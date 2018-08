Những điều các mẹ cần lưu ý khi nuôi dạy con trai / Nhật ký viết cho con trai

Bây giờ con mới 4 tuổi nhưng mẹ vẫn muốn viết cho con như viết cho một chàng trai 15 tuổi. Ảnh: Minh Thuận

Con trai!

Mẹ mong đầu óc con luôn sẵn sàng đón nhận điều mới, trái tim con luôn rộng mở, biết rung động trước cái đẹp của cuộc sống. Cái đẹp thật là vô cùng, từ những điều nhỏ nhất cũng có thể đem lại cho con niềm hạnh phúc, khát khao và tin yêu cuộc sống. Con sẽ thấy những ngày được sống là những chuỗi ngày tuyệt vời. Như Steve Jobs nói trong bài phát biểu của ông ở trường đại học Stanford: “"If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right."

Mẹ mong con sẽ sớm nhận thức được những điều mà mẹ đã và đang nhận thức được lúc mẹ bước sang tuổi 30: Hãy làm những điều mình thích, hãy đi và trải nghiệm, hãy luôn nỗ lực hết mình. Nói vậy không có nghĩa là con sẽ sống quá bản năng, nhưng con hãy nghĩ đến mơ ước của con, những điều con mong muốn thực hiện và hãy làm theo điều đó. Đừng vì một lý do nào khác mà bỏ lỡ. Thất bại thì làm lại, thay đổi chiến lược và hành động cho đến khi đạt được.

Trước khi con 30 tuổi, con hãy tìm mọi cơ hội để xách ba lô lên đường, hãy tìm cho con một người bạn đồng hành có thể cùng con rung cảm trước cái đẹp. Mẹ tin, người biết rung cảm mãnh liệt trước cái đẹp là người biết trân trọng và nâng niu, vun đắp xây dựng cái đẹp.

Không ai dẫn đường cho mẹ lúc mẹ 20 tuổi, mẹ tự đi, tự trải nghiệm và tự xây dựng mơ ước cho mình. Mẹ đã và đang dần thực hiện được điều đó. Có những điều mẹ chưa làm được, hoặc mẹ nhận ra quá muộn (so với tuổi), nhưng muộn còn hơn không, phải không con? Vì mẹ biết điều đó, nên mẹ sẽ chia sẻ với con.

Mẹ tập cho con thói quen đọc sách hàng ngày, dù khi con còn rất nhỏ chỉ là mẹ đọc cho con nghe, bởi sách là một người bạn tuyệt vời. Sách đã dạy cho mẹ nhiều điều mà cuộc đời ở bên ngoài không dạy cho mẹ. Trên hết, sách làm cho tâm hồn con rộng mở, trái tim con biết rung động và dễ bao dung. Sách làm cho con tĩnh tâm từ bên trong và cũng cho con những động lực mạnh mẽ. Như mẹ từng luôn quan niệm về “luật hấp dẫn”: Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp, vì khi tâm mình luôn hướng về điều đó, những điều tốt đẹp sẽ tự đến với mình. Mỗi ngày, ít hay nhiều, con hãy dành ra 15-30 phút để cầm sách. Mẹ chưa tưởng tượng ra, khoảng 15 năm nữa, khi con đến tuổi trưởng thành, thì thế giới và công nghệ sẽ thay đổi như thế nào, giới trẻ sẽ có những đam mê nào khác. Dù thế nào đi nữa, con đừng bỏ quên thói quen đọc sách mẹ đã tập cho con.

Không phải những điều mẹ chưa thực hiện được nên mẹ đặt áp lực lên con, mẹ chỉ đang sẻ chia. Nếu muốn vĩ đại, hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất. Trước khi làm được gì cho xã hội, con hãy là một người thật tốt, sống lành mạnh, biết cách tạo ra giá trị cho bản thân mình, biết cách hưởng thụ cuộc sống. Nếu mỗi người đều như vậy thì thật là tuyệt vời, con nhỉ.

Để làm được điều vĩ đại, con phải bước ra ngoài. Mẹ sẽ luôn khuyến khích con biết cách tự lập và tự giải quyết mọi vấn đề của mình. Con chỉ cần nhớ rằng, luôn có mẹ và gia đình ở bên con. Mẹ không đồng tình với một thế hệ bà mẹ được gọi là “máy bay bà già” (từ được dùng trong cuốn “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương”) lúc nào cũng bay vù vù trên đầu để kiểm soát con cũng như sẵn sàng đáp ứng vô điều kiện mọi đòi hỏi và nhu cầu của con. Từ rất nhỏ, con đã phải tập với việc tự chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình. Càng lớn, con càng phải ý thức rõ ràng điều đó, con nhé.

Con trai!

Hãy bước ra ngoài thế giới rộng lớn, hãy tự tạo cơ hội cho mình, hãy sống như hôm nay là ngày duy nhất con còn được sống. Mẹ yêu con và mẹ luôn ở bên con.

Minh Thuận

* Mời chia sẻ cảm xúc làm cha mẹ, hình ảnh vui, lời nói ngộ nghĩnh của bé về doisong@vnexpress.net. Mục này không có nhuận bút.