Ảnh: BBC.

Nguy cơ trẻ sinh ra bị bệnh này tăng dần theo tuổi tác của người mẹ, đặc biệt là những người hơn 35 tuổi. Tuy nhiên, giờ đây các nhà nghiên cứu Anh còn chỉ ra rằng thuốc dùng để kích thích buồng trứng có ảnh hưởng không tốt đến vật liệu di truyền của trứng sau khi xem xét 34 cặp vợ chồng.

Kết quả này được trình bày tại hội nghị thường niên của châu Âu về sinh sản và phôi. Tất cả những phụ nữ tham gia nghiên cứu đều hơn 31 tuổi và đã được cho dùng thuốc kích thích trứng để chuẩn bị thụ tinh nhân tạo.

BBC đưa tin, các nhà nghiên cứu nhận thấy những quả trứng được thụ tinh có một số sai sót về mặt di truyền. Những lỗi này có thể khiến việc thụ thai thất bại hoặc trẻ sinh ra mắc một bệnh di truyền.

Trong đó, một số lỗi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là một bản sao khác của nhiễm sắc thể 21- gây hội chứng Down. Nhưng không giống như hội chứng Down "cổ điển" ở con của những phụ nữ lớn tuổi thụ thai tự nhiên, lỗi di truyền dẫn đến hội chứng Down ở trứng thụ tinh khác và phức tạp hơn nhiều.

"Ngày càng có nhiều chị em cần đến phương pháp thụ tinh nhân tạo để sinh con vì lấy chồng muộn. Trước đây, chúng ta cho rằng những bất thường về nhiễm sắc thể có liên quan đến tuổi của trứng. Nhưng nghiên cứu này cho thấy điều này chưa hoàn toàn đầy đủ. Đồng thời nó cũng dấy lên lo lắng rằng một vài bất thường có thể liên quan đến quá trình thụ tinh", ông Stuart Lavery, chuyên gia vô sinh của Anh cho biết.

Vấn đề bây giờ là cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa để khẳng định những nghi ngờ này. Các nhà nghiên cứu cũng chưa đánh giá được mức độ rủi ro, chỉ biết rằng nó có thể ảnh hưởng đến những bệnh di truyền khác, không chỉ là hội chứng Down.

Phương Trang