, hạn dùng 16/8/2013) và cốm sữa non Smart Plus 1 (sản xuất ngày 7/7/2011, hạn dùng 7/7/2013). Các sản phẩm này đều không đạt hàm lượng can xi, vitamin B1, B2 như công bố.

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm yêu cầu Công ty Biofocus dừng ngay việc kinh doanh, đồng thời thu hồi 3 sản phẩm có số lô nói trên; báo cáo chi tiết toàn bộ số sản phẩm đã nhập, đã bán, còn tồn với Cục. Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành cũng được yêu cầu giám sát việc dừng kinh doanh 3 lô sản phẩm trên, nhất là tại các nhà thuốc.

Vương Linh