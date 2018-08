Một nghiên cứu do Đại học British Columbia và Trường kinh doanh Harvard công bố hồi tháng 7/2017 cho thấy, dùng tiền mua thời gian có thể khiến người ta hạnh phúc hơn là mua các đồ vật chất. "Khi bạn phải làm nhiều việc một lúc, cảm thấy bị áp lực về thời gian thì bạn sẽ bớt vui vẻ. Như vậy, nếu dùng tiền để có được sự rảnh rỗi, bạn sẽ hạnh phúc hơn", Giáo sư tâm lý, trưởng nhóm nghiên cứu Elizabeth Dunn cho biết trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.