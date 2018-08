Theo tờ “Tân Văn Họa Báo,” một đại gia họ Lưu ở tỉnh Quảng Đông, sở hữu hai nhà máy in ở thành phố Phật Sơn (Quảng Đông) đã thuê hẳn một chuyên gia kungfu lừng danh là Hồ Khung làm vệ sĩ với nhiệm vụ đưa đón cô con gái độc nhất mới 6 tuổi.



Hồ Khung theo học võ thuật ở chùa Thiếu Lâm từ khi mới 8 tuổi. Giờ đã 38 tuổi, anh nổi tiếng với biệt danh “Thiết đầu công” và tài nghệ đáng nể như dùng đầu đập vỡ cả tảng đá to.



Công việc của sư phụ này rất đơn giản. Hàng ngày, anh đưa “tiểu thư” đi học vào buổi sáng. Sau đó, chờ ít nhất ba phút trước cửa trường để bảo đảm cô bé đã vào lớp an toàn. Hồ Khung cũng sẽ giám sát, kiểm tra những dấu hiệu khả nghi xung quanh trường. Đến chiều, anh đón cô bé đưa về nhà.



Công việc chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ mỗi ngày nhưng đem lại mức lương tháng 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.464 USD) cho chuyên gia kungfu trên, chưa kể 1.000 tệ phí đi lại.



Theo đại gia Lưu, mặc dù tốn kém nhưng ông yên tâm hơn khi công việc quá bận rộn, không thể đưa đón con đi học mỗi ngày. (Theo Vietnam+)