Đã ngoại lục tuần, ông Hòa ngụ quận Thủ Đức, vẫn sống khỏe với nghề trồng cây kiểng và chăm sóc mai cho khách. Đến hẹn lại lên, cứ sau 23 tháng Chạp, đưa ông táo về trời xong, vườn nhà ông thưa dần, đến hôm 27 Tết thì sạch bóng cây. Đắt khách nhất là những gốc mai lão có tuổi đời hàng chục năm.

Nghệ nhân trồng mai này cho biết, tùy vào số lượng nụ, thời gian nở hoa, dáng bon sai và gốc (độ tuổi của cây) mai nhà vườn sẽ định giá thấp hay rẻ. Khách có thể chọn mua hoặc đặt thuê tùy ý. Tuy nhiên, đã là mai lão, nhiều nụ, đầy hoa thì giá thuê thấp nhất cũng tầm chục triệu đồng trở lên. Những chậu mai loại trung, từ vài năm tuổi đến chục tuổi có giá mềm hơn, khoảng dăm ba triệu đồng. Trung bình giá thuê một gốc mai bằng 10-15% giá trị của cây mai. "Khách thuê thường là những người mê mai kiểng hoặc doanh nghiệp muốn cầu tài lộc may mắn cả năm nên thuê đến hết tháng giêng mới trả", ông Hòa cho hay.

Vườn mai Tám Đông, quận Bình Tân, năm nay ra mắt gốc mai 300 triệu đồng (nếu mua) và ra giá 30 triệu đồng nếu khách muốn thuê. Chủ vườn cho biết, năm nay, thời tiết không thuận lợi, nắng nóng kéo dài khiến hoa nở sớm, nên để "dưỡng" cây vẫn còn nụ tới thời điểm này không phải chuyện dễ. Giá cho thuê năm nay trung bình 20-30 triệu đồng một chậu và hiện đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký trước, tới 28 âm lịch sẽ vận chuyển sang. Khoảng mùng 8, mùng 9, nhà vườn sẽ thu lại để "tắm rửa", "tẩm bổ" cho cây.

Cây mai trị giá 300 triệu đồng được nhà vườn định giá thuê 30 triệu đồng trong dịp Tết. Ảnh: Bạch Hường

Chỉ vào gốc mai gần 20 năm tuổi, ông Long, chủ vườn mai ở quận Thủ Đức cho biết giá thuê khoảng 20 triệu đồng, trong 10 ngày Tết. Nét khác biệt của chậu mai này chính là ở tuổi thọ của gốc. Da sần sùi phủ rong rêu, dáng phong trần, đều cành, nhiều nụ và chỉ mới một vài nụ bung hoa. Nếu giữ cho nụ nhiều hơn, ông cho biết có thể sẽ cho thuê với giá 25-30 triệu đồng, chứ không phải 20 triệu như hiện tại. "Chậu mai chưng trong 3 ngày Tết phải có hình thể đẹp, nụ to và rải đều, nhánh khỏe, lá non mới nhú, với hy vọng mang lại sung túc cho cả năm được nhiều người kỳ vọng", lý giải cho 2 gốc mai vừa bán giá hàng chục triệu đồng, ông Long cho biết.

Không chịu kém cạnh, quất cũng được khách chuộng thuê dịp Tết nhờ ý nghĩa của cây mang biểu tượng hạnh phúc, dễ tạo dáng và thường trĩu quả. Khảo sát của VnExpress.net, giá thuê quất tại TP HCM rẻ hơn mai. Thông thường giá thuê một chậu quất bằng 50-60% giá trị của cây.

Tại một điểm nhận cho thuê quất trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, nhà vườn trưng bày nhiều chậu quất to hai người ôm không xuể với giá bán 15-30 triệu đồng tùy chậu. Nếu khách muốn thuê giá tầm 7-15 triệu đồng đến qua Tết thì trả lại cho nhà vườn. Nhân viên đơn vị này cho biết, quất lành tính, dễ chịu hơn mai nên ít bị ảnh hưởng của thời tiết. Đây cũng là lý do giá bán và giá thuê quất cũng không quá đắt đỏ so với các loại cây Tết khó thuần.

Chậu quất trĩu quả nép mình bên câu đối đỏ là biểu tượng của hạnh phúc nên không ít người bỏ ra cả chục triệu đồng để thuê những chậu quất to với mong ước được phúc đầy nhà. Ảnh: Vũ Lê

Là chủ hàng chục gốc quất bày bán trên đường Trường Sơn, anh Trung, nhà vườn ở huyện Củ Chi cho biết, giá cho thuê cao nhất năm nay là 10 triệu đồng một chậu, cao hơn năm ngoái. Đặc điểm nổi bật của những cây này là gốc to (6-7 năm), tạo dáng bonsai, thế đứng vươn lên, lá xanh mướt, trái to, vàng đều, căng mơn mởn và sai quả. Ngoài ra, đây là những cây có nguồn gốc phương Bắc nhưng được các nhà vườn huyện Củ Chi, TP HCM lai tạo nên thích ứng tốt với khí hậu phương Nam nắng ấm. Chính vì vậy, theo anh Trung, những quả quất vàng rực vẫn giữ nguyên hương sắc cho đến sau Tết 2 tháng, chứ không bị rơi rụng.

"Thế cây đẹp, hài hòa; lộc (tức quả quất) vàng đều, căng mọng là điều mà giới chơi cây cảnh quan tâm nhất, chứ họ không đặt nặng tiêu chí giá đắt hay rẻ", anh cho biết. Do đó, những cây quất bán giá 20 triệu, cho thuê cả chục triệu vẫn có nhiều người hỏi mua, đặt thuê trong mấy ngày nay.

Theo giới kinh doanh hoa, cây kiểng dịp Tết, khoảng 3 năm trở lại đây, do thời tiết diễn biến thất thường khiến mai, quất ngày càng khó dưỡng, người thường không có nghề rất dễ làm hỏng cây. Điều này khiến các nghệ nhân lại được mùa cho thuê mai quất vì khách hàng chỉ phải trả chi phí bằng 20-50% giá trị của cây. "Tinh hoa khổ luyện của mai và quất chỉ thể hiện trong mấy ngày xuân ngắn ngủi rồi lại tàn phai. Vì thế, dù giá thuê có đắt đỏ đến mấy cũng đáng công người chăm cây, thỏa lòng người chơi kiểng", một doanh nghiệp kinh doanh hoa Tết nhận xét.

Vũ Lê - Bạch Hường